Ho Iat Seng proíbe entrada de TNR que não sejam oriundos da China, Hong Kong e Taiwan

O Chefe do Executivo decidiu fechar as fronteiras a todos os trabalhadores não-residentes estrangeiros, depois de novos casos confirmados de Covid-19 oriundos da Indonésia e das Filipinas. No despacho publicado na noite ontem, em Boletim Oficial, a medida entrou em vigor às 00h00 de hoje, como “forma a prevenir a importação de casos de infecção do exterior”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os cinco novos casos confirmados de Covid-19 em Macau levaram Ho Iat Seng a proibir a entrada de todos os trabalhadores não-residentes, com excepção dos detentores de ‘blue card’ oriundos do interior da China, de Hong Kong e Taiwan. A medida entrou em vigor às 00h00 de hoje e foi anunciada ontem ao final da noite num despacho publicado em Boletim Oficial, poucas horas depois de um representante dos Serviços de Saúde ter admitido essa possibilidade perante o surgimento de vários casos importados.

“Devido à contínua propagação da epidemia pelo Covid-19 em todo o mundo, o Chefe do Executivo decidiu proferir o despacho” que proíbe a entrada em Macau “a todos os titulares do título de identificação de trabalhador não residente, com exclusão dos titulares do título de identificação de trabalhador não residente que sejam residentes do Interior da China, da RAE de Hong Kong e da região de Taiwan”.

No documento é ainda referido que o Chefe do Executivo decidiu proferir o despacho “de forma a prevenir a importação de casos de infecção do exterior e proteger a saúde dos residentes de Macau” e que, por isso, as “autoridades sanitárias podem dispensar o cumprimento da restrição de proibição de entrada aos titulares do título de identificação de trabalhador não residente visados”.

Esta decisão é justificada por “motivo de interesse público”, nomeadamente na “prevenção, controlo e tratamento da doença, socorro e emergência, e em casos excepcionais de manutenção do funcionamento normal de Macau ou das necessidades básicas de vida dos residentes”.

Horas antes da publicação do despacho em Boletim Oficial, Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, levantou esta hipótese durante a conferência de imprensa de actualização da crise epidémica. O representante dos Serviços de Saúde apresentou alguns detalhes sobre os novos casos de infecção, nomeadamente de dois trabalhadores não-residentes, e anunciou medidas mais apertadas no processo de análise de casos suspeitos. “Sabemos que, nos últimos casos, deixámos as pessoas voltarem a casa antes do resultado dos testes, mas, de agora em adiante, iremos exigir que as pessoas aguardem, com calma e paciência, nas nossas instalações do hospital, pelos resultados. Sendo assim, já não vão poder voltar a casa para esperar o diagnóstico”, disse Lei Wai Seng, depois da confirmação de três novos casos de infecção por Covid-19 em Macau.

Na conferência de imprensa, Lei Wai Seng admitiu a hipótese, entretanto já confirmada pelo Chefe do Executivo, de proibir a entrada de trabalhadores não-residentes no território. “Estamos a ponderar a proibição de entrada dos trabalhadores não-residentes de nacionalidade estrangeira”, disse. Curiosamente, durante a conferência de imprensa, Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância de Doenças Infecciosas, fez questão de assinalar “que houve um mal-entendido” na classificação de trabalhadores não-residentes “do interior ou do exterior”. “Acho que houve um mal-entendido porque nunca classificámos um trabalhador do interior ou do exterior. Porque consoante a evolução epidémica limitámos todos os trabalhadores não-residentes de circular entre Macau e o interior da China”, disse Leong Iek Hou, e acrescentou que, “não tem nada a ver com a nacionalidade, não há discriminação. Nas medidas actuais também não há uma discriminação de nacionalidade, todos os trabalhadores não-residentes são iguais, só classificámos os países e regiões de alto risco e de risco moderado, quer seja residente, turista ou trabalhadores não-residentes, são todos iguais”.

Ainda sobre o 15.º caso registado em Macau de infecção por Covid-19, Leong Iek Hou, explicou que os últimos três casos confirmados foram detectados nos postos fronteiriços de Macau, e não descartou a possibilidade de serem realizados testes à entrada do território. “O teste nas fronteiras, se calhar, poderá ser possível, para saber a situação nesse momento, mas o período de incubação é de 14 dias e daí que, se naquele momento, o teste for negativo também terá de ficar em quarentena 14 dias para podermos provar se há alguma infecção”, afirmou Leong Iek Hou, acrescentando que os testes duram entre 4 e 6 horas.

Autoridades garantem transporte directo do Aeroporto de Hong Kong até 31 de Março

A chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços do Turismo, Inês Chan, anunciou, na conferência de imprensa, que as autoridades de Hong Kong permitiram o transporte de residentes de Macau do Aeroporto de Hong Kong até 31 de Março. “As autoridades de Hong Kong lançaram uma medida de proibição de entrada, e, agora, ampliaram a área para todos os países fora da China. Se os residentes de Macau quiserem regressar a Macau via Hong Kong têm de fazer um registo no site da DSES. O prazo agora será entre 17 até 31 de Março, em que vamos enviar um veículo específico para trazer estas pessoas até Macau”, afirmou Inês Chan, acrescentando que, no dia 17, foram transportadas 78 pessoas do Aeroporto de Hong Kong para Macau e que ontem foi salvaguardado o transporte directo para o território a 120 residentes. Em relação às pessoas que pretendem recorrer a este serviço de transporte directo facultado pelo Governo de Macau, Inês Chan garantiu que, até ontem, a DST tinha “800 pessoas que manifestaram vontade de voltar”.