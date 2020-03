Novo Macau questiona alteração ao regulamento da Renovação Urbana S.A.

A Associação Novo Macau acusa, em petição entregue ao Governo, a emenda feita ao regulamento administrativo de constituição da Macau Renovação Urbana S.A. de desvio ao seu objectivo inicial. Os democratas exigem esclarecimentos do Executivo com a maior brevidade possível.

Miguel Fan

Numa petição ontem entregue ao Governo, a Associação Novo Macau questiona a alteração ao regulamento administrativo da “Constituição da Macau Renovação Urbana, S.A.”, considerando que essa decisão do Governo diverge do intento original da criação de uma sociedade comercial e das expectativas dos residentes. Os democratas apelam ainda a que o Governo legisle um regime de fiscalização específico, com o objectivo de eliminar as dúvidas da população relativas ao funcionamento de empresas financiadas com erário público.

Na petição da Novo Macau, a associação coloca em questão a recente alteração, que decorreu em Fevereiro, ao regulamento administração no. º 12/2019 relacionado com a constituição de Macau Renovação Urbana, S.A., regulamento que entrou em vigor a 15 de Abril de 2019. Essa actualização, segundo o Boletim Oficial, trata-se de um regulamento explicitado no Artigo 2.º: “A Sociedade pode ainda prosseguir quaisquer outras actividades, industriais, comerciais ou de prestação de serviços, relacionadas com a renovação urbana, e desenvolver projectos fora da RAEM para melhorar a qualidade e o ambiente habitacional dos residentes de Macau”.

A associação lamenta o facto de a modificação ao regulamento, em vez de se focar nos problemas principais da cidade, como a prevenção do envelhecimento de construções e concretizar o plano da modernização urbana, acabar por possibilitar que a empresa estenda os seus projectos de investimento além fronteiras. Contrário ao propósito original da sua constituição, referem os peticionários, a alteração do regulamento faz com que a população desconfie cada vez mais da concretização da renovação urbana, a qual se encontra num “estado estagnado”.

Alteração “sorrateira”

A associação criticou ainda que a aprovação dessa alteração ao regulamento tenha sido feita de modo “sorrateiro”, uma vez que o Governo a concretizou sem aviso prévio à população. Além de terem omitido a discussão pública durante o período da prevenção da epidemia, as autoridades não anunciaram essa alteração através do Conselho Executivo nem avisaram a comunicação social, assinalou a Novo Macau, que descreve essa situação como “rara”.

Por outro lado, os membros da associação assinalam o que dizem ser a irrelevância do projecto “Novo bairro de Macau” no âmbito do princípio da renovação urbana: “Mesmo que o projecto seja reservado aos residentes de Macau, a um custo limitado, não tem nada a ver com o plano de renovação urbana local”.

Na mesma petição, a associação refere que a alteração do regulamento dificulta a futura fiscalização da empresa Macau Renovação Urbana S.A. Os democratas consideram que passa a ser difícil monitorizar as actividades da empresa, incluindo a escala de investimento a nível internacional, o modo de cooperação e a distribuição de benefícios entre outros negócios. Segundo as alterações, detalha-se na petição, esse investimento é teoricamente viável a nível global, “desde que seja deliberado e expressamente autorizado em Assembleia Geral”.

“Essa alteração não é diferente de criar uma nova empresa de desenvolvimento de mobília de activos públicos”, avisa a Novo Macau, prevendo que essa empresa participe em projectos de investimento de residência no estrangeiro, e que envolva “inúmeros” gastos de fundos públicos e benefícios periféricos.

Desde a forte oposição ao Governo devido à alocação de 60 mil milhões de patacas para estabelecimento de uma sociedade gestora de fundos de investimento, a associação diz ter enfatizado a falta de fiscalização dos gastos sem limite das empresas de erário público, e do funcionamento dessas entidades. Os membros da Novo Macau referiram-se ainda ao último relatório do Comissariado da Auditoria, no qual foi exposta a falta de supervisão e a perda de fundos de uma empresa gestora do aeroporto. Assim, a associação apela ao Governo para concretizar um regime de fiscalização específica, e reajustar a operação da sociedade da Macau Renovação Urbana, para que “volte ao caminho certo” e beneficie os residentes dos bairros antigos.