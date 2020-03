Jornalistas expulsos da China e impedidos de trabalhar em Macau. Decisão viola Lei Básica, diz António Katchi

Pelo menos 13 jornalistas norte-americanos foram expulsos da China e, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, também estão impedidos de trabalhar em Macau e Hong Kong. A AIPIM manifesta “grande preocupação” e o FCC, de Hong Kong, diz-se “alarmado”. O constitucionalista António Katchi considera que a decisão viola a Lei Básica e visa “punir aqueles jornalistas a título individual por terem feito o seu trabalho em termos que não agradaram ao regime totalitário da RPC”.

Pequim expulsou 13 jornalistas norte-americanos da China, correspondentes do Wall Street Journal, The New York Times e Washington Post, tendo-os impedido de exercer a profissão em Macau e em Hong Kong. A medida, explicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) chinês, serve como retaliação ao facto de Washington ter reduzido o número de vistos de trabalho para órgãos de comunicação controlados pelo Estado chinês a trabalhar nos EUA. O facto de a expulsão valer também para Macau e Hong Kong mereceu condenação por parte da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) e do Clube de Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong (FCC, na sigla em inglês). Para António Katchi, a decisão “infringe irrefragavelmente o disposto nas respectivas Leis Básicas”. A medida visa “punir” e “intimidar” os jornalistas que trabalhem quer no interior da China, quer em Hong Kong e Macau, disse o constitucionalista ao PONTO FINAL.

O comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China começa por referir que o Governo norte-americano tem, “propositadamente, tornado as coisas mais difíceis” para os órgãos de comunicação chineses no território, dizendo mesmo que foram “sujeitos a uma crescente discriminação e a uma opressão motivada politicamente”. No início deste mês, os EUA anunciaram que cinco órgãos de comunicação controlados por Pequim iriam ter menos 60 vistos para jornalistas. Os órgãos chineses afectados foram a agência Xinhua, o jornal China Daily e a estação CGTN.

Como retaliação, Pequim anunciou que, a partir de agora, os órgãos americanos Voice of America, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post e a Time terão de apresentar, por escrito, informações sobre os seus funcionários e informações financeiras sobre operações e sobre imóveis à China. Além disso, os cidadãos norte-americanos que trabalham no The New York Times, no Wall Street Journal e no Washington Post, e cujas credenciais terminem este ano, devem entregar os seus cartões de imprensa no prazo de dez dias a contar de ontem. “As medidas acima mencionadas são inteiramente necessárias e contramedidas recíprocas que a China é obrigada a tomar, em resposta à opressão irracional que as organizações de imprensa chinesas encontram nos EUA”, lê-se no comunicado de Pequim.

Mike Pompeo, secretário de Estado dos EUA, reagiu, contestando a comparação entre as acções americana e chinesa, apontando que, na China, não existe liberdade de imprensa. “Identificámo-los como trabalhando em missões estrangeiras e ao abrigo da lei norte-americana. São coisas diferentes. E lamento a decisão da China de reduzir ainda mais a capacidade do mundo de obter informação livre”, afirmou.

JORNALISTAS DE MACAU E HONG KONG PREOCUPADOS

A decisão tem uma nuance. O Governo chinês, além de os expulsar do país, impede estes mesmos jornalistas de exercerem a profissão em Hong Kong e Macau: “Eles não poderão continuar a trabalhar como jornalistas na República Popular da China, incluindo nas suas regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau”, pode ler-se na nota do MNE chinês.

Em comunicado, a AIPIM manifestou ontem “grande preocupação” e disse lamentar “a inclusão de Macau e Hong Kong na decisão do Governo Central chinês de impedir jornalistas norte-americanos de três órgãos de comunicação social dos Estados Unidos de trabalhar na China”. “A AIPIM apela a uma clarificação relativamente à actividade de jornalistas e órgãos de comunicação social não locais por forma a tranquilizar os profissionais e assegurar o pleno respeito pela liberdade de imprensa”, refere a associação de jornalistas, acrescentando que a AIPIM “considera preocupante o impacto do aumento das tensões entre Washington e Pequim no livre exercício do jornalismo e espera que a situação possa ser rapidamente revertida”.

Já o FCC de Hong Kong diz-se “alarmado com a decisão do Governo chinês”. “O FCC está ainda mais preocupado com relatos de que eles serão proibidos de trabalhar como jornalistas em Hong Kong, já que Hong Kong tem o seu próprio sistema, sob o qual a liberdade de imprensa é um direito de acordo com a lei”, lê-se no comunicado. O Clube de Correspondentes Estrangeiros da região vizinha afirma que, “se o sistema mudasse, isso representaria uma grave erosão do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. O FCC pede que a norma seja clarificada pelo Governo de Carrie Lam.

DECISÃO “INFRINGE IRREFRAGAVELMENTE O DISPOSTO NAS LEIS BÁSICAS”

Ao PONTO FINAL, o constitucionalista António Katchi comentou a decisão que, “na parte aplicável a Macau e Hong Kong, infringe irrefragavelmente o disposto nas respectivas Leis Básicas”.

“Cingindo a análise do problema a Macau, e começando pelo aspecto orgânico, importa assinalar que toda a política de imigração, incluindo a entrada, estadia e saída de quaisquer países ou regiões do mundo, está enquadrada no âmbito da autonomia de Macau”, justificou, frisando: “Cabendo, então, esta matéria no âmbito das atribuições da Região, e não do Estado, o MNE não pode interferir”.

Segundo Katchi, o Governo chinês poderia justificar a medida, alegando que “a matéria das relações externas faz parte das atribuições do Estado, e não da Região”. Porém, segundo o constitucionalista, isto é “um truque”: “O de ampliar o âmbito do conceito de ‘relações externas’ no sentido de abranger, não só as relações entre as regiões administrativas especiais e os Estados estrangeiros, mas também as relações entre elas e cidadãos estrangeiros”.

“Com este expediente, que constitui a meu ver uma fraude jurídica, ele pretende ‘furar’ as barreiras à sua intervenção impostas por diversas disposições da Lei Básica, imiscuindo-se, assim, em assuntos inseridos no âmbito da autonomia regional, nomeadamente a imigração”, explicou António Katchi. “Fraude” esta que “tem contado com a cumplicidade dos próprios Governos regionais”.

Por outro lado, referiu, a medida viola a Lei Básica no seu conteúdo, por “ofender a liberdade de imprensa”, consagrada no artigo 27.º. “Ela visa simultaneamente, por um lado, punir aqueles jornalistas a título individual por terem feito o seu trabalho em termos que não agradaram ao regime totalitário da RPC e, por outro, avisar e intimidar todos os jornalistas estrangeiros que trabalhem no Interior da China ou que trabalhem nas regiões administrativas especiais de Macau ou Hong Kong sem o estatuto de residente”, sublinhou António Katchi.

Poderá este ser um precedente para decisões semelhantes aplicadas a jornalistas a trabalhar em Macau? “Os que trabalhem em Macau ou Hong Kong sem o estatuto de residente, sim, poderiam vir a ter problemas; os outros, segundo a lei, não podem ser expulsos”, respondeu o constitucionalista.