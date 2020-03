“Muitos de nós não queriam tirar férias ou sair de Macau, mas fomos obrigados pelos nossos patrões”

O encerramento das fronteiras a todos os trabalhadores não-residentes, com excepção dos do interior da China, de Hong Kong e Taiwan, acentuou as dificuldades de muitos cidadãos de países do Sudeste asiático que pretendem regressar a Macau. O PONTO FINAL falou com duas trabalhadoras filipinas obrigadas a sair de Macau devido ao impacto do surto epidémico, e que, agora, têm o futuro hipotecado no espectro de perder o emprego. Para o advogado Sérgio de Almeida Correia, esta decisão de Ho Iat Seng tem um “carácter discriminatório”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O futuro não se apresenta favorável aos trabalhadores não-residentes de Macau impedidos de regressar ao território, nos últimos meses, devido à falta de trabalho. O impacto do surto epidémico do novo coronavírus afectou toda a comunidade de Macau, mas foram os trabalhadores não-residentes de países como as Filipinas, a Indonésia ou o Vietname a sentir com maior intensidade o abalo na economia, com alguns patrões a impor-lhes licenças sem vencimento ou férias forçadas.

Apesar de todo o contexto, o Chefe do Executivo decidiu proibir a entrada de todos os trabalhadores não-residentes assim que foram detectados casos importados de países fora da China, quando o surto inicial no território até começou, precisamente, por casos importados do outro lado das Portas do Cerco. A medida de prevenção, implementada por Ho Iat Seng, apanhou muitos trabalhadores não-residentes desprevenidos, que planeavam regressar aos seus postos de trabalho em Macau no final deste e do próximo mês. “Eu tenho um bilhete de avião para voltar a Macau no dia 29 de Março e quando soube da decisão fiquei naturalmente frustrada. Até porque o meu patrão estaria disposto a pagar as 5600 patacas para que eu ficasse nas instalações de quarentena”, começou por dizer Cheryl Magallon Dagle, uma trabalhadora doméstica filipina que se encontra em Melbourne, na Austrália, desde meados de Fevereiro.

A viver em Macau desde 2011, Cheryl tem acompanhado a família do patrão nas deslocações a Melbourne com um visto de trabalho provisório, mas agora não pode sequer regressar e até corre o risco de perder o emprego, uma vez que o patrão já regressou ao trabalho no Venetian. “Hoje tentámos pedir uma extensão do meu visto de trabalho para ficar na Austrália, pois só posso ficar 42 dias desde que processámos o visto de entrada única. Esta é a quarta vez que estou em Melbourne, mas é a primeira vez que fui banida”, acrescenta Cheryl, frisando que poderá ter de regressar às Filipinas, onde tem dois filhos. “Sou mãe solteira de dois filhos. Deveria estar ansiosa por umas férias nas Filipinas para estar com eles e presenciar os seus sucessos escolares, mas sinto que, se tiver de regressar, nestas condições, vou perder tudo, o futuro deles e o meu”.

Numa situação idêntica está Summer Gabriel, uma trabalhadora doméstica filipina que foi obrigada a regressar a casa, pela patroa, devido ao encerramento das escolas em Macau. “Agora estou nas Filipinas de férias até 12 de Abril e não sei como posso voltar para Macau. Durante o mês de Fevereiro não consegui trabalhar devido às circunstâncias despoletadas pelo surto epidémico. A minha patroa também não estava a trabalhar, porque é professora e as escolas estão fechadas. Ela pediu-me para voltar a trabalhar quando fossem reabertas as escolas porque não me podia pagar”, revelou Summer Gabriel ao PONTO FINAL.

A trabalhar em Macau há cinco anos, Summer Gabriel considera que a proibição de entrada dos trabalhadores não-residentes é injusta porque, acima de tudo, muitos deles foram obrigados a sair pelos próprios patrões. “Espero que o Governo de Macau nos dê isenção para voltar porque muitos de nós não queriam tirar férias ou sair de Macau, mas fomos obrigados pelos nossos patrões a fazê-lo”, afirmou.

Uma opinião partilhada por Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union. “O Governo devia ter em conta que muitos trabalhadores não-residentes foram forçados a tirar férias durante a pandemia, porque sabemos que muitos patrões pediram aos trabalhadores para tirarem uma licença sem vencimento por causa da situação”, referiu a líder associativa que se bate pelos direitos laborais dos trabalhadores não-residentes filipinos em Macau. Palcon acrescenta que “muitos dos filipinos tiveram de regressar a casa porque não tinham condições de permanecer cá por um período indeterminado sem trabalho e sem dinheiro”.

O último voo para casa

Para além da comunidade filipina, os trabalhadores não-residentes da Indonésia também estão a atravessar dificuldades com o encerramento das fronteiras. Clurut Siuce trabalha há 15 anos em Macau e divide as funções de recepcionista num bar de Karaoke com as de empregada de mesa num casino.

Actualmente a cumprir quarentena domiciliária de 14 dias, Clurut Siuce regressou na quarta-feira a Macau, num dos últimos voos com trabalhadores não-residentes antes da proibição de entrada imposta pelo Executivo, anunciada poucas horas antes da medida ser colocada em prática. “Quando estávamos a embarcar no voo para Macau, a polícia informou-nos que quem ia para Macau teria de ficar na Malásia, porque o Governo de Macau decidiu obrigar todos os trabalhadores não-residentes a quarentena”, contou Clurut Siuce ao PONTO FINAL. “Isto apanhou todos desprevenidos e houve muita irritação junto à porta de embarque porque havia pessoas que tinham comprado bilhete de ida e volta”.

Depois de passar pelo isolamento no aeroporto e de ser submetida a testes de temperatura, Clurut Siuce percebeu que, provavelmente, tinha apanhado o último voo para aterrar em Macau. “Quando saí do isolamento constatei uma enorme fila de gente que teve de regressar à Malásia depois da viagem. Só lá fora é que o meu marido me explicou a questão da quarentena obrigatória de 14 dias. Mas agora que foi anunciado que ninguém pode entrar em Macau, acho que o meu voo deve ter sido o último em que os trabalhadores não-residentes puderam optar pelo isolamento”, referiu.

Uma decisão de “carácter discriminatório”

Na opinião de Sérgio de Almeida Correia, a medida implementada pelo Chefe do Executivo, de proibir a entrada dos trabalhadores não-residentes, foi feita de uma “perspectiva nacionalista” e com um “carácter discriminatório”, uma vez que os trabalhadores do interior da China, Taiwan ou Hong Kong também podem estar infectados. “Pessoalmente, considero que a decisão tomada tem carácter discriminatório, e, aliás, acho que discriminação tem havido já há muito tempo e tem sido uma prática corrente em relação aos trabalhadores não-residentes”, considera o advogado, acrescentando que estes cidadãos também contribuem para o desenvolvimento de Macau. “É gente que contribui para a economia. É gente que é imprescindível à criação de riqueza em Macau”.

Sérgio de Almeida Correia defende que as “preocupações de saúde pública são compreensíveis”, mas que também “há a questão dos trabalhadores não-residentes que vêm do interior da China, Taiwan e Hong Kong”. “A compreensão do despacho também tem de ser feita numa perspectiva política, e, de uma perspectiva política, quer Hong Kong, quer Macau, quer Taiwan, embora tenham estatutos diferentes, fazem todos parte da grande nação chinesa, e, portanto, é apenas numa perspectiva nacionalista que eu entendo esse despacho”, assinalou o advogado.