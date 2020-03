Exame da MUST detectou dez casos de infecção em crianças pelo Covid-19 em Guangdong

Uma equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) percebeu que, no caso das crianças, a técnica de esfregaço rectal é mais eficaz do que o teste nasofaríngeo no diagnóstico do novo coronavírus. Segundo o professor Zhang Kang, o método ajudou a detectar o vírus em dez crianças da província de Guangdong, que foram encaminhadas para o hospital.

A técnica de diagnóstico por esfregaço rectal, cuja eficácia foi comprovada por uma equipa da Faculdade de Medicina da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) em conjunto com o Centro Clínico de Mulheres e Crianças de Guangzhou, ajudou a diagnosticar o novo coronavírus em dez crianças. Segundo a investigação, esta técnica é mais fiável do que os testes na garganta. “É uma técnica muito precisa, enquanto ferramenta de diagnóstico para perceber se existe presença do vírus na matéria fecal”, explicou ao PONTO FINAL Zhang Kang, professor da Faculdade de Medicina da MUST e orientador deste estudo.

No âmbito da investigação, foram testadas 745 crianças até aos 15 anos, cujos pais ou irmãos tinham sido diagnosticados com o Covid-19, todas elas da província de Guangdong. “Com os testes, detectámos infecções em dez crianças, que foram enviadas para os hospitais em Cantão”, disse Zhang Kang.

Segundo o docente e investigador, esta “é uma técnica muito precisa enquanto ferramenta de diagnóstico para perceber se existe presença do vírus na matéria fecal”. “A sensibilidade é maior com este teste”, frisou.

Zhang Kang explicou que este é um teste que começou a ser feito no interior da China assim que teve início a epidemia do novo coronavírus. A diferença é que este teste era feito na garganta e a equipa da MUST percebeu que era mais eficaz através do esfregaço rectal. Os resultados da investigação foram apresentados na dissertação intitulada “Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding”, publicada na revista médica mensal “Nature Medicine”.

“A epidemia tem-nos afectado a todos, incluindo pessoas na China, em Macau e no resto do mundo. Se olharmos para o número de casos, há muito poucos casos pediátricos reportados”, assinalou Zhang Kang, acrescentando: “Obviamente, os pais e as famílias estão muito preocupados com os efeitos nas crianças. Estarão a ser afectadas e não estarão a ser diagnosticadas? Ou não estarão a ser infectadas de todo?”. Segundo as conclusões do estudo, as manifestações clínicas como tosse, fadiga e pneumonia normalmente não estão presentes nas crianças. Além disso, as radiografias pulmonares e os estudos de laboratório também apresentam valores menos irregulares.

Esta investigação mostra que, mesmo quando as crianças não apresentam sinais do vírus no exame na garganta, podem exibir sinal do vírus através das fezes. Por isso, “recomendamos que se testem também as fezes das crianças”, indicou Zhang Kang, alertando que, no caso das crianças, a transmissão do vírus fecal-oral é alta. Segundo o professor, a maioria dos estudos apresentados acerca do Covid-19 incide sobre a presença do coronavírus nos adultos, fazendo com que o número de casos seja desconhecido e haja a possibilidade de as crianças, mesmo sendo assintomáticas, poderem transmitir o vírus na comunidade.

A área de estudo de Zhang Kang incide sobre a genética, epigenética, células estaminais, nanotecnologia e inteligência artificial. O docente formou-se na Universidade de Medicina de Harvard e no Massachusetts Institute of Technology (MIT), e doutorou-se em Genética, em Harvard.

Produção em massa do teste de diagnóstico rápido da UMAC deverá iniciar-se em dois meses

O teste de diagnóstico rápido ao Covid-19, desenvolvido por uma equipa da Universidade de Macau (UMAC), deverá começar a ser produzido em massa nos próximos dois meses. Actualmente, explicou Rui Martins, vice-reitor da instituição, o equipamento já está em fase de certificação num Centro de Controlo de Doenças da China (CDC, na sigla em inglês). Este teste, recorde-se, usa um sistema baseado num “chip microfluídico digital”, que faz com que todo o processo de detecção de vírus possa ser concluído em 30 minutos.

