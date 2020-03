Governo vai “tomar medidas de restrição mais rigorosas” nas fronteiras

O director dos Serviços de Saúde revelou ontem que Ho Iat Seng irá apresentar hoje novas medidas de restrição “ainda mais rigorosas” do que Hong Kong, na sequência dos novos casos importados de Covid-19. Inês Chan, dos Serviços de Turismo, garantiu que o transporte de residentes não está em risco, apesar do encerramento das fronteiras de Hong Kong a todos os não-residentes a partir de amanhã.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Chefe do Executivo vai anunciar novas medidas de prevenção e contenção da propagação do Covid-19, numa conferência de imprensa agendada para as 10h00 de hoje. Uma das medidas que está nos planos de Ho Iat Seng será a restrição de entrada a pessoas que venham de Hong Kong, adiantou ontem o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion. “O Chefe do Executivo está reunido para tomar medidas semelhantes às de Hong Kong e não excluímos a possibilidade de tomar medidas de restrição mais rigorosas, mas amanhã [hoje] o Chefe do Executivo vai anunciar mais detalhes em conferência de imprensa. Acho que todos os cidadãos podem ficar descansados e confiantes com as decisões do Governo, pois têm sido medidas adequadas e eficazes para impedir a entrada das pessoas com coronavírus no território. Queremos proteger os cidadãos e tratar as pessoas infectadas”, começou por dizer o director dos Serviços de Saúde.

Perante a insistência da comunicação social sobre as novas medidas de prevenção, Lei Chin Ion assumiu apenas que serão “ainda mais rigorosas”, e que será Ho Iat Seng a anunciá-las hoje. De acordo com Lei Chin Ion, os Serviços de Saúde não receberam qualquer notificação por parte das autoridades de Hong Kong sobre as restrições anunciadas para os residentes de Macau. “As autoridades de saúde não receberam qualquer informação ou comunicação do Governo de Hong Kong sobre estas medidas”, referiu do director dos Serviços de Saúde, não excluindo a possibilidade de ter ocorrido uma comunicação directa entre o Executivo de Carrie Lam e o gabinete de Ho Iat Seng. “Os Serviços de Saúde não receberam qualquer comunicação de Hong Kong, mas não excluímos que o gabinete do Chefe do Executivo não tenha recebido”, afirmou.

Recorde-se que Hong Kong vai fechar as fronteiras a todos os não-residentes por um período de 14 dias a partir de quarta-feira devido ao surgimento de novos casos de infecção por Covid-19. “Não consideramos Hong Kong uma zona de alta incidência, mas temos de ver como será a evolução epidémica nos próximos dias. Se Hong Kong tiver novos casos, iremos ajustar as nossas medidas para impedir novos casos importantes”, frisou Lei Chin Ion.

Já Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), não descartou a possibilidade de uma cooperação com as autoridades de Hong Kong para facilitar o acesso dos residentes de Macau ao aeroporto. “Quanto a esta nova medida de Hong Kong, temos de analisar a situação para podermos colaborar com o Governo de Hong Kong. Em relação à entrada e saída na fronteira é um assunto sério e temos de negociar com as autoridades de Hong Kong, mas ainda não tivemos qualquer conversa, porque a medida foi anunciada hoje [ontem] à tarde”, disse a responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo, assumindo que, a partir de quarta-feira, os residentes de Macau “não podem entrar em Hong Kong e não podem ir para o aeroporto de Hong Kong”.

Apesar desta medida imposta por Hong Kong, Inês Chan assinalou que o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo vai assegurar, até 31 de Março, transporte especial para o regresso de residentes de Macau que cheguem num voo até Hong Kong. A representante da DST revelou que 161 residentes de Macau vão ser transportados do Aeroporto de Hong Kong através de veículos especiais, e que já regressaram 990 estudantes de várias partes do mundo, nomeadamente de Inglaterra e Estados Unidos da América.

Inês Chan explicou ainda que estão registadas 1664 pessoas para regressar a Macau até 31 de Março, sendo 784 estudantes. “Apelamos para que contactem as companhias aéreas para saberem se podem fazer ‘check in’ ou não. Têm também de antecipar a chegada ao aeroporto. Se houver qualquer dúvida ou qualquer dificuldade, podem telefonar para o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (28333000)”, disse Inês Chan, assinalando que as companhias áreas podem desconhecer o acordo entre Macau e Hong Kong para o transporte destas pessoas.

“O aumento do número de casos está dentro da nossa previsão”

O Governo anunciou na noite de ontem o 25º caso de infecção pelo Covid-19 no território, todos importados. Os pacientes estão em tratamento no Centro Hospitalar Conde de São Januário, e o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, assegurou que os casos importados estão dentro das previsões das autoridades. “O aumento do número de casos está dentro da nossa previsão, porque temos muitos estudantes que regressaram de zonas de alta incidência”, afirmou Lei Chin Ion. O representante do Governo indicou ainda que, nos últimos dias, “cerca de 660 pessoas regressaram” a Macau, sendo que, apenas oito foram estudantes, e que por isso, “a proporção é menos de 1%”.

“Nos últimos dias houve muitos residentes que regressaram, mas eu acredito que os números vão diminuir porque os últimos dois dias foi o pico do regresso dos estudantes, e hoje e amanhã vai haver menos estudantes a regressarem, acreditamos que os números também vão reduzir, pois identificámos todos os novos casos nas fronteiras e nos hotéis”, frisou Lei Chin Ion.

Segundo os dados avançados pelas autoridades, existem 1601 pessoas em quarentena nos oito hotéis designados para isolamento, sendo que 1437 são residentes e 126 são não-residentes. Inês Chan revelou ainda, já no final da conferência de imprensa, que as unidades hoteleiras estão com lotação esgotada e que será anunciado brevemente o oitavo hotel para acolher os residentes de Macau que venham do estrangeiro.