Encerramento das fronteiras acentuou dificuldades dos TNR entre Macau e Hong Kong

Uma trabalhadora não-residente da Indonésia esteve dois dias retida no Aeroporto de Hong Kong devido ao impedimento de entrada em Macau, pois estava em viagem quando foi anunciada a decisão do Governo da RAEM. Para além de enfrentarem o espectro do desemprego, muitos elementos das comunidades de trabalhadores não-residentes de Macau oscilam agora entre as dificuldades no regresso a casa e as imposições dos patrões.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

As medidas de prevenção tomadas pelos Executivos de Macau e Hong Kong, nomeadamente o encerramento das fronteiras a não-residentes e a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias a todos os visitantes, estão a afectar as comunidades de trabalhadores não-residentes de ambos os lados, que precisam de regressar a casa para assegurar o emprego ou que necessitam de tratar de questões burocráticas nos respectivos consulados. Na semana passada, uma trabalhadora não-residente da Indonésia ficou retida no Aeroporto Internacional de Hong Kong durante dois dias, quando tentava regressar a Macau, e viu-se obrigada a regressar ao país de origem, revelou ao PONTO FINAL uma fonte oficial do Consulado da Indonésia em Hong Kong.

“Tivemos um caso de uma trabalhadora que não conseguiu entrar em Macau por causa do fecho das fronteiras. Ela estava em viagem e não teve conhecimento da proibição para os trabalhadores não-residentes estrangeiros. Pelas informações que recebemos, ela estava no voo quando a medida foi anunciada. Por isso ficou retida no aeroporto de Hong Kong e por isso facilitámos o seu regresso à Indonésia. Ela esteve cerca de dois dias retida no aeroporto de Hong Kong, por isso providenciámos assistência elementar como alimentação e um voo de regresso a casa”, explicou um funcionário consular ao PONTO FINAL.

Questionado sobre mais casos de trabalhadores não-residentes da Indonésia afectados pela crise em Macau, a fonte do Consulado da Indonésia em Hong Kong disse que foi prestado auxílio a uma cidadã indonésia que perdeu o trabalho em Macau por questões de saúde. “Há uma cidadã indonésia que deixou de trabalhar em Macau por causa da sua saúde, o que não está relacionado com o novo tipo de coronavírus, mas por causa de outras questões. Ela e o seu patrão decidiram terminar o contrato e ela irá regressar brevemente à Indonésia. Estamos a prestar-lhe assistência para que consiga regressar a casa através de Hong Kong”, disse a referida fonte.

No entanto, Yosa Wari Yanti, presidente da União de Trabalhadores Migrantes da Indonésia, garantiu ao PONTO FINAL que a cidadã indonésia em questão foi despedida pelo patrão depois de se ter dirigido a um hospital para fazer exames médicos. “Ela foi despedida porque o seu patrão exigiu-lhe um exame médico completo e, no hospital, não lhe fizeram análises ao coronavírus porque ela não manifestou sintomas. Mesmo assim, foi despedida porque se dirigiu ao hospital, quando foi o próprio patrão a exigir-lhe um exame médico completo”, alega a líder associativa. “Ela dirigiu-se a um hospital para fazer os exames, e quando foi informada por um médico de que não lhe fariam o teste do novo tipo de coronavírus telefonou ao patrão e colocou-o em contacto com o médico para lhe explicar que não poderia fazer esse teste sem que tivesse sintomas. E foi assim, o patrão despediu-a por ter ido ao hospital, mesmo que fosse ela a pagar a consulta”, acrescentou Yosa Wari Yanti.

“A COMUNIDADE VIETNAMITA EM MACAU TAMBÉM ESTÁ A PASSAR POR MUITAS DIFICULDADES”

Já Tran Thi Thu, dirigente da Vietnam Fellow Countrymen Friendship Association, assinalou ao PONTO FINAL que a comunidade vietnamita atravessa muitos problemas de desemprego por causa da crise provocada pelo novo tipo de coronavírus. “A comunidade vietnamita em Macau também está a passar por muitas dificuldades devido à crise epidémica. Também temos imensas pessoas que perderam o seu emprego. A minha associação já notificou a embaixada sobre estes casos, mas até agora não tivemos resposta. Recolhemos os casos e enviámos. Também há casos de pessoas que estão no Vietname e que não conseguem regressar”, afirmou a representante da associação de trabalhadores vietnamitas.

De acordo com os últimos dados da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, no mês de Janeiro, Macau registou 193.498 trabalhadores não-residentes activos, sendo que 118.670 são do interior da China, 34.086 das Filipinas, 6.219 da Indonésia e 14.879 do Vietname.

Na comunidade filipina de Macau, o encerramento das fronteiras entre Hong Kong e Macau levou os respectivos consulados a adoptar medidas extraordinárias no auxílio aos trabalhadores não-residentes que precisam de regressar a casa. “Recebemos alguns pedidos de ajuda e ajudámos alguns filipinos que estavam em Macau a regressar a casa através de Hong Kong. Mas não no sentido contrário. Com o encerramento das fronteiras, estamos a tentar ajudar os nossos cidadãos a regressar a casa através do Aeroporto Internacional de Hong Kong, através dos pedidos apresentados no Consulado de Macau. Os pedidos registados no Consulado de Macau não chegavam aos 10, foram apenas 9. Esperámos por eles no terminal de autocarros em Hong Kong e auxiliamo-los a chegarem ao aeroporto”, revelou uma fonte oficial do Consulado das Filipinas em Hong Kong.

Uma informação confirmada pelo Consulado das Filipinas em Macau. “Normalmente, estes pedidos de ajuda que recebemos são de turistas e de trabalhadores não-residentes. Dizemos-lhes para que acompanhem a situação através dos números oficiais veiculados pela comunicação social e damos-lhes conselhos de acordo com a situação epidémica actual, uma vez que está sempre a alterar-se no que concerne às medidas implementadas pelos governos”, referiu uma fonte do Consulado das Filipinas na RAEM.

No entanto, o encerramento das fronteiras de Macau e de Hong Kong afectou outras comunidades de trabalhadores não-residentes locais, nomeadamente na dificuldade no acesso aos serviços consulares. Em declarações ao PONTO FINAL, João Beloc, cônsul geral adjunto do Brasil em Hong Kong, explicou que o Consulado permite, neste momento, a resolução de questões burocráticas por via postal, depois de relatos de cidadãos brasileiros impedidos de viajar até Hong Kong para tratar da renovação do passaporte. “Tivemos dois casos de Macau. São pessoas que precisavam de vir ao Consulado para fazer algum documento e nós demos a possibilidade de elas enviarem-nos tudo por correio e vão receber por correio também de volta. A posição de muitos dos brasileiros que estão aqui, não quero dizer que é uma situação confortável, mas estão bem, não há brasileiros que necessitem de cuidados especiais para retornar ao Brasil. Os que aqui estão são residentes, e os que viajaram conseguiram sair de Hong Kong e não estão a ser afectados pela restrição de voo”, frisou João Beloc.