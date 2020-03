Sulu Sou a favor do impedimento de entrada de TNR 

O deputado Sulu Sou disse ontem, em declarações aos jornalistas, que concorda com a recente medida de proibição de entrada de TNR estrangeiros, em vigor desde as 00h00 de quinta-feira. No entanto, acusou o Governo da existência de “normas duplas”, ressalvando que essa medida corresponde à proposta que a associação tem vindo a defender.

No encontro de ontem, na Sede do Governo, o democrata destacou que a associação tem defendido o bloqueio à propagação do vírus através da sua origem. Devido ao estado crítico da epidemia na China, explicou Sulu Sou, a associação já tinha solicitado, a 16 de Janeiro, que se implementassem medidas nas fronteiras, como o impedimento de entrada de turistas vindos da China continental e a imposição de quarentena domiciliária de 14 dias aos residentes do interior da China e aos TNR.

Sulu Sou acredita que, se o Governo conseguir impedir o acesso às fontes do contágio, será prevenida, de forma eficaz, a importação de possíveis casos. Por outro lado, o deputado referiu-se a esta decisão do Executivo de impedir a entrada de TNR como uma prova de que o Governo tem recorrido a desculpas para não reforçar a fiscalização nas fronteiras.

Questionado sobre a natureza discriminatória da medida de restrição fronteiriça para os TNR, o deputado considera que a medida de proibição de entrada não se trata de uma questão de racismo. Sulu Sou considera que, na condição de que esteja assegurada a entrada e saída para residentes, o Governo deve procurar garantir um tratamento igual para os outros indivíduos, de modo a cumprir o princípio de que as medidas de prevenção tenham por base evidências clínicas e científicas, sem envolvimento de factores económicos e políticos.

M.F.