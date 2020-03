Serviços públicos não cumprem sugestões do Comissariado da Auditoria

O Comissariado da Auditoria divulgou ontem um relatório sobre a aplicação prática dos conselhos do organismo por parte dos serviços públicos. No relatório é referido que vários serviços públicos não têm cumprido as indicações. O organismo apontou ainda insuficiências à Fundação Macau na fiscalização de subsídios atribuídos.

André Vinagre

A fiscalização e o acompanhamento dos projectos e actividades subsidiados pela Fundação Macau mereceram críticas por parte do Comissariado da Auditoria (CA), que, através de um relatório cujas conclusões foram divulgadas ontem, avaliou os efeitos práticos dos relatórios elaborados sobre diversos serviços públicos, publicados entre Dezembro de 1999 e Março de 2017. Em conclusão, o CA diz que os conselhos dados a serviços públicos, como o Instituto Cultural (IC), a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), e o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), por exemplo, não foram acatados. O CA pede: “Os serviços públicos devem acompanhar oportunamente os problemas e implementar de forma célere as sugestões apresentadas nos relatórios de auditoria”.

O CA tinha notado falhas na fiscalização e acompanhamento dos projectos e actividades subsidiadas por parte da Fundação Macau. Tinham também sido apontadas falhas que tinham que ver com relatórios entregues fora de prazo e pouca capacidade de o organismo garantir que as informações prestadas pelas associações eram verdadeiras. No relatório do CA, divulgado ontem, lê-se que “as melhorias das verificações de auditoria mencionadas não foram satisfatórias”.

Uma das falhas apontadas tem a ver com o facto de a Fundação Macau não ter contratado auditores externos. “Não houve um reforço no sentido de garantir a integridade e autenticidade das contas apresentadas por parte dos beneficiários”, acusa o CA.

Num comunicado divulgado após serem conhecidas as opiniões do comissariado, a Fundação Macau referiu “que vai continuar a reforçar o controlo dos apoios financeiros atribuídos”. “A Fundação Macau concorda com as opiniões e sugestões apresentadas pelo Comissariado de Auditoria relativamente ao controlo da aplicação dos apoios financeiros concedidos e reconhece a importância das questões suscitadas”, indica o organismo, comprometendo-se a “verificar, analisar e corrigir em tempo útil os problemas existentes relativos à atribuição de apoios financeiros”.

Mais em detalhe, o CA explica que, após a publicação do relatório sobre a “Gestão de publicações do Governo”, em Dezembro de 2008, o IC “não procedeu de forma proactiva ao acompanhamento de uma série de problemas, tais como: elaboração de instruções escritas incompletas, tiragens em excesso, ausência de procedimentos para gerir as publicações em depósito, grande discrepância de custos entre programas, gestão de depósitos, etc”. Dez anos depois, diz o CA, “não foram definidos procedimentos para a realização de uma avaliação à actividade editorial do IC”. Ou seja, “o resultado da melhoria não foi satisfatório”, indica o organismo, no relatório divulgado ontem.

O CA também se dirige à DSEJ, recordando o relatório sobre a “Fiscalização aos subsídios financeiros atribuídos às escolas particulares”, de Novembro de 2015. O relatório indicava, na altura, que cinco receitas tinham sido cobradas indevidamente. Em resposta, a DSEJ “apenas procedeu a averiguações orais junto das escolas, não lhes exigindo a apresentação de documentos comprovativos”. Assim, “as medidas de melhoria levadas a cabo não foram implementadas de forma cabal e abrangente, pelo que o resultado dessas medidas não foi satisfatório”, informa o CA, acrescentando que “a DSEJ não levou a cabo, de forma cabal, o acompanhamento do andamento da restituição das cobranças indevidas”.

O CA também se tinha debruçado sobre a assiduidade dos trabalhadores das forças de segurança de Macau. O relatório do organismo, publicado em Abril de 2004, apontava “insuficiências no controlo da assiduidade dos trabalhadores” do CPSP. “O CPSP apenas estabeleceu algumas medidas de melhoria das verificações de auditoria, porém, não foi capaz de adoptar medidas de melhoria eficazes”, lê-se neste relatório.

Em resposta, o CPSP referiu, num comunicado divulgado ontem à tarde, que “respeita o conteúdo e opinião do relatório de auditoria”. Além disso, “o CPSP irá desenvolver uma avaliação geral e rever atentamente os problemas existentes e a situação real”.

Também a Universidade de Macau (UM) é visada. Um relatório de 2015 do CA incidia sobre o regime de atribuição de alojamento aos trabalhadores da instituição. Contudo, a UM não publicou um regulamento de pessoal. “Tal demonstra que a UM ainda não definiu medidas abrangentes e eficazes para a melhoria da verificação”.

Por outro lado, a Direcção dos Serviços para Assuntos de Tráfego (DSAT), que tinha feito, no final de 2014, uma investigação aos encargos com as operadoras pela prestação de serviços de autocarros, “não efectuou quaisquer diligências” para recuperar o montante indevidamente pago a uma das operadoras que tinha apresentado falência em 2013. “Conclui-se que houve insuficiências na investigação levada a cabo sobre os encargos com as operadoras de autocarros públicos”, diz o CA.

“Depois da presente auditoria aos efeitos dos relatórios de auditoria dos últimos anos, os serviços públicos devem compreender que a auditoria continuará a ser exigente. Não enfrentar os problemas não significa que a situação se vai resolver por si”, afirma o CA, concluindo: “Os serviços públicos devem acompanhar oportunamente os problemas e implementar de forma célere as sugestões apresentadas nos relatórios de auditoria no sentido de promover a melhoria na gestão dos recursos públicos”.