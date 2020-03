Macau tem quase duas mil pessoas em isolamento e 12 novos casos confirmados

Os Serviços de Saúde confirmaram ontem mais quatro casos importados de Covid-19 no território, na véspera do arranque da 7.ª fase de fornecimento de máscaras. As autoridades anunciaram que há quase duas mil pessoas em quarentena e que a Pensão Comercial San Tung Fong será a sétima unidade hoteleira usada para observação médica. Macau registou, até ao momento, um total de 22 casos confirmados [foram nesta segunda-feira confirmados 24 casos], 10 deles já com alta hospitalar.

A Direcção dos Serviços de Turismo anunciou ontem que a Pensão Comercial San Tung Fong, situada na zona da Avenida Almeida Ribeiro, será o sétimo hotel designado pelo Governo para observação médica das pessoas que regressem a Macau. Inês Chan assumiu que os “hotéis estão quase cheios”, devido ao fluxo de residentes que regressaram nos últimos tempos e que são obrigados a cumprir quarentena. No mesmo dia em que as autoridades registaram mais quatro casos de Covid-19 no território, dois deles já na última madrugada, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, assinalou que foram vendidos mais de 30 milhões de máscaras, nos últimos dois meses, e que os novos casos identificados estão estáveis.

“Aumentámos para 308, os casos de observação desde sábado, dos quais 301 são residentes de Macau, 7 são não-residentes e 206 são estudantes, sendo que os não-estudantes são 102. Ainda estão sob observação médica 1867 casos, 658 estão a fazer quarentena em casa e nos hotéis estão 1143, para além dos 66 casos que estão sob observação na urgência especial do Centro Hospitalar do Conde São Januário”, começou por dizer Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da doença.

Em relação ao 18.º e 19º casos confirmados, Lo Iek Long explicou tratarem-se de dois familiares que chegaram a Macau no dia 21 de Março, depois de uma estadia nos Estados Unidos da América de várias semanas. “O 18º caso é uma mulher de 50 anos, residente de Macau, que viajou dos EUA para Hong Kong. Quando regressou a Macau, foi detectada febre, mas não manifestou outros sintomas, apesar de ter ficado imediatamente isolada no Hospital Conde de São Januário onde fez um teste que deu positivo”, explicou o clínico, acrescentando que a residente está a receber tratamento e que a sua condição é “estável”.

Sobre o 19º caso, Lo Iek Long revelou tratar-se do filho de 19 anos da mulher de 50 anos e que “não manifestou sintomas desde que voltou a Macau”. “Como a mãe foi diagnosticada considerámo-lo como contacto próximo. Fez um teste que deu positivo e agora está a receber tratamento na enfermaria isolada. Para além destes dois casos, ainda temos mais dois casos suspeitos que tiveram resultado positivo nos testes”, disse também Lo Iek Long.

Pouco depois de terminar a conferência de imprensa, os Serviços de Saúde anunciaram o 20.º caso confirmado de Covid-19 em Macau. O doente é um residente de Macau de nacionalidade portuguesa, de 20 anos, estudante no Reino Unido, que regressou no dia 17 de Março através de um voo da British Airways. Já depois da meia-noite, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou mais dois casos. O 21.º caso refere-se a uma residente de Macau, de 19 anos, que estuda no Reino Unido, enquanto que o 22.º foi diagnosticado noutro residente de Macau, de 44 anos, que viajou recentemente da Irlanda até Hong Kong via Frankfurt, na Alemanha.

De acordo com Lo Iek Long, 56 casos estão em análise, sendo que 74 pessoas permanecem isoladas devido a contatos próximos e mais de 2000 casos foram excluídos de terem a infecção. “Os novos casos estão em condição estável, não precisam de ventilador”, frisou o clínico.

Na conferência de imprensa, as autoridades assumiram ainda que poderão vir a analisar os casos de trabalhadores não-residentes que foram forçados a deixar Macau e que agora não conseguem voltar. No entanto, ainda não há uma data para o levantamento da proibição e as autoridades não confirmam a extensão do visto, mas dizem que os casos especiais podem ser levados em consideração, e que os Serviços de Migração de Macau estão disponíveis para dar mais informações, apontou Ma Chio Hong, chefe da Divisão de Operações e Comunicações do CPSP.

Mais de 200 residentes são esperados em Macau nos próximos dias

Inês Chan, dos Serviços de Turismo, disse na conferência de imprensa que nos próximos dias o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo irá enviar a Hong Kong veículos para transportar 228 residentes de Macau que pretendem regressar ao território. “Actualmente, temos 106 residentes de Macau e seus familiares que se encontram na província de Hubei e que nos pediram ajuda. Temos também 228 indivíduos que vão chegar a Hong Kong e que vão voltar até Macau através dos nossos veículos exclusivos. Vamos tentar enviar quatro vezes os veículos exclusivos para buscar os residentes. Em cada veículo exclusivo cabem 12 a 14 passageiros, portanto, os indivíduos vão precisar de esperar mais um pouco na zona de espera, e, para além disso, iremos fazer um trabalho de desinfecção do novo veículo. Durante toda a viagem os passageiros vão vestir uma bata de protecção”, referiu Inês Chan.

A 7ª ronda de venda de máscaras começa hoje, depois de terem sido vendidos 30.400.000 máscaras em dois meses, revelou Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde S. Januário, acrescentando que o processo de venda e distribuição mantém-se igual e que o Governo vai continuar a assegurar cinco máscaras de criança. “Posso dizer que o lugar de venda de máscaras e os horários são iguais e as crianças entre os 3 e os 8 anos têm acesso a cinco máscaras por criança”, referiu o clínico.

Sete hotéis designados para quarentenas obrigatórias

São agora sete os hotéis designados pelo Executivo para receber pessoas que tenham de fazer isolamento de 14 dias em Macau. No total, há quase 1800 quartos disponíveis para as quarentenas. Ontem, foi anunciada a sétima unidade hoteleira a receber pessoas em quarentena: a Pensão Comercial San Tung Fong, Ala Sul, que tem 89 quartos disponíveis. Já no sábado, o Governo anunciou o sexto hotel, o Hotel Tesouro, na Taipa, que oferece 400 quartos para uso do Governo. Este Hotel Tesouro é detentor de licença, mas ainda não está em funcionamento. O hotel providenciará serviços de limpeza, de segurança e de restauração, informou o Governo, através de um comunicado divulgado na noite de sábado. Além disso, o serviço de atendimento será assegurado por guias turísticos e pessoal de associações, informou a nota oficial. Estes dois juntam-se, assim, a outros cinco hotéis designados para o efeito: a Pousada Marina Infante, o Golden Crown China, o Regency Art, o Grand Coloane Resort e o Hotel Metrópole. “Os hotéis designados aceitaram assumir a responsabilidade social solicitada, apoiando e colaborando activamente na aplicação das medidas de observação médica do Governo”, lê-se no comunicado, sendo ainda assinalado que, no processo para encontrar hotéis que possam ser designados, o Governo tem de obter a concordância por parte dos estabelecimentos hoteleiros e é ainda necessário o parecer dos Serviços de Saúde.

