Ella Lei e Sulu Sou sugerem reforço do investimento no sector artístico

Face ao recente cancelamento de eventos culturais e artísticos, os dois deputados pedem, em interpelações enviadas ao Executivo, que sejam reforçados os apoios financeiros para o sector. Ella Lei sugere ainda a realização de visitas guiadas em formato virtual a exposições para assegurar o desenvolvimento da indústria e a valorização do património cultural.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Em interpelações entregues ontem ao Governo, Ella Lei e Sulu Sou solicitam que se preste auxílio subsidiário e de formação aos profissionais do meio artístico que enfrentam dificuldades por causa da epidemia. Os deputados sugerem ao Governo que amplie o investimento público na construção e recuperação de instalações culturais. A deputada propõe ainda que se concretizem visitas guiadas em formato virtual a exposições, para que os residentes e os turistas possam continuar a desfrutar dos recursos culturais da cidade.

Na sequência do cancelamento sucessivo dos eventos artísticos, incluindo o 31º Festival de Artes de Macau, da Semana da Biblioteca de Macau de 2020, e da programação de vários teatros e orquestras, o vice-presidente da Novo Macau mostra-se preocupado com a possibilidade de os profissionais envolvidos no sector não aguentarem este período e serem forçados a desistir.

Apesar de o sector artístico desempenhar um papel fundamental na diversificação económica de Macau, as medidas de apoio financeiro implementadas pelo Governo não beneficiam o sector de forma específica. O deputado assinala que as medidas actuais dirigem-se principalmente às PME e a trabalhadores por conta própria, como o “Plano de apoio especial a PME” e o “Plano de Bonificação de Juros”, e não abrangem os trabalhadores do meio artístico e cultural.

Na interpelação, o democrata apresenta exemplos das zonas vizinhas em termos de apoio financeiro concedido ao sector de artes, exemplificando: o Departamento de Cultura de Taiwan lançou um regime de alívio e recuperação económica de 1,5 mil milhões de dólares de Taiwan [cerca de 394 milhões de patacas], destinado a aliviar as dificuldades financeiras do sector durante a epidemia. Por outro lado, o Governo de Hong Kong delegou ao Conselho de Desenvolvimento de Artes (Hong Kong Arts Development Council) a tarefa de subsidiar cerca de quatro mil profissionais dedicados às artes.

“Com o objectivo de cumprir os princípios de diversificação económica e valorizar os talentos locais, gostaria de perguntar se o Governo vai considerar implementar outras medidas de alívio específicas para os trabalhadores individuais e ligados aos teatros nesse sector, os quais estão a ser afectados pelo impacto da epidemia, como subsídios directos, formação subsidiada?”, questionou Sulu Sou.

“Para concretizar o princípio de ‘ajudar os trabalhadores com dificuldades financeiras através da sua contratação para construir instalações públicas’, o Governo vai ampliar o respectivo investimento público nesse sector, e antecipar a redacção de diferentes planos para o desenho criativo, exposições culturais, e media digital, a fim de reanimar a cadeia de fornecimento de todo o sector através de eventos e exposições? Aliás, o Governo vai incorporar a proporção orçamental para as instalações públicas de arte na variedade de infra-estruturas, ao mesmo tempo que aumentar a compra de artesanato locais para determinadas propriedades do Governo, de forma a fornecer mais oportunidades à indústria artística?”, perguntou ainda o deputado.

Ella Lei, membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), sugeriu também que se aproveite a optimização dos momentos culturais da cidade para ajudar os profissionais artísticos, recorrendo ao Instituto Cultural, o qual prometeu priorizar as obras de recuperação das instalações de património cultural durante o período de epidemia. “Além desses projectos de recuperação, as autoridades vão examinar as condições das construções culturais e realizar uma manutenção sistemática, para que se reduza o impacto provocado aos residentes e turistas?”, solicitou a deputada, em interpelação escrita.

Quanto à hipótese de o Governo pretender “duplicar a dimensão da organização de eventos artísticos na segunda metade deste ano”, Sulu Sou prevê que a quantidade limitada de lugares será um grande desafio, razão pela qual questiona: “Gostaria de perguntar ao Governo se vai abrir mais espaços públicos, bem como flexibilizar as condições para o uso e a abrangência do “Programa de Lançamento de Espaços Artísticos e Culturais”, para que seja aplicado aos lugares de actuação e feiras de artesanato?”

Na interpelação do democrata, é referida ainda a questão dos correntes projectos culturais. “O Governo pode acelerar a construção do Black Box Theatre ao lado do Centro Cultural de Macau, e reconsiderar a localização para a construção da nova Biblioteca Pública de Macau, de forma a preservar o antigo tribunal como local para a realização do Black Box Program?”, sugeriu Sulu Sou.

Quanto aos projectos de exposição com financiamento confirmado, Sulu Sou sugere, além de prolongar o seu prazo para ajudar a reajustar o plano original de realização, a possibilidade de digitalizar a apresentação desses projectos, com o objectivo de garantir o usufruto de direitos culturais dos residentes durante a epidemia.

ELLA LEI SUGERE VISITAS GUIADAS VIRTUAIS

Por outro lado, Ella Lei revela que, face à baixa drástica do número de visitantes, verifica-se nas visitas culturais uma afluência reduzida, sendo que algumas das iniciativas receberam até zero visitas. Embora a maior parte das instalações de património cultural e espaços culturais já tenham retomado o funcionamento, o serviço de visita guiada mantém-se interrompido, diz a deputada, afirmando que essa situação acaba por limitar aos cidadãos o acesso à informação cultural.

Tendo em conta essa situação, a membro da FAOM aconselha que se recorra à tecnologia de simulação virtual online, a qual diz que é já uma tendência implementada em exposições artísticas. Acrescenta Ella Lei que algumas cidades no interior da China já adoptaram o modo de “viagem em nuvem”, designação usada na língua chinesa para se referir a essa tecnologia, introduzindo as funções audiovisuais e virtuais, de forma a que os residentes e turistas possam apreciar a experiência de visualização sem sair de casa.

A deputada assinala ainda as vantagens da exposição virtual em termos do baixo custo e a apresentação mais profunda das informações, o que pode contribuir para facilitar a divulgação ao público de conhecimentos históricos acerca do património cultural. Assim, Ella Lei sugere ao Governo que experimente essa tecnologia de exposição virtual, questionando: “As autoridades responsáveis vão optimizar o serviço de digitalização nos sectores de turismo e cultura ao explorarem o desenvolvimento da ‘visita guiada em nuvem’? Desta forma, os residentes e turistas poderiam aproveitar o período da epidemia para explorarem o futuro desenvolvimento turístico e cultural da cidade”, assinala.