PIDDA: Taxa de execução orçamental em 2019 foi de 72,4%

Até ao final de 2019, havia 41 projectos inscritos no Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) cuja taxa de execução orçamental era de zero. Destes, 12 projectos, com um montante global de 320 milhões de patacas, transitaram de 2018. A taxa de execução orçamental, em 2019, foi de 72,4%.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Finanças Públicas reuniram-se ontem com o Governo a propósito da execução orçamental do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA) referente ao 4.º Trimestre de 2019. Depois da reunião, Mak Soi Kun, presidente da comissão, fez saber que os projectos inscritos no plano tiveram uma taxa de execução de 72,4%. Ficou a saber-se também que, até ao final do ano passado, havia 41 projectos cuja taxa de execução orçamental era de zero, 12 dos quais estão a zero desde 2018.

Estes 12 projectos que não chegaram a ser iniciados, e cujo montante total é de 320 milhões de patacas, envolvem nove serviços públicos: Gabinete do secretário para os Transportes e Obras Públicas, Instituto Cultural (IC), Instituto do Desporto (ID), Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), Serviços Correcionais, Serviços de Alfândega, Instituto de Acção Social (IAS) e Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

De acordo com os dados do Governo, o orçamento inicial do PIDDA de 2019 tinha o valor de 16,6 mil milhões de patacas até ao 4.º trimestre desse ano e o orçamento autorizado foi de 17 mil milhões de patacas. Já as despesas efectivas foram de 12,3 mil milhões de patacas, o que representa 72,4% de taxa de execução. Em 2018, a taxa de execução orçamental foi de 72,9% e em 2017 foi de 84,7%.

Para melhorar a taxa de execução orçamental, os serviços públicos devem primeiro ter uma melhor comunicação e avaliação sobre projectos que pretendam lançar e ter diálogo a meio do processo de planeamento para melhor coordenação”, disse Mak Soi Kun. “Chegado o momento de concurso público ou execução de obras, se tivesse havido melhor comunicação entre serviços poder-se-ia ter reduzido muitos dos trabalhos que impediam o avançar do processo”, frisou.

Segundo o presidente da comissão, “muitos serviços estão a assumir por si o trabalho de construção de projectos, mas desconhecem quais são os projectos que podem realizar por si e não têm de ser entregues aos serviços de obras públicas”. “Sabemos que, quando certos serviços públicos realizam [os projectos] por si, muitos não têm capacidade, porque não têm experiência. Segundo a explicação do Governo, esses serviços podem contratar empresas de consultoria provada para os apoiar”, ressalvou.

Contudo, “houve um certo progresso quanto à comunicação entre serviços, em comparação com o passado”, comentou Mak Soi Kun, acrescentando que, para acelerar os projectos, os serviços devem usar um sistema de visualização tridimensional dos planos.