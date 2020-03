Wong Sio Chak confirma reforço de medidas para combater o contrabando

Em resposta do gabinete do secretário para a Segurança a uma interpelação de Sulu Sou, as autoridades garantem que as alfândegas de Macau e da China continental têm feito operações regulares para combater contrabandistas frequentes nas fronteiras. O gabinete de Wong Sio Chak refere ainda que o IAM tem reforçado a inspecção nas zonas onde se praticam negócios de contrabando.

Cheong Iok Ieng, chefe do Gabinete do secretário para a Segurança, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, enviada a 10 de Dezembro, afirma que os Serviços de Alfândega têm realizado fiscalizações específicas a contrabandistas na cidade, sobretudo os que costumam circular entre as zonas das Portas do Cerco e de Toi San. Por outro lado, o gabinete informa que o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) distribuiu, ao longo do ano passado, inspectores com frequência nessas zonas para regular a manutenção de higiene e da ordem pública.

Segundo indicou o vice-presidente da Associação de Novo Macau, existem actualmente dezenas de estabelecimentos dedicados ao contrabando no Istmo Ferreira do Amaral, que é conhecido vulgarmente por “rua do contrabando”. Essas lojas comerciais, revelou o deputado, disfarçam-se de “agência comercial” ou de “agência logística” para praticarem actividades de entrega e recepção de produtos contrabandeados, como produtos de uso diário, alimentos, bebidas, bebidas alcoólicas e tabaco.

Perturbação dispersa por Portas do Cerco e Toi San

Na interpelação, o deputado critica o que diz ser a perturbação provocada pelo contrabando, localizada nas proximidades das Portas do Cerco e de Toi San. Nos últimos anos, enfatizou, as actividades de contrabandistas têm-se espalhado até à Estrada dos Cavaleiros e ruas interiores junto da Cidade Nova de Toi San, para além do Istmo Ferreira do Amaral.

Devido à deslocação das estações de autocarros das Portas de Cerco para zonas adjacentes, em resultado do impacto do tufão Hato, em 2017, o deputado diz que a circulação de contrabandistas se tem estendido até a essas zonas residenciais, agravando a perturbação dos residentes e consequentes problemas de higiene e segurança. Desta forma, o deputado questionou o Governo: “Gostaria de perguntar por que razão o problema dos contrabandistas continua a persistir, mesmo com as acções de fiscalização? A fim de restabelecer a tranquilidade comunitária e a limpeza da cidade, as autoridades concordam com a urgência de um reordenamento abrangente?”

O gabinete do secretário para a Segurança alega que os Serviços de Alfândega têm tomado medidas específicas para reforçar a fiscalização nas fronteiras. Assinala ainda que estes realizam exames regulares aos contrabandistas frequentes que circulam no posto fronteiriço entre Zhuhai e Macau, a fim de obter informações relativas às suas origens, locais de encontro e os destinos dos produtos contrabandeados.

As autoridades acrescentam que, em 2019, a alfândega concretizou, em colaboração com outros departamentos do Governo, 45 operações aleatórias destinadas a combater os locais de recolha e distribuição dos grupos de contrabando, prometendo ainda que vai continuar a inspecção e vigilância dos contrabandistas na cidade.

Cooperação entre alfândegas dos dois lados no combate ao contrabando

Na sua interpelação, Sulu Sou lamentou o facto de não se verificar estatisticamente uma melhoria no controlo do contrabando, apesar de as autoridades alfandegárias o terem salientado como uma das suas prioridades. Com base nos dados recolhidos entre Outubro de 2018 e Outubro de 2019, foram registados 3756 casos de contrabando na fronteira das Portas do Cerco. Na “Operação Primavera 2019”, as alfândegas de Guangdong e Macau detectaram 61 infracções de contrabando de vários produtos, como aves vivas, cosméticos, e espécies de fauna e flora ameaçadas de extinção.

O democrata referiu que existia uma “forte suspeita” de que os negócios de “agência comercial” e “agência logística” seriam operacionalizados através de uma rede dedicada à actividade de contrabando, baseada no método do “transporte de produtos como formigas”. “O Governo procedeu a uma investigação aprofundada, no sentido de combater os locais de concentração e dispersão de produtos contrabandeados? Efectuou alguma recolha de informações ou uma análise para saber se se trata de uma actividade de exploração em grupo? Quais foram os resultados das acções de combate levadas a cabo ao longo dos anos, entre as alfândegas de Macau e da China continental?”, questionou o deputado.

Em resposta, o gabinete do secretário para a Segurança afirmou que os serviços alfandegários de Macau têm realizado operações de combate ao contrabando nas fronteiras terrestres, através do mecanismo colaborativo com a alfândega da China continental. No ano passado, foram interceptados produtos não verificados, incluindo 155 mil quilogramas de alimentos de aves vivas, 220 quilos de alimentos de carne, 1,4 milhões de cigarros, e grandes quantidades de cosméticos e produtos de animais ameaçados de extinção. Essas medidas, explicam as autoridades, contribuem para controlar infracções como a evasão fiscal e o contrabando através de veículos transfronteiriços.

IAM atento à situação do contrabando

Sulu Sou apontou ainda para o fluxo contínuo nas zonas frequentadas por contrabandistas, cujas actividades levam a que, além de ocuparem ilegalmente as vias públicas e constituírem perigo para veículos, os trabalhadores de limpeza tenham de recolher os resíduos produzidos durante a madrugada.

Apesar de o IAM ter emitido, entre Janeiro e Outubro de 2019, mais de 1400 multas por abandono de lixo, a situação não melhorou, considera o deputado. Assim, Sulu Sou levantou a questão: “O Governo sabe da gravidade do referido problema? Quais foram os resultados alcançados com os trabalhos de combate desenvolvidos ao longo destes anos, através das respectivas sanções?”

Conforme é referido na resposta do gabinete do secretário para Segurança, o IAM disse ter reforçado a vigilância dessas zonas ao encaminhar inspectores com o objectivo de informar os comerciantes sobre o tratamento devido dos resíduos produzidos, colocar avisos nos locais e exigir às empresas responsáveis que aumentem a frequência da limpeza. Em 2019, o instituto realizou um conjunto de 886 casos e 2281 incumbências legais relativamente à ocupação do espaço público e ao abandono de lixo. No período entre 20 de Novembro e 31 de Dezembro do mesmo ano, foram registadas 309 acusações durante uma fiscalização específica no Bairro Va Tai, uma das zonas mais afectadas pelo contrabando.