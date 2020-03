Ella Lei exige actualização das orientações de prevenção para meteorologia adversa

Em interpelação escrita, a deputada Ella Lei questionou a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) acerca do andamento da avaliação dos “Aspectos a ter em conta pelas partes laboral e patronal em situações de tufão, chuvas intensas, trovoada e storm surge”, pedindo uma actualização anterior à chegada da estação com maior frequência desses fenómenos de meteorologia adversos. Solicita ainda que as autoridades elaborem, além da optimização das orientações de turnos de trabalho em surgimento de tufões, medidas de contingência para recuperar o trânsito da cidade após a passagem de um tufão severo, de modo a evitar uma “situação caótica”.

A deputada salienta que o Governo deve assumir uma atitude pró-activa no reforço das infra-estruturas no âmbito da prevenção e redução de desastres, recordando o impacto destruidor causado pelos tufões severos “Hato” (2017) e “Mangkhut” (2018). Ella Lei exige ainda a actualização oportuna dos respectivos documentos regulamentares, a fim de evitar repetir a confusão provocada na altura da última tempestade, em que os cidadãos foram obrigados a voltar ao trabalho logo depois da passagem do tufão.

Em relação a essa questão, Ella Lei refere que o Governo de Hong Kong já fez a alteração do “Código de trabalho sob avisos de tufão e chuva intensa”, a qual passa a permitir que, dentro das duas horas após a anulação de tempestade tropical do sinal nº 8, os trabalhadores permaneçam no local onde se encontram, em vez de partirem logo ao trabalho.

No caso de Macau, as orientações relativas ao reajuste de turnos de trabalho, durante o período de meteorologia adversa são sujeitas exclusivamente ao actual documento da DSAL “Aspectos a ter em conta pelas partes laboral e patronal em situações de tufão, chuvas intensas, trovoada e storm surge”, explica a membro da FAOM. Desta forma, a deputada considera necessário que se acelere a verificação e actualização do documento em causa, com o objectivo de proteger a segurança e os direitos dos trabalhadores em tempos adversos.

