Executivo mantém suspensão de vistos individuais para residentes do interior da China

Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou, Helena de Senna Fernandes garantiu que as medidas de controlo da epidemia vão manter-se. Além disso, também se mantém a suspensão da emissão do salvo-conduto para deslocação a Macau aos residentes do interior da China, adiantou a directora dos Serviços de Turismo. Na interpelação, o deputado pedia a proibição de entrada de não-residentes que chegassem de Wuhan e outras zonas epidémicas.

Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST) indicou, em resposta ao deputado Sulu Sou, que se mantém a suspensão da emissão de vistos individuais a residentes do interior da China para deslocação a Macau. A interpelação de Sulu Sou é de 20 de Janeiro e, já então, o democrata pedia que os não-residentes provenientes de Wuhan e outras zonas de risco fossem barrados à entrada de Macau.

Na resposta, cuja data é de 12 de Março, Helena de Senna Fernandes garantiu que o Governo, para fazer face ao Covid-19, “activou de imediato o mecanismo de prevenção e controlo de incidentes súbitos de saúde pública”, implementando medidas que visam o “controlo e tratamento de doenças transmissíveis, medidas específicas nos diversos aspectos, nomeadamente nos postos fronteiriços, casinos, actividades públicas, diagnóstico e tratamento de doenças, promoções comunitárias, entre outros”.

“Relativamente à entrada de visitantes, até ao presente momento mantém-se a suspensão da emissão do salvo-conduto para deslocação a Macau aos residentes do interior da China”, respondeu. Medidas, estas, que “vão manter-se”, indicou a responsável. Actualmente, tanto os vistos individuais como os vistos para excursão estão suspensos. Podem continuar a entrar visitantes da China cujos vistos tenham sido emitidos antes da medida de suspensão. Os visitantes do interior da China que tenham estado nos últimos 14 dias em Guangdong, Henan, Zhenjiang, Chongqing, Pequim e Xangai terão de fazer um exame médico, à chegada a Macau, que demora entre seis a oito horas. Os residentes de Hubei ou aqueles que tenham estado nesta província têm de apresentar um certificado médico em como não contraíram o vírus. Os trabalhadores não-residentes do continente também podem entrar, mas ficam sujeitos a uma quarentena obrigatória.

A directora da DST afirmou também que o Governo garante instalações médicas suficientes, bem como equipamentos de protecção individual, medicamentos e recursos humanos, “a fim de inibir a disseminação e propagação epidémica”.

Na interpelação, Sulu Sou pedia a Ho Iat Seng “medidas especiais”. Entre elas, “restringir ou proibir a entrada em Macau de não-residentes originários de Wuhan ou de não-residentes que visitaram nos últimos tempos a cidade de Wuhan, entre outras zonas epidémicas”. O deputado perguntava também se o Governo ia “negociar com os serviços competentes do interior da China” para restringir as entradas e saídas nos principais pontos turísticos de Macau.

Por fim, Sulu Sou questionava a capacidade do sistema de saúde de Macau. “O Governo já avaliou a capacidade de acolhimento do sistema de saúde de Macau na luta contra a epidemia, com vista a preparar, quanto antes, planos de contingência, garantindo a segurança do pessoal médico e de enfermagem da linha da frente, e a estabilidade e a fiabilidade de todo o sistema dos cuidados de saúde?”, perguntava o deputado.