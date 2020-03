Angela Leong sugere digitalização dos serviços públicos

Em comunicado, a deputada propõe ao Governo que optimize o sistema digital e a sua abrangência no âmbito do Governo Electrónico, com o objectivo de fornecer aos residentes um serviço mais eficaz, diminuir o risco de infecção dos residentes, e apoiar o desenvolvimento e a construção da “cidade inteligente”.

Angela Leong revela ter recebido queixas de residentes acerca da inscrição para o concurso da habitação económica, o qual se reiniciou no dia 26 de Março. Dadas as razões como o prazo limitado, o procedimento complexo e o esgotar das marcações online, os requerentes dizem ter de se dirigir à Habitação Social para completarem a inscrição. Assim, a deputada sugere que se disponibilize a entrega de inscrições e documentos em formato digital, a fim de elevar a eficiência e prevenir a aglomeração de pessoas.

Angela Leong lamenta a falta de resultados significativos quanto ao Planeamento Geral do Governo Electrónico da Região Administrativa Especial de Macau 2015, projecto criado pelos SAFP para desenvolver a digitalização das acções governativas e da prestação de serviços durante o período entre 2015 e 2019. Na opinião da deputada, o desenvolvimento dos assuntos do Governo electrónico afecta directamente a eficácia administrativa do Executivo, a qualidade dos serviços públicos e o funcionamento geral da cidade.

Angela Leong salienta a importância da plataforma electrónica na manutenção dos serviços públicos, evidenciando a recente suspensão de funcionamento de vários sectores públicos que, por não haver apoio de recursos digitais, se encontravam em estado estagnado. Exemplifica ainda com as autoridades da China continental, que recorrem à plataforma electrónica para garantir a continuação dos serviços públicos, possibilitando que alguns dos profissionais desses departamentos trabalhem a partir de casa.

M.F.