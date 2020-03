Rosário espera fechar acordo com as operadoras de autocarros no terceiro trimestre

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas reuniu-se ontem com o secretário para os Transportes e Obras Públicas para discutir os próximos contratos com Transmac e TCM, que terminam em Dezembro. Os deputados pediram explicações sobre a fórmula que será aplicada no financiamento das operadoras e se, no próximo contrato, haverá restrições ao uso dos autocarros para serviços privados. No final da reunião, Raimundo do Rosário mostrou-se confiante num acordo ainda no terceiro trimestre.

Eduardo Santiago

As negociações entre o Executivo e as duas operadoras de transportes públicos para um novo contrato de concessão de serviços ainda não começaram, mas Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, acredita que o processo será concluído ainda no terceiro trimestre deste ano.

“Ainda estamos na fase de análise interna, estamos numa fase em que estamos a discutir, ou pelo menos, a apreciar o assunto em sede de Conselho Executivo. Só depois é que iremos falar com as companhias. Espero concluir este assunto em meados do ano, terceiro trimestre, portanto, não tenciono sequer levar isto até ao fim [do ano]. Não estou a pensar ir até Novembro ou até Outubro, quero ver se em meados do ano, terceiro trimestre, temos o contrato, ou os contratos, assinados”, afirmou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, no final de uma reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas.

Recorde-se que, no ano passado, o Governo não chegou a acordo com as duas empresas de autocarros públicos para um novo contrato e a solução passou pela prorrogação do actual vínculo até 31 de Dezembro de 2020. Uma das críticas apontadas por vários deputados ao actual modelo de contrato de concessão às empresas de transportes públicos está relacionado com a fórmula de cálculo do financiamento, que atinge, por ano, cerca de mil milhões de patacas. Os deputados consideram que o sistema é pouco transparente e que precisa de ser reformulado.

Uma preocupação partilhada com o secretário pelos deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas. “Alguns deputados manifestaram as suas opiniões no sentido de sensibilizar o Governo para optimizar e maximizar o erário público e escolher outra fórmula de cálculo. Por exemplo, depois de conceder esse contrato a uma operadora, então a operadora tem de assumir as suas perdas e ganhos, e não sobreviver apenas com os subsídios do Governo”, afirmou Ella Lei, presidente da comissão, após a reunião com os representantes do Executivo.

A deputada revelou que o Governo reconheceu que actual fórmula “merece ser alterada” no próximo contrato, mas que tal não irá afectar os benefícios com desconto para estudantes e o transporte gratuito para idosos. Ella Lei frisou que há poucas divergências entre o Governo e os deputados neste aspecto. “Mesmo havendo mudanças, o Governo vai continuar a garantir bilhetes gratuitos para idosos, descontos para estudantes e tarifas razoáveis para os residentes”, disse.

Outra das preocupações dos deputados apresentadas ao secretário dos Transportes e Obras Públicas sobre o próximo contrato com as operadoras tem a ver com o uso dos autocarros para serviços privados e os lucros que daí advém. “Essa foi uma questão muito focada por vários deputados. No actual serviço dos autocarros, as operadoras são de concessão, ou seja, têm celebrado um contrato de concessão, mas só que estas operadoras ainda exercem funções, ou outras actividades, por exemplo, de transportar trabalhadores de determinadas empresas privadas”, explicou Ella Lei, acrescentando que, no actual contrato, “há falta de clareza” sobre esse assunto e que o Governo prometeu rever esse assunto.

“No futuro contrato, o Governo vai resolver esse tipo de problema, se calhar não vai permitir que as operadoras possam exercer essas actividades, por exemplo aluguer de autocarros. [O contrato] tem de ser claro, por exemplo, se calhar tem que separar em duas empresas, e o mesmo com os trabalhadores, que serão separados em duas empresas distintas, bem como a frota também”, referiu a presidente da comissão.

No entanto, os deputados admitiram que esta medida pode não vir a ser integrada no novo contrato. “Mesmo permitindo, também tem de haver certas condições para permitir às operadoras que pratiquem essas actividades, e agora, se calhar, há falta de clareza nas receitas das operadoras porque para além daquilo que recebem do Governo, ainda têm outros negócios que permitem ganhar os seus lucros. É duvidosa a sobreposição de determinados autocarros que são utilizados para essas actividades privadas”, referiu Ella Lei.

Sobre a reunião com os deputados, o secretário para os Transportes e Obras Públicas assinalou que “não há divergências significativas” e que o assunto “ainda está a ser analisado no seio do Conselho Executivo”.