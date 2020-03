Pereira Coutinho pede apoio financeiro para lojistas do Terminal Marítimo da Taipa 

O deputado e presidente da ATFPM pediu, em petição entregue ontem ao Executivo, que o Governo equacione medidas de isenção e desconto de rendas e despesas para ajudar os lojistas do Terminal Marítimo do Pac On, cujas dificuldades financeiras se têm vindo a agravar devido à epidemia de Covid-19.

Numa petição que foi ontem entregue na Sede do Governo, José Pereira Coutinho apela às autoridades para prestarem apoio financeiro aos arrendatários das lojas localizadas no Terminal Marítimo da Taipa (Pac On). Os peticionários, junto o deputado, sugerem que se lhes atribuam medidas de auxílio financeiro, como a isenção de rendas e despesas de água e energia para os últimos oito meses deste ano, 50% desconto nesses custos a partir do ano seguinte, e a cobrança de renda só efectuada a partir do quinto mês após a reabertura do terminal.

Segundo o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), a maioria dos negócios no Terminal Marítimo “nunca teve lucros desde o primeiro dia de abertura” devido ao “diminuto volume” de passageiros. A situação agravou-se devido a factores como a inauguração da Ponte da Delta e os distúrbios de Hong Kong desde o ano passado, explicou Pereira Coutinho, assinalando ainda que muitas dessas pequenas e médias empresas já estão carregadas de dívidas, que foram obrigadas a contrair com a Direcção dos Serviços de Economia e a banca por causa da passagem de tufões.

Lojas fecharam, gastos continuam

Na petição, os representantes dos lojistas afectados lamentam o facto de terem de pagar as rendas mesmo quando as lojas estão todas fechadas desde o dia 1 de Fevereiro, na sequência da interrupção de funcionamento do terminal em meados de Janeiro. Perante o prazo indefinido de reabertura do terminal por causa da epidemia do Covid-19, a continuação do pagamento de um “custo elevado” de despesas, incluindo as renda e contas de água e luz, seria “um golpe fatal, sem dúvida”, descrevem os lojistas.

Apesar do encerramento das lojas, o que os lojistas dizem implicar zero rendimentos, os donos dos negócios continuam responsáveis pela remuneração do pessoal e pela acomodação dos seus empregados que são trabalhadores não-residentes. Só as despesas mensais do alojamento detalham os representantes dos lojistas, excedem sete mil patacas, custo que se torna uma “enorme pressão económica”.

Os arrendatários do Terminal Marítimo criticam ainda o sector de gestão do terminal por lhes ter aumentado o custo do serviço, dada que continuam a verificar-se situações de mofo, oxidação e danos nos equipamentos do terminal. Segundo estes lojistas, o sector de gestão, entre os de segurança e de limpezas, são operados por empresas privadas adjudicatárias.

A senhora Wong, que paga uma mensalidade de 80 mil patacas pelos seus dois restaurantes, que estão fechados desde 22 de Janeiro, revelou aos jornalistas: “Não havia cliente nenhum, como se estivesse numa cidade fantasma. Abasteci de stock no início de Janeiro para o Ano Novo Chinês. Por causa desta epidemia, esses produtos, que custaram dezenas de milhares de patacas, foram todos para lixo”. Questionada sobre o seu plano de renovar o contrato em Julho deste ano, a arrendatária disse que vai persistir. “Vou continuar, porque já investi muito dinheiro neste negócio. Nesta altura [da epidemia], ninguém iria comprar os meus restaurantes, por mais barato que eu os vendesse”, contou.

Isenção e desconto das despesas

Tendo em consideração esse desequilíbrio nos gastos, o deputado solicitou ao Governo que sejam “concedidos apoios financeiros a fundo perdido” para ajudar os lojistas do Terminal Marítimo da Taipa. Na petição, os representantes propõem que o Governo retire às lojas do terminal, durante o período entre Maio e Dezembro do corrente ano, a cobrança das rendas e das contas de água, electricidade e serviço de gestão.

Com a renovação do contrato dessas lojas, agendada para o próximo mês de Junho, os lojistas sugerem que lhes seja descontada, a partir de Janeiro de 2021, a metade da renda desses custos acima referidos. Junto com essas medidas de apoio, os peticionários solicitam ainda que se inicie a cobrança de renda só a partir do quinto mês após a reabertura.

Na opinião do deputado, as actuais medidas de apoio lançadas pelo Governo são insuficientes. “O que é preciso é analisar com profundidade a gravidade da situação das PME, e dar um apoio financeiro a fundo perdido, consoante o número de trabalhadores e negócios. Senão, mesmo dando esses empréstimos sem juros, eles também não querem, porque têm que pagar os empréstimos”, defendeu.

Os cinco signatários da petição incluem os donos da loja de recordações Macau Portugal Star e os restaurantes Good Thai Food Company Limited, Old Guangzhou Dim Sum Dining Company Limited, Companhia de Desenvolvimento de Restauração Fei Man Lei, Limitada e One Sizzling Plates.