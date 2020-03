Auditoria à gestão do Aeroporto de Macau identificou “falhas de segurança gravíssimas”

Um relatório do Comissariado da Auditoria, ontem divulgado, assinala “insuficiências óbvias na gestão da CAM” e aponta “falhas de segurança gravíssimas” no sistema de gestão de bagagens do Aeroporto Internacional de Macau. O Governo já pediu explicações à Autoridade de Aviação Civil, no sentido de reforçar a fiscalização, e remeteu a resolução dos problemas para a companhia responsável pela gestão.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, reagiu ontem às conclusões de uma auditoria à gestão da Sociedade do Aeroporto Internacional de Macau S.A.R.L. (CAM), que assinalam “falhas de segurança gravíssimas” no sistema de gestão de bagagens e “insuficiências óbvias na gestão da CAM”, e assegurou ter contactado com a Autoridade de Aviação Civil no sentido de reforçar a “fiscalização em tudo”.

De acordo com as conclusões apresentadas no relatório do Comissariado da Auditoria, que analisou projectos de grande escala desenvolvidos no aeroporto, entre Janeiro de 2008 e Abril de 2019, a CAM apresentou “insuficiências óbvias” na gestão e no processo de tomada de decisões, nomeadamente na construção de um hangar provisório. “O relatório diz respeito à companhia do aeroporto e, portanto, em função daquilo que lá está, já falei com a Autoridade de Aviação Civil no sentido de reforçar a nossa fiscalização em tudo, mas em particular nas matérias que estão referidas nesse relatório”, começou por dizer Raimundo do Rosário, à margem de uma reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Terras e Concessões Públicas, acrescentando que a actividade exercida pela CAM está sujeita à regulação e fiscalização da Autoridade de Aviação Civil.

Questionado sobre quem tem a responsabilidade de resolver os problemas identificados no referido relatório, Rosário referiu que isso não passa pela competência do Executivo, nem pela entidade reguladora e de fiscalização. “Quem tem de garantir que esses problemas sejam suprimidos não sou eu, quem tem de garantir é a empresa. O relatório refere deficiências da empresa, ora, a empresa é uma entidade autónoma, não é do Governo. A actividade exercida por essa empresa está sujeita à regulação e à fiscalização da Autoridade de Aviação Civil, portanto, o que a Autoridade de Aviação Civil fará é exercer as suas funções, mas não compete à autoridade resolver o problema. Resolver o problema compete à companhia”, frisou o secretário.

Um dos problemas “sérios de segurança” apontados no relatório refere-se ao sistema de inspecção de bagagens no Aeroporto Internacional de Macau, uma vez que antes as malas que passavam por máquinas de raio-x no átrio das partidas eram recolhidas pelos próprios passageiros até ao balcão de check-in para o embarque. “Durante este percurso podia haver o risco de serem colocados explosivos nas bagagens verificadas. Perante esta falha de segurança grave, a CAM procedeu à actualização do sistema de gestão de bagagens (com vista a resolver as lacunas de segurança através da implementação de um sistema automático de detecção de explosivos composto por quatro níveis”, pode ler-se no relatório.

No entanto, a solução da CAM também tinha “falhas fundamentais” uma vez que “as malas consideradas como estando por localizar” eram encaminhadas para a revista manual, o que “poderia colocar e risco a segurança do pessoal” de inspecção. “Perante os sérios problemas de segurança, a administração da CAM, além de assumir uma atitude passiva, pior ainda, ignorou os requisitos definidos nas especificações da concepção do projecto original do sistema de gestão de bagagem sobre a instalação de equipamentos de disponibilização de imagens de raio-X”, refere o documento.

Depois de um investimento de mais de 70 milhões de patacas em equipamento, o novo procedimento não foi aceite pela Autoridade de Aviação Civil. O problema arrastou-se até 2018, quando o Governo deu instruções à CAM para melhorar a segurança do aeroporto e foi criado um grupo de trabalho para acompanhar as questões em causa. “Porém, este não foi capaz de resolver completamente os problemas com o sistema de gestão de bagagem, os riscos mantinham-se. Até Abril de 2019, nunca houve qualquer relatório ou discussão na Comissão Executiva e no Conselho de Administração da CAM sobre os problemas relacionados com o sistema de gestão de bagagem”, indica o relatório.

Sobre esta questão, Raimundo do Rosário assumiu que a situação ainda não está totalmente ultrapassada. “Eu penso que a situação não está totalmente ultrapassada, senão não haveria este relatório, mas penso que é daqueles assuntos e daquelas matérias que estamos permanentemente a melhorar e a tentar resolver. O que significa, com este relatório, é que a autoridade prestará mais atenção e melhor atenção sobre estes e outros assuntos. A autoridade, enquanto entidade reguladora, terá que exercer essas funções de regulação e de fiscalização”, afirmou secretário.

Investimento de 240 milhões de patacas num hangar provisório

Nas conclusões do relatório, o Comissariado da Auditoria assinala ainda que, “perante estas falhas de segurança gravíssimas no sistema de gestão de bagagem, a administração desde o início demonstrou ser incapaz de tomar quaisquer providências no sentido de as colmatar, sendo uma questão que merece atenção”. Recorde-se que as novas regras de segurança no aeroporto entraram em vigor em Setembro do ano passado.

Outra das críticas à gestão da CAM referidas no relatório vai para a construção de um hangar provisório de aviação executiva, sem que tenha “sido dada importância ao retorno financeiro do investimento”. Segundo o relatório, a imposição do investimento no hangar provisório de aviação executiva e a alteração da finalidade do mesmo para a disponibilização de lugares de estacionamento “é susceptível não só de causar prejuízos significativos como também de provocar perdas de receitas futuras, sendo os maiores prejudicados os accionistas”.

“Além de não ter havido suficientes estudos e discussões sobre os rendimentos provenientes do investimento e de o hangar definitivo para a manutenção de aeronaves executivas entrar em serviço dentro de três anos e cinco meses, os órgãos de administração insistiram em investir 240 milhões de patacas na construção de um hangar provisório que terá de ser demolido dentro de nove anos”, apontou o relatório, acrescentando que as estimativas para as perdas com a construção deste hangar “rondariam entre 80 e 166 milhões de patacas”.