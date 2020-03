FIC adia pagamentos de empréstimos por um ano

Através de uma nota divulgada ontem, o Fundo das Indústrias Criativas (FIC) anunciou o adiamento do pagamento de empréstimos por um ano para 75 projectos de empresas culturais e criativas financiadas, envolvendo 36 milhões de patacas. Na nota lê-se ainda que as empresas financiadas podem negociar o prolongamento do período de reembolso, para reduzir o valor do pagamento para cada parcela, e prolongar também o período de execução dos seus projectos.

As empresas podem ainda solicitar a atribuição antecipada do próximo subsídio ou alternar o uso do financeiro, ou seja, usar o montante que era originalmente para uso promocional para despesas regulares, “especialmente em pagamento da renda ou dos salários dos trabalhadores”, indica o FIC.

O FIC diz também estar a preparar o lançamento de “vários programas especiais de subsídio, a fim de ajudar as empresas a explorar novos mercados após a epidemia” e dá os exemplos do turismo cultural, da criatividade comunitária e da promoção de apresentações culturais na área da Grande Baia e nos mercados externos.

O Instituto Cultural (IC) prolongou o período de conclusão dos planos para os beneficiários de “Série de Programas de Subsídios para as Indústrias Culturais e Criativas de Macau” e vai oferecer três meses de isenção de renda aos operadores dos imóveis sob a sua alçada. Além disso, o IC compromete-se a “criar activamente as condições de trabalho favoráveis para os profissionais das artes locais, planeando lançar, no primeiro semestre deste ano, um convite aberto à apresentação de propostas para o ‘Ensino Online do Artesanato Criativo’”.

Além disso, o IC planeia lançar um plano de estudos online na área cultural e criativa, para que “as indústrias aprimorem os seus conhecimentos em profissões culturais e criativas durante o período da epidemia”. O FIC e o IC dão a garantia de que, “no futuro, continuarão a oferecer aos residentes actividades culturais e criativas de diferentes formas, trabalhando em conjunto para a recuperação social”.

