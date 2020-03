Agnes Lam sugere reforço de quarentena na Ponte de Delta

Em interpelação, Agnes Lam levantou questões sobre possíveis defeitos relativos ao sistema de quarentena no posto de inspecção da Ponte de Delta, exigindo que se reforcem as medidas de prevenção nos locais com maior risco de infecção, como os transportes transfronteiriços. De forma a minimizar o risco de infecção, a deputada sugere que se disponibilize uma sala de espera para os indivíduos com risco médio de infecção ou um local designado para a realização de quarentena dos passageiros que regressam do estrangeiro.

Segundo os actuais regulamentos de quarentena, é exigido que aguardem pelo resultado de teste aos suspeitos de alto risco de infecção pelo novo coronavírus. Tendo em conta que muitos casos de infecção foram confirmados depois de regresso a casa, a deputada propõe que se ajustem as medidas aplicadas para prevenção da pandemia.

Do ponto de vista de Agnes Lam, o surgimento de sete casos confirmados de infecção nos últimos cinco dias leva a que se coloque em causa a eficácia do sistema de quarentena instituído pelo Executivo. Dado que o recente sistema dos transportes transfronteiriços limita-se ao rastreamento de indivíduos que tenham tido contacto próximo com os infectados, a deputada diz que tal não impede que entrem nos transportes os passageiros com sintomas, exemplificando com o facto de seis dos novos infectados pelo coronavírus terem sido detectados após terem passado no posto fronteiriço de Macau e até regressado a casa.

Assim, salienta a deputada a necessidade de fortalecer a colaboração com as autoridades de Hong Kong, para resolver as lacunas no sistema de quarentena na Ponte do Delta, e prevenir a importação de casos para o território.

M.F.