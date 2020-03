Dados dos países do Sudeste asiático “não são muito credíveis”, diz Lei Chin Ion

O director dos Serviços de Saúde de Macau não confia nos números de infectados pelo Covid-19 divulgados pelos países do Sudeste asiático. Lei Chin Ion disse ontem que os dados desses países “não são muito credíveis”. “Há uma boa parte oculta”, afirmou. Sobre a proibição de entrada a trabalhadores não-residentes estrangeiros, Lei Chin Ion considera que não há discriminação. Contudo, “como têm um estatuto diferente, claro que as regalias e os tratamentos também são diferentes”, afirmou.

Para Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde de Macau, os dados dos países do sudeste asiático “não são muito credíveis”. Já em relação ao número de infectados pelo Covid-19 divulgados por Pequim, a opinião é contrária: “Acredito nos dados do nosso país”. A desconfiança perante os números divulgados por países como as Filipinas, Indonésia e Vietname esteve na base da proibição de entrada aos trabalhadores não-residentes estrangeiros, em vigor a partir de ontem. “Nada de discriminação”, afirmou ontem, na conferência de imprensa de balanço aos trabalhos do Governo face ao novo coronavírus. Porém, “claro que há sempre uma certa diferença, o estatuto é diferente”.

Desde ontem que os trabalhadores não-residentes de Macau que não sejam do interior da China, de Hong Kong ou de Taiwan estão proibidos de entrar no território. A medida tinha sido justificada com a propagação do novo coronavírus no mundo. Lei Tak Fai, chefe da divisão de relações públicas do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), indicou que, até à tarde de ontem, o organismo não tinha informações sobre o número de portadores de ‘blue card’ que foram barrados no regresso a Macau.

Na conferência de imprensa de ontem, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, explicou: “De acordo com o grau de risco de propagação dos países é que nós distinguimos e separamos quais os países de alto risco”. “Estamos a ver que há algumas zonas de alta incidência de onde as pessoas podem vir e, para essas pessoas, temos de aplicar certas medidas”.

Todavia, os números mostram que, enquanto na província de Guangdong há um acumulado de mais de 1300 casos, o número de infectados nas Filipinas, Vietname e Indonésia perfazem, no seu conjunto, pouco mais de 600. Números, estes, que, para Lei Chin Ion, não são fiáveis. “Em relação aos dados dos países do Sudeste asiático, realmente não são muito credíveis, não podemos garantir que sejam dados verídicos”, afirmou, acrescentando que “há uma boa parte oculta”. “Em relação aos países do Sudeste asiático, eu não posso acreditar”, disse. Lei Chin Ion acrescentou ainda: “Em relação ao Sudeste asiático, nós ainda não sabemos se os dados são verídicos, porque podemos ainda ter alguns casos ocultos nos territórios do Sudeste asiático, significando que a situação da epidemia poderá ser muito grave”.

O governante justificou a afirmação com o facto de, nos últimos sete casos confirmados de Macau, quatro deles terem sido verificados em trabalhadores não-residentes, dois indonésios, um filipino e uma sul-coreana. Pelo contrário, os dados divulgados por Pequim, segundo Lei Chin Ion, são credíveis: “Acredito nos dados do nosso país”.

“NADA DE DISCRIMINAÇÃO”, MAS ESTATUTO, REGALIAS E TRATAMENTO DIFERENTES

Em quatro dias foram registados em Macau sete novos casos, quatro deles em trabalhadores não-residentes. “Portanto, a proporção é muito elevada”, considera Lei Chin Ion. Questionado sobre a eventualidade de a medida de impedir a entrada de trabalhadores não-residentes estrangeiros que vivem e trabalham em Macau ser discriminatória, respondeu: “Não é uma medida discriminatória, nunca foi nesse sentido”. “O que nós queremos é servir primeiramente os residentes de Macau, é a nossa responsabilidade”.

“Cada território, cada localidade, tem de servir primeiramente os seus próprios cidadãos e nós temos de, primeiramente, servir os nossos próprios residentes. Quando os serviços são partilhados com os estrangeiros, significa uma irresponsabilidade perante os residentes de Macau e uma injustiça para os residentes de Macau, afectando a sua saúde”, justificou Lei Chin Ion, acrescentando: “Nada de discriminação, quero salientar”.

O governante lançou uma pergunta: “Será que nós podemos partilhar os recursos com todos?”. Para indicar depois que os não-residentes já têm apoios: “Por exemplo, para as máscaras, os ‘blue card’ também as podem adquirir ao mesmo preço dos residentes”. Recorde-se que, no início da epidemia, aquando do anúncio da distribuição de máscaras pelas farmácias convencionadas, o Executivo excluiu os não-residentes da compra, recuando nessa decisão no dia seguinte.

“Se me perguntam se é justo ou não, eu só posso dizer que todos os que estão em Macau são tratados igualmente, mas, por aqueles que não estão em Macau, não podemos fazer, por enquanto, nada”, disse Lei Chin Ion. Apesar de afirmar que não há discriminação nesta medida de deixar os trabalhadores não-residentes fora do território, Lei Chin Ion elencou, de seguida, as diferenças entre residentes e não-residentes: “Claro que há sempre uma certa diferença, o estatuto é diferente, a compensação pecuniária é diferente, os vales de saúde são diferentes, porque o documento é diferente”. “Como têm um estatuto diferente, claro que as regalias e os tratamentos também são diferentes”, assinalou.

Nível 2 de alerta de viagem estendido a todos os países

O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo (GGCT) anunciou, na noite de ontem, a emissão de um alerta de viagem de nível 2 para todos os países estrangeiros e territórios, “dada a recente situação de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus à volta do globo”. O gabinete deixou ainda um apelo aos residentes para que evitem, nesta altura, todas as viagens não essenciais. “Os residentes de Macau que se encontram no estrangeiro devem prestar mais atenção aos avisos dos Governos locais, e tomarem referência pelas orientações de prevenção de epidemias divulgadas pelos Serviços de Saúde”, pode ler-se na mesma nota. O GGCT assinala ainda que o sistema de alerta de viagem não tem carácter proibitivo, cabendo a cada cidadão ajustar o seu plano de viagem. Para a obtenção de mais informações, o gabinete dispõe de uma Linha Aberta para o Turismo, que funciona 24 horas (+853 2833 3000).