‘Chinatown’ portuguesa deserta e (quase) fechada

Faltam clientes na Varziela, em Vila do Conde, e muitas lojas, quase todas propriedade de chineses, entraram de férias forçadas. A queda nas vendas “vai ser muito acentuada”, prevê Y Ping Chow. Mas todos seguem as instruções de segurança e quem tem a loja aberta usa máscara.

O mais parecido com uma Chinatown em Portugal situa-se num lugar de Vila do Conde, a 30 quilómetros do Porto. Na zona industrial da Varziela existem cerca de 200 lojas (nalguns casos, verdadeiros armazéns), quase todas propriedade de chineses, sendo que uma percentagem considerável vive exactamente por cima, seja por razões financeiras seja como protecção aos seus bens.

Na Varziela não existem apenas lojas de venda e revenda. Há restaurantes, uma igreja evangélica, um centro comunitário ou uma oficina, de chineses para chineses. Nos seus melhores dias, a Varziela tem tanto negócio que a Câmara Municipal de Vila do Conde tem feito sucessivos alertas para os problemas resultantes do lixo que se acumula diariamente – sobretudo caixotes e plásticos. Mas nestes dias de Covid-19, a Varziela está deserta, o que só costuma acontecer nos feriados mais importantes, como o Natal ou o Ano Novo. E, pela primeira vez, muitas lojas fecharam, sem data para reabrirem.

O PONTO FINAL visitou a Varziela por diversas vezes nos últimos dias e pôde constatar que os encerramentos começaram há pouco mais de uma semana. Mais recentemente, porém, os encerramentos intensificaram-se, como reconheceu ao nosso jornal o líder da Liga dos Chineses em Portugal, o empresário e consultor Y Ping Chow. “Mais vão fechar nos próximos dias”.

A tradicional desconfiança

Há alguns anos, uma jovem estudante da Universidade do Minho, filha de pais chineses a residirem em Portugal, decidiu escolher a Varziela para tema da sua tese de mestrado. Quando apresentou o trabalho, a jovem Ding Ning mostrou a sua desilusão: ninguém quis falar com ela, mesmo sendo ela de origem chinesa e tendo alguns contactos na comunidade.

Ao contrário do que acontece com outras comunidades chinesas, nomeadamente na Europa, na Varziela é quase impossível dialogar com os empresários. Seja porque não falam ou entendem bem português, o que é, aliás, cada vez menos verdade; seja por medo, recusam-se a falar, neste caso, com jornalistas. E remetem declarações para os líderes da comunidade (o que representa outra dificuldade: existem várias associações no espaço da Varziela, algumas delas rivais entre si). Y Ping Chow é, por isso, a opção lógica.

Para se protegerem dos efeitos do Covid-19, muitos dos empresários com lojas abertas nestes últimos dias preferem aguardar dentro dos carros, estacionados à porta. Quando nos aproximávamos, punham as máscaras, pensando que se tratava de um hipotético cliente. Quando explicávamos o objectivo, viravam as costas e voltavam para os carros. Aconteceu isso quatro ou cinco vezes. Para quem, como este jornalista, acompanha a forma como a Varziela se desenvolve há pelo menos 20 anos, é curioso perceber que, neste capítulo, nada mudou. Para conseguir conversar com algum dos empresários da Varziela, só fazendo-se passar por cliente.

Seguir as instruções da Embaixada

Os clientes são raros, nesta altura. As ruas estão desertas. Muitas lojas fechadas. “Férias, aproveitam para descansar”, explica Y Ping Chow. Não há lixo na Varziela. Mas essas não são as únicas marcas visíveis nestes dias. Todos os chineses que encontrámos usavam máscara, ainda que nem todos a tenham posto, seja por causa do cigarro seja por causa da conversa. Em duas ou três lojas, em que há funcionários portugueses, também se usava máscara.

Mas até se chegar a este ponto, houve várias reuniões entre as associações da Varziela sobre se era ou não para usar a máscara. Y Ping Chow reconhece que o tema causou polémica e discussão. Venceu a tese de que mais vale prevenir e que a saúde está primeiro. Curiosamente, foi possível entrar em algumas lojas de empresários naturais do Bangladesh, cada vez mais frequentes na Varziela, onde a mesma preocupação não existia. “Os chineses têm mais medo de morrer”, comenta, a rir, o líder da Liga.

Y Ping Chow explica que os chineses estão a seguir as medidas anunciadas pelo Governo português, mas que também recebem instruções da Embaixada da China em Lisboa, via redes sociais. “Toda a gente está ligada aos grupos”. O encerramento das lojas segue essas recomendações, mas – reconhece o empresário – também é uma forma de lidar com a diminuição de clientes.

Discriminação? Y Ping Chow admite que isso aconteceu no início, quando não havia casos em Portugal, com as crianças chinesas, pois parecia que os amigos portugueses se afastavam. Ao nível empresarial, o problema, diz, não é de discriminação, mas de quebra nas vendas. “Isto vai ter consequências graves na facturação das empresas, a quebra vai ser muito acentuada”, reconhece o presidente da Liga dos Chineses. E, para além da quebra nas vendas, há ainda o facto de muitas fábricas estarem paradas na China, pelo que a reposição dos stocks vai demorar meses. “Temos stocks, mas em alguns casos, como o vestuário ou o calçado, não vamos conseguir acompanhar a próxima estação”.

Y Ping Chow revelou ainda que muitos dos seus concidadãos estão a acompanhar o que se passa na China, nomeadamente na província de Zhejiang, “bastante massacrada pelo vírus”, de onde 60 a 70 por cento da comunidade é originária. A situação nesta altura é mais animadora. “Até já estão a doar material médico que não é tão necessário”.