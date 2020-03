Idosos e deficientes com auxílio do IAS no acesso ao subsídio de consumo

O Instituto de Acção Social vai prestar auxílio a idosos e cidadãos com deficiência na inscrição e levantamento dos cartões de consumo. No caso de bebés que ainda não têm BIR, os pais vão poder inscrever as crianças com um recibo da Direcção dos Serviços de Identificação. O período de inscrição para os vales de consumo de 3000 patacas começa amanhã e vai prolongar-se até 8 de Abril. O período de consumo vai de 1 de Maio até 31 de Julho.

O Governo apresentou ontem detalhes sobre o processo de inscrição, levantamento e utilização dos vales de consumo no valor de 3000 patacas, e algumas medidas para facilitar o acesso a este subsídio para todos os residentes de Macau, nomeadamente idosos e pessoas com deficiência. Na conferência de imprensa que contou com elementos da Direcção dos Serviços de Economia (DSE), da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e do Instituto de Acção Social (IAS), os representantes do Executivo assinalaram a importância desta medida especial para a economia local, e frisaram que o “Plano de Subsídio de Consumo” tem como objectivo “dinamizar a economia de Macau, estimular a procura interna, apoiar as empresas na continuação dos negócios e estabilizar o mercado de emprego”, pode ler-se em comunicado da DSE.

A inscrição online para o referido plano decorre entre o dia 18 de Março e o dia 8 de Abril. O levantamento do cartão de consumo electrónico está previsto para meados de Abril, enquanto que a sua utilização estende-se entre 1 de Maio e 31 de Julho. De acordo com a informação veiculada, os titulares do Bilhete de Identidade de Residente permanente ou não permanente de Macau, válido ou renovável, podem proceder à inscrição no portal da AMCM a partir das 9h00 de amanhã, sendo que o prazo de inscrição terminará no dia 8 de Abril.

O director do Departamento de Infra-estrutura Financeira e de Tecnologia de Informação da AMCM, Lau Kei Fong, fez um apelo aos residentes para que não se apressassem a aceder ao sistema para proceder à inscrição logo no primeiro dia. O representante da AMCM explicou ainda que os residentes que tiverem necessidades podem obter auxílio no processo de inscrição online junto da Autoridade Monetária de Macau e nos três centros de serviços que funcionam junto do Instituto para os Assuntos Municipais, designadamente, no Centro de Serviços da RAEM, na Rua Nova da Areia Preta, no Centro de Serviços da RAEM das Ilhas e no Centro de Serviços situado no Edifício China Plaza.

Depois de acederem à página da AMCM, os residentes precisam de inserir o nome, número do BIR e telefone de contacto, e escolher a data e local de levantamento do cartão. Após confirmada a sua entrega, poderão visualizar, de imediato, o resultado de inscrição no sistema e receber uma mensagem por SMS. No caso dos bebés que ainda não têm um bilhete de identidade, os pais devem formular o pedido de tratamento de bilhete de identidade, e proceder a uma inscrição no prazo de inscrição na Direcção dos Serviços de Identificação (DSI), munidos do respectivo recibo emitido pela DSI.

As autoridades explicaram ainda que, no levantamento do cartão, os residentes inscritos devem exibir o original do seu BIR e que, no caso de levantamento por um terceiro, este deve exibir uma procuração e todos os documentos originais dos bilhetes de identidade de residente de Macau deste e do inscrito, sendo que a procuração deve estar disponibilizada na página exclusiva sobre “Plano de subsídio de consumo”.

Idosos e cidadãos com deficiência com auxílio do IAS no acesso aos cartões de consumo

Em relação aos residentes idosos e residentes com deficiência, a chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do IAS, Lei Lai Peng, garantiu que será prestado auxílio para facilitar o acesso aos cartões de consumo, através da coordenação com instituições locais de serviços sociais. “O IAS coordenou com as instituições locais de serviços sociais no sentido de prestar ajuda a idosos e pessoas com deficiência no tratamento das formalidades necessárias à inscrição e levantamento do cartão de consumo electrónico”, pode ler-se na mesma nota divulgada pela DSE.

Para além disso, o IAS garantiu ainda que irá prestar auxílio na inscrição e demais formalidades necessárias para o levantamento do cartão junto de “34 lares de idosos e de reabilitação para prestar auxílio a idosos e pessoas deficientes”.

Simultaneamente, o IAS também coordenou com sete equipas dos serviços de cuidados domiciliários e de apoio e 81 centros diurnos de idosos e de reabilitação subsidiados/associações no sentido de prestar ajuda aos utentes necessitados no tratamento das formalidades necessárias à inscrição. O representante do IAS acrescentou ainda que, em caso de necessidade, estas pessoas podem deslocar-se “aos 29 centros de serviços para a família e comunidade de Macau, onde serão assistidos para o tratamento das formalidades necessárias à inscrição”.

O prazo de utilização do subsídio de consumo é de 1 de Maio até 31 de Julho, e a sua utilização tem um limite máximo diário de 300 patacas. O subsídio de consumo serve para a aquisição de produtos ou serviços e não pode ser trocado em dinheiro nem utilizado nos estabelecimentos ou fins específicos previstos pelo respectivo diploma legal, tais como casinos, serviços turísticos no exterior e serviços médicos. Nesse sentido, o Governo criou um mecanismo para fiscalizar as irregularidades relacionadas com o plano em causa.