“O segundo voo fretado [para Hubei] poderá ser uma solução para um futuro próximo”, indica Inês Chan

Os 57 residentes de Macau que estavam em Hubei e que foram trazidos de volta num avião fretado pelo Governo há duas semanas não estão infectados pelo Covid-19. Já realizaram o terceiro teste de ácido nucleico e deram todos negativo à presença do coronavírus no organismo. Inês Chan, responsável pela Direcção dos Serviços de Turismo, abriu a porta à possibilidade de enviar mais um voo fretado para retirar de Hubei mais residentes. Na conferência de imprensa de ontem, ficou também a saber-se que as aulas, afinal, não recomeçarão a 13 de Abril.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Nenhum dos 57 residentes que vieram no voo fretado pelo Governo, de Hubei para Macau, está infectado com o Covid-19. A notícia foi dada na conferência de imprensa de ontem. Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), abriu a possibilidade de o Executivo fretar um segundo voo para que sejam retirados de Hubei mais residentes da província. Na conferência de imprensa, ficou também a saber-se que as aulas do ensino secundário serão novamente adiadas, mas ainda não há uma data para o recomeço.

“Os 57 já fizeram o terceiro teste de ácido nucleico, que deu negativo. Amanhã [hoje] vão concluir a quarentena e observação médica de 14 dias”, afirmou Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, notando que nenhum dos residentes que estavam em Hubei apresentou qualquer sintoma. Os residentes deixam, assim, o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, mas terão de cumprir mais 14 dias de quarentena domiciliária. Também os testes dos funcionários da DST que fizeram a viagem até Wuhan para retirar os residentes deram negativo e estes não apresentaram sintomas. O mesmo aconteceu com os tripulantes do avião da Air Macau.

Sobre os restantes 112 residentes de Macau que continuam em Hubei, Inês Chan garantiu que o Governo tem tomado “as medidas necessárias”. “O segundo voo fretado poderá ser uma solução para um futuro próximo”, adiantou. Acerca das contas relativas à operação de resgate dos 57 que voltaram no passado dia 7 de Março, ainda não há detalhes sobre os custos, referiu Inês Chan.

Excluindo os residentes que vieram de Hubei, há ainda, no Alto de Coloane, um paciente que esteve infectado e que agora está em período de convalescença e mais 31 pessoas que são consideradas contactos próximos de pessoas infectadas.

Ontem foi também anunciado que o Regency Art Hotel, com 326 quartos, vai juntar-se à Pousada Marina Infante e ao hotel Macau Golden Crown como espaços designados para receber pessoas em isolamento. No total, nestes três hotéis, estão 596 pessoas, 152 das quais são trabalhadores não-residentes. Inês Chan anunciou que um quarto hotel será anunciado “em breve”.

Nesta altura, estão sete pessoas infectadas pelo novo coronavírus internadas no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Na madrugada de ontem foram registados os 16.º e 17.º casos, uma residente de Macau estudante no Reino Unido e que tinha regressado de Londres e uma criança de 11 anos, filho da paciente identificada como o 14.º caso em Macau.

AULAS ADIADAS

Estava previsto que, a 30 de Março, os alunos do 12.º ano pudessem voltar às escolas para terem aulas de apoio, como preparação para os exames, e que, a 13 de Abril, as aulas começassem oficialmente para todo o ensino secundário. Porém, o Executivo anunciou ontem que os prazos já não se mantêm.

Wong Kin Mou, chefe de Departamento de Estudos e Recursos Educativos da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), informou que ambas as datas serão adiadas e que ainda não há agendamento para o reinício das aulas. O adiamento tem por base os sete casos importados de infecção pelo novo coronavírus detectados em Macau na última semana: “Temos vindo a dizer que era uma situação interna, mas agora já não é uma questão de conseguirmos controlar ou não a evolução interna. A situação externa está a influenciar muito a situação de Macau”. “Nós não conseguimos perspectivar a situação futura. Só consoante o ritmo da evolução da epidemia”, afirmou o representante da DSEJ.

Wong Kin Mou reiterou que o ano lectivo não se vai, contudo, prolongar: “Tínhamos previsto que o ano terminasse a 31 de Julho porque, em Agosto, tanto em termos da organização das tarefas dos professores como em relação à organização pedagógica, os professores têm de estar em descanso”. “Não vamos alargar a data final do ano lectivo”, frisou.