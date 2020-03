Bens essenciais para sobreviver ao isolamento: bolachas, massa e internet. Só falta abrir a janela

Familiares e amigos daqueles que estão em quarentena obrigatória têm ido aos hotéis para lhes entregar aquilo a que não têm acesso. Ontem, o prato forte foi bolachas, batatas fritas e massas instantâneas. Sobre os quartos, não há queixas, tirando o facto de o sinal de ‘wi-fi’ ser fraco. A advogada Manuela António, que está em quarentena no Regency Art, aponta outra falha: “Só me faz falta a janela aberta”.

Reportagem de André Vinagre* (Texto) e Eduardo Martins (Fotografia)

Nos hotéis designados para receber as pessoas que têm de ser isoladas ao chegarem a Macau, o período entre as 17 e as 19 horas serve para que a família e amigos possam ir levar o que mais faz falta a quem está fechado. Não há filas à porta dos hotéis, e quem chega deixa nos balcões da recepção o que lhes havia sido pedido por quem está nos quartos. A comida é a grande preocupação. Sobem bolachas, batatas fritas, massas instantâneas e, além disso, cartões para internet, porque o ‘wi-fi’ falha. Manuela António está no Regency Art Hotel, isolada por ter chegado dos Estados Unidos, e conta ao PONTO FINAL que lhe faz falta poder abrir a janela.

No ‘lobby’ do Hotel Metrópole estão oito funcionários, todos de máscara e luvas. A separá-los de quem chega estão mesas brancas e tabuleiros de plástico onde os familiares e amigos devem colocar os pedidos especiais de quem está lá dentro. Porém, pelas 17 horas, há poucas entregas.

Aproxima-se o senhor Lei. Tem 62 anos, é residente de Macau e foi levar “petiscos, bolachas e batatas fritas” à filha que chegou no sábado de Inglaterra. Entrega os sacos aos funcionários e, na rua, conta ao PONTO FINAL que, lá dentro, a ementa tem sido arroz e pouco mais. A filha, que está a fazer um doutoramento em Inglaterra, disse ao pai que não precisava de mais nada. “O Governo tem fornecido tudo”, afirma Lei, lançando mais um elogio ao Executivo: “O Governo tem tomado medidas muito boas”.

Aponta, porém, um defeito que, entretanto, ficou resolvido: “O quarto onde a minha filha está não tinha janela, mas já a mudaram de quarto, já está resolvido”. Ao pai, a residente que está em quarentena não tem feito chegar mais queixas. “Está habituada a viver sozinha no estrangeiro há mais de dez anos, o único problema era não haver janela, mas isso já está resolvido”, afirma. Foi a tentativa de escapar à epidemia no Reino Unido que fez a filha voltar a Macau. O pai conta que ela “voltou para fugir”.

Ainda junto ao Metrópole, uma mãe preocupada com o filho vai levar-lhe “bolachas, bolos e massa instantânea”. O jovem, de 26 anos, é designer, também em Inglaterra, e chegou no domingo à tarde à unidade hoteleira, para passar 14 dias em isolamento. A mãe explica que o hotel fornece três refeições diárias, mas que teme que o filho as ande a perder: “Como ele pode ainda estar com ‘jet lag’, estou preocupada porque podem ir-lhe levar as refeições e ele ainda estar a dormir, pode não receber as refeições a tempo”. Além disso, diz, “não lhe faz falta nada”.

ADEUS ATIRADO ÀS JANELAS

Do outro lado do rio, na Taipa, há quem ocupe o parque de estacionamento do Regency Art para poder acenar a quem está isolado nos quartos. As famílias que vão levar os pedidos especiais a quem está em quarentena aproveitam para falar com quem está lá dentro enquanto os vêem através das janelas. Lá dentro, vultos mais estáticos e também os que saltam e esbracejam.

A família Liu foi, em peso, ver a filha que está em isolamento. Pai, mãe, irmão mais novo e empregada doméstica vão olhando para o terceiro andar. Está no Regency há quatro dias, depois de ter chegado dos Estados Unidos, onde está a acabar o ensino secundário. “Trouxemos-lhe comida, bolachas”, descreve o pai, explicando que todas as noites vêm dizer adeus à filha mais velha.

Ainda com o telemóvel na mão, o senhor Liu diz que “agora temos de comunicar assim, via telefone ou WeChat”. Agora, “não há nada de que ela precise”. Também ele elogia o Executivo: “O Governo tem dado bens suficientes para quem está no hotel”. Ainda assim, diz que já teve de lhe ir entregar um cartão SIM, para o telemóvel, para que pudesse ter dados móveis, já que a rede ‘wi-fi’ do Regency é fraca. “Ela já está cá há quatro dias e ainda faltam dez”, suspira o pai, lançando um último aceno à filha que está lá em cima.

Ao lado está outra mulher. Vai olhando para as janelas e para o telemóvel sem esboçar entusiasmo por ver o filho, que está no sétimo andar. Afinal, já é o quinto dia em que o jovem de 18 anos, a estudar Economia no Ohio, nos Estados Unidos, está em quarentena no Regency. “O meu filho chegou aqui no dia 19 [de Março], fez o teste de ácido nucleico e só vai saber daqui a dois dias o resultado”, conta. Estará ele apreensivo com os resultados? “O meu filho não está muito preocupado com a situação nem com o teste”, responde a mãe.

A mulher mora junto ao Regency, o que lhe facilita a visita ao filho. A mãe espera agora que o irmão do jovem em quarentena regresse com as compras que lhes foram pedidas. “Trago-lhe sopas, bolachas e fruta”, afirma a mãe. “Estou aqui à espera, porque pedi ao meu outro filho que fosse comprar água e outros produtos para lhe poder entregar”, refere.

O jovem já sabia que ia ficar em quarentena quando regressou dos EUA. Foi um risco calculado. Também ele voltou a Macau para fugir à epidemia e ao sistema de saúde norte-americano: “Voltou para cá porque os serviços médicos dos EUA não são muito bons e tem de se esperar muito tempo para se ser atendido”.

O facto de as comunicações com a família se limitarem ao WeChat, aliado ao facto de o jovem estar a ter aulas online, fazem com que o serviço de internet seja essencial. Para a mãe, o único problema do isolamento neste hotel tem sido “o facto de o ‘wifi’ estar sempre a falhar”. “Ele continua a ter aulas online e, como o ‘wifi’ está sempre a falhar, isso é um problema”, alerta a mãe, que também remediou a situação dando um cartão SIM ao filho.

“SÓ ME FAZ FALTA A JANELA ABERTA”

Mais à frente, vê-se um pequeno caniche castanho a ser exibido e agitado no ar. São dois amigos da advogada Manuela António, que também foi apanhada pela obrigatoriedade das quarentenas nos hotéis.

Os amigos não querem falar, mas aceitam colocar Manuela António ao telefone com o PONTO FINAL. A causídica conta que chegou na sexta-feira a Macau, depois de ter vindo de Los Angeles, com escala em Taipé. “Eu já sabia que ia ser colocada em quarentena, porque me tinha informado. Do escritório informaram-me que ia para quarentena, mas estava convencida de que era quarentena em casa. Depois percebi que tinha de ser no hotel”.

Anteriormente, era possível os residentes de Macau cumprirem 14 dias de quarentena domiciliária, mas, na semana passada, o Executivo decidiu que a opção deixava de existir, e todos têm de ir para os hotéis designados pelo Executivo.

Manuela António diz que “o ambiente é óptimo” e “tudo está limpo”. Porém, aponta uma crítica: “O único problema que há no quarto é não se poder abrir a janela. Pode-se fisicamente, mas parece que será proibido. Não sei bem porquê, porque, segundo as recomendações da Direcção Geral de Saúde, deve-se apanhar ar”. “Aqui no quarto, tudo o que me faz falta eu tenho”, afirma, frisando: “Só me faz falta a janela aberta”.

A advogada elogia o Regency: “A gerência do hotel é extraordinária, sempre que se pede para substituir as toalhas, substituem-nas. Peço papel, dão-me papel. Pedi os jornais portugueses, trouxeram-mos. Pedi o South China Morning Post, trouxeram-me. Temos tudo, excepto podermos abrir a janela”.

Os amigos da advogada vieram trazer-lhe o jantar. Desde sexta-feira que todos os dias o trazem. Isto porque Manuela António não gosta de comida chinesa. “Disseram-me logo que era à base de aves e eu faço alergia a aves”, esclarece. Assim, o jantar passa a ser, para Manuela António, peixe grelhado com espargos e sopa. A sobremesa, maçã assada.

No hotel, “não se tem contacto com ninguém, nem se pode sair do quarto”. Mas há um empregado do hotel que mede a temperatura a estes hóspedes duas vezes por dia. Além disso, no domingo foi-lhe feito um teste de ácido nucleico, cujo resultado ainda é desconhecido. “Vieram-me tirar o muco nasal, curiosamente com umas luvas que usam para todos os doentes. Eles não deitam as luvas fora, as luvas tanto tocam no meu nariz como vão tocar no nariz do vizinho e nas outras 366 pessoas que estão aqui. Usam sempre as mesmas luvas”, denuncia, explicando que espreitou da porta do quarto: “eles bateram à porta do vizinho e foi com as mesmas luvas que foram ao seguinte”.

“Não há nenhum contacto humano, a não ser com os tais extraterrestres que vieram aqui tirar o muco nasal e que puseram as mãozinhas deles no meu nariz, com as mesmas luvas que puseram no nariz do vizinho”, reitera. Caída a noite, já não há gente à frente do Regency Art, mas ainda se vêem sombras dentro dos quartos, que continuam a olhar para a rua.

*Com Miguel Fan