Lei sindical volta a ser chumbada. Deputados querem ver proposta do lado do Governo

Pela 11.ª vez, um projecto de lei sindical foi chumbado na generalidade. A proposta, apresentada por Lam Lon Wai e Lei Chan U, contou com nove votos favoráveis, 16 contra e sete abstenções. Durante a discussão, foram vários os deputados que se mostraram favoráveis ao diploma, contudo, querem que seja o Executivo a apresentá-lo.

André Vinagre

Foi rejeitado na generalidade, durante a sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL), o projecto de lei sindical apresentado por Lam Lon Wai e Lei Chan U. É a 11.ª vez que um diploma deste âmbito é chumbado. O hemiciclo deu nove votos favoráveis, 16 contra e sete abstenções à proposta dos deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM). Apesar do chumbo, os deputados pediram que fosse o Governo a apresentar proposta semelhante. “Peço paciência a todos, para esperarem mais um bocadinho, para que o Governo nos apresente a proposta”, pediu o deputado Pang Chuan, em nome do Executivo. José Pereira Coutinho, que já apresentou projectos de lei sindical por sete vezes, foi categórico: “Nós não confiamos no Governo. Macau já regressou à pátria há mais de 20 anos e essa lei nunca foi produzida”.

Na nota justificativa, os dois deputados da FAOM fundamentam a iniciativa com o artigo 27º da Lei Básica, que diz que “os residentes de Macau gozam de liberdade de expressão, de imprensa, de edição, de associação, de reunião, de desfile e de manifestação, bem como do direito e liberdade de organizar e participar em associações sindicais e em greves”. Pereira Coutinho, concordou: “Temos de cumprir a nossa obrigação constitucional prevista na Lei Básica”.

Depois de ouvir a explicação para a apresentação do projecto de lei, Pang Chuan disse “perceber melhor a importância da lei sindical”. “Nós necessitamos de uma lei sindical, é o nosso dever. No entanto, tenho de votar contra”, afirmou. Porquê? “Porque espero que o Governo seja o proponente desta lei sindical”. O deputado nomeado pelo Chefe do Executivo pediu tempo aos colegas de hemiciclo para que o Governo possa apresentar a sua versão.

“Eu concordo que este momento é o tempo oportuno para produzir uma lei [sindical]”, afirmou Mak Soi Kun, mas lembrou que o Governo já tinha anunciado um estudo sobre o tema. Sobre esse mesmo estudo, Pereira Coutinho afirmou: “O Governo já despendeu cerca de um milhão para estudar e qual o resultado? Não sabemos. Não sei se alguém neste hemiciclo conhece o resultado do estudo porque o Governo nunca o divulgou”. Recorde-se que, durante o período de campanha, Ho Iat Seng mostrou-se favorável à apresentação de uma proposta de lei sindical por parte do seu Governo.

Antes da votação, Sulu Sou lançou uma série de questões: “Aquando da elaboração deste projecto de lei, que consultas fizeram os dois proponentes?”; “Qual a opinião do CPCS [Conselho Permanente de Concertação Social]?”; “Nos últimos 20 anos fizeram alguma investigação junto das associações sobre a criação desta lei sindical?”; “Como é que podemos convencer o nosso Governo a elaborar uma lei sindical?”; “A negociação colectiva e direito à greve devem ser feitos através de outras leis?”. À última pergunta, Lei Chan U respondeu apenas que o projecto prevê incluir a “negociação e a acção colectiva”. Lei Chan U disse ainda que a FAOM realizou inquéritos, entre 2015 e 2016, à população de Macau, que terão revelado que 70% dos inquiridos queriam uma lei sindical em Macau.

Nove deputados votaram favoravelmente o projecto: José Pereira Coutinho, Ng Kuok Cheong, Au Kam San, Ella Lei, Agnes Lam, Lei Chan U, Lam Lon Wai e Leong Sun Iok e Sulu Sou. Nas declarações de voto, Ma Chi Seng, que votou contra, também pediu “mais paciência para aguardar a proposta do Governo”. Song Pek Kei absteve-se e explicou: “A lei sindical é um trabalho que o Governo tem de ter, para manter a harmonia entre empregadores e empregados”. E acrescentou um pedido: “Queremos que o Governo retire algumas propostas deste projecto de lei para melhor garantir o direito à greve”. Wong Kit Cheng também se absteve, porque está à espera do Executivo: “Espero que o Governo da RAEM divulgue rapidamente os trabalhos”. Sulu Sou recordou que, sem uma lei sindical, “muitos trabalhadores foram tratados de forma injusta” nos últimos 20 anos.

Na sessão plenária de ontem, os deputados também foram chamados a votar na especialidade a proposta de lei que estabelece as normas para a aplicação do Direito da RAEM na zona do Posto Fronteiriço da Parte de Macau do Posto Fronteiriço de Hengqin. A proposta foi aprovada pelos deputados.