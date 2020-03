Associações pedem ao Governo que crie mecanismo de controlo dos preços dos combustíveis

Após a DSE e o Conselho dos Consumidores terem prometido exigir ao sector petrolífero para ajustar os preços do combustível consoante a evolução do mercado internacional, a Associação Choi In Tong Sam e o Centro da Política da Sabedoria Colectiva sugeriram ao Governo, em comunicado, que crie um mecanismo de controlo das tarifas dos combustíveis em Macau, bem como que subordine os produtos petrolíferos ao interesse público.

O Centro da Política da Sabedoria Colectiva e a Associação Choi In Tong Sam, solicitaram, em comunicados publicados a 21 de Março, que o Governo institua um mecanismo para regular o ajuste da fixação do preço dos combustíveis, bem com incorpore os produtos petrolíferos no interesse público. Anteriormente, no mesmo dia, num comunicado da Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e do Conselho dos Consumidores (CC), as autoridades apelaram ao sector petrolífero para que coordene com o mercado internacional a fixação de preços dos produtos petrolíferos, e prometeram divulgar regularmente informações sobre os preços dos combustíveis.

Devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus, o preço internacional do petróleo bruto sofreu recentemente uma descida significativa de 60%, reduzindo de cerca de 67 dólares americanos por barril a cerca de 25 dólares por barril em 19 de Março, segundo os dados disponibilizados pela DSE e o CC. Entretanto, o preço internacional dos produtos refinados do petróleo baixou para 40 dólares por barril.

Segundo um comunicado do CC e da DSE, o Grupo de Trabalho Interdepartamental para a Fiscalização dos Combustíveis do Governo tem vindo a acompanhar as variações dos preços dos produtos petrolíferos de Macau. As autoridades afirmaram que os fornecedores devem concretizar ajustes imediatos dos preços conforme a evolução do mercado internacional, apesar de terem já reduzido os preços de venda a retalho seis vezes este ano.

Kou Ngon Fong e Wong Man Pan, responsáveis do grupo dedicado aos assuntos de sustento da população e de política da Associação Choi In Tong Sam, indicaram que a fixação de preços de combustíveis em Macau tem estado dessincronizada com a do mercado internacional. Perante a baixa drástica do preço do combustível na China continental e em muitos países, referem no comunicado, foram em Macau realizados ajustes mínimos ou, ao contrário, subidas. A associação questionou esse fenómeno como uma falta da fiscalização por parte do Governo, a qual acaba por dificultar a vida dos residentes e prejudicar os direitos dos consumidores.

Loi Man Keong, subdirector da união Geral das Associação dos Moradores de Macau e membro do Centro da Política da Sabedoria Colectiva, propôs que o Governo reavalie o funcionamento do grupo acima referido, e investigue a razão pelo “descarrilamento” da fixação do preço do combustível em relação à do mercado internacional. Ao mesmo tempo, defendem que as autoridades devem estabelecer um critério para reajuste dos preços, de forma a poderem reagir devidamente à actualidade do mercado global, e evitar que os comerciantes da indústria abusem das lacunas legislativas para ganhar lucros.

“Aumento rápido e grande, e redução lenta e pequena”

A DSE e o CC haviam garantido, em comunicado, exortar o sector para que ajuste a fixação de preços dos produtos petrolíferos de forma correspondente à tendência actual do mercado. Aliás, prometeram a divulgação regular das informações relativas ao preço do combustível, com o objectivo de aumentar a transparência e responder aos pedidos da população.

Do ponto de vista de Kou On Fong, a esse mecanismo falta uma “obrigatoriedade”, o que leva possivelmente à questão da sua eficácia. Assim, o membro da associação Choi In Tong Sam sugeriu que se incorporem os produtos petrolíferos, tal como as indústrias de energia, água e telecomunicações, no âmbito do interesse público. “Desta forma, o Governo poderia fiscalizar a indústria de forma mais eficaz, para que esses produtos sejam controlados e apreçados de forma adequada”, referiu no mesmo comunicado.

O subdirector da União Geral das Associações dos Moradores de Macau apontou também para a questão da regulamentação do preço do combustível na cidade, sugerindo que se implemente um mecanismo adequado que corresponda ao princípio de “ajustes livres” na sociedade e proteja os direitos dos residentes enquanto consumidores.

No comunicado da associação, o membro salientou a dimensão do impacto da fixação de preços do petróleo na população, justificando que a maioria dos produtos combustíveis utilizados em Macau, como gasolina, gasóleo e gás, faz parte da procura inelástica e das despesas da população. Devido à falta de fiscalização do mercado, Loi Man Keong disse ainda que os produtos petrolíferos em Macau têm permanecido numa situação de “aumento rápido e grande, e redução lenta e pequena”, e que os residentes têm de aguentar o custo elevado dos combustíveis.