Governo alarga medidas de quarentena após caso importado de Portugal

A confirmação do 11.º caso de infecção por Covid-19 no território levou as autoridades a ajustar as medidas de prevenção e controlo nas fronteiras com a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias para todos os que quiserem entrar em Macau, com excepção para o interior da China, Taiwan e Hong Kong. A medida entrou em vigor esta madrugada e foi anunciada por Elsie Ao Leong. Sobre o novo caso de infecção, os Serviços de Saúde garantiram que não há risco de um novo surto na comunidade.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A secretária dos Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Leong, anunciou ontem, em conferência de imprensa, que Macau irá impor quarentena obrigatória de 14 dias a todos os visitantes ou residentes que tenham viajado fora do interior da China, de Taiwan ou de Hong Kong. A medida entrou em vigor esta madrugada e será implementada em todos os postos fronteiriços de Macau. Os locais para quarentena serão decididos pelos Serviços de Saúde, após análise clínica dos passageiros.

“A partir das 00h00 do dia 17 de Março, todos os indivíduos que tenham viajado fora da China, Taiwan e Hong Kong nos últimos 14 dias devem ser submetidos a observação médica no local indicado por um período de 14 dias, de acordo com a avaliação dos Serviços de Saúde”, começou por dizer Elsie Ao Leong, na primeira conferência após a confirmação do 11.º caso de infecção por Covid-19 no território, acrescentando que esta medida visa “todos os residentes, visitantes, trabalhadores não-residentes, estudantes”. A avaliação dos passageiros será conduzida por elementos dos Serviços de Saúde em todos os “postos fronteiriços, aeroporto, terminal marítimo ou vias terrestres”, assinalou a representante do Executivo.

Em relação aos locais de isolamento e observação médica, Elsie Ao Leong explicou que essa tarefa será dos Serviços de Saúde após uma avaliação de risco. “Se os Serviços de Saúde acharem que é uma pessoa vinda de uma região de alta incidência, ou de uma região de alto risco, poderá ser submetida a uma observação médica no hotel indicado, ou na sua própria casa ou então no centro clínico do alto de Coloane”, referiu a secretária, frisando que “o local será avaliado de acordo com ordem dos Serviços de Saúde”, e que qualquer falsificação da declaração de saúde “é uma infracção criminal” que pode ser punida com “pena de prisão até seis meses ou 60 dias de multa”.

Serviços de Saúde desvalorizam risco de novo surto após caso importado

Depois de 40 dias consecutivos sem casos confirmados de infecção por Covid-19, Macau voltou à estaca zero após a confirmação de um caso importado no domingo à noite. Na conferência de imprensa, o director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, lamentou a interrupção de um “recorde”, mas defendeu as medidas de prevenção implementadas. “Hoje [ontem] acordamos com esta má notícia que é o 11.º caso confirmado de coronovírus que rompeu o nosso recorde de 40 dias sem casos”, disse Lei Chin Ion.

Apesar de assumir alguma desilusão, o director dos Serviços de Saúde assinalou que Macau esteve quase dois meses sem casos de infecção e que isso prova que as medidas do Governo foram as mais adequadas. “Já passaram quase dois meses, o Governo implantou várias medidas de prevenção da epidemia e com a cooperação dos cidadãos conseguimos muito sucesso. O resultado comprova que as medidas que tomámos foram as correctas”, insistiu Lei Chin Ion.

Sobre o 11.º caso confirmado de infecção por Covid-19, Lei Chin Ion desvalorizou o risco de um novo surto na comunidade e recordou que, na semana passada, já tinha abordado a possibilidade de haver casos importados. “Este novo caso não irá causar um grande impacto em Macau. A epidemia está a evoluir, por isso temos de proceder a ajustamentos das medidas. Podem achar que parece que as nossas medidas estão sempre a mudar, mas cada medida é feita de acordo com a evolução da epidemia”, afirmou.

De acordo com Lei Chin Ion, a cidadã da Coreia do Sul infectada por Covid-19 que entrou em Macau no passado dia 14 de Março “passou a medição da temperatura no posto fronteiriço” porque não apresentava quaisquer sintomas. “Só um dia depois, ou seja, dia 15 de Março é que começaram a surgir sintomas como febre e tosse, e recorreu ao serviço médico no hospital. Após a avaliação, verificámos que era uma paciente de risco moderado e após recolhermos amostras para fazer teste de despistagem enviámo-la para casa. Esta senhora não contactou com muita gente em Macau e por isso o nível da transmissão é baixo. O seu namorado é uma pessoa considerada de contacto próximo e fizemos o teste, mas o resultado foi negativo. Pelo que podemos verificar que esta é uma pessoa com baixa capacidade de propagação ou de transmissão”, garantiu o director dos Serviços de Saúde.

Segundo as autoridades, a paciente em questão é uma trabalhadora não-residente natural da Coreia do Sul, que trabalha como hospedeira da Air Macau e que vive no One Oasis, em Sai Pac Van. “No sábado à tarde esteve no edifício do Jardim da Cidade das Flores onde comeu em dois restaurantes. Depois fez compras numa farmácia e em algumas lojas coreanas, tendo acompanhado o namorado ao cabeleireiro. Durante todo o percurso usou a máscara. E, às 16h20, foi ao supermercado Park N Shop para depois seguir com o namorado a uma oficina de automóveis”, detalhou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância de Doenças Infecciosas.

Já Lei Wai Seng, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, revelou que a paciente coreana de 26 anos já está a cumprir tratamento e que ontem já não apresentava febre nem “quaisquer sintomas de epidemia”.

Ainda sobre este caso, Leong Iek Hou revelou que há sete pessoas sob observação por contacto próximo com a paciente, nomeadamente o namorado e alguns passageiros que vieram no mesmo voo entre Dubai e Hong Kong. “Depois de uma avaliação, temos sete pessoas que consideradas como contacto próximo, incluindo o seu namorado e os passageiros que estavam três filas à frente e três filas atrás, num total quatro. Dessas sete pessoas, uma está com febre e por isso foi encaminhada para o serviço de urgência para tratamento e há seis pessoas que vão ser encaminhados para o Centro Clínico do Alto de Coloane para isolamento e observação médica”, explicou Leong Iek Hou.

Para além destes sete casos de contacto próximo, as autoridades vão acompanhar outros passageiros do voo que transportou a paciente até Hong Kong. “Há 23 que são estudantes que regressaram de Portugal a Macau e há cinco que são outras pessoas. Mas essas pessoas são consideradas como contacto em geral e mais tarde vão ser encaminhados para a Pousada Marina Infante para serem isolados e observados durante 14 dias. Estamos à espera que a Emirates nos envie a lista completa”, acrescentou a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Vigilância de Doenças Infecciosas.

A chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, Inês Chan, afirmou que o registo dos residentes que pretendem viajar para Macau através de Hong Kong entre os dias 17 e 22 de Março vai passar a ser feito, exclusivamente, no portal da Direcção dos Serviços de Ensino Superior. Inês Chan adiantou que já foram realizados 246 registos, sendo que 19 destas pessoas ainda não têm voo marcado e quase metade são estudantes. “A partir de hoje [ontem] vamos suspender o registo por via telefone e todas as pessoas que pretendem fazer o registo têm de ir à página electrónica dos Serviços do Ensino Superior, independentemente de ser estudante ou não eles têm de fazer aqui o registo. E depois do registo é que podemos enviar as viaturas”, assinalou.