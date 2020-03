Governação electrónica aprovada. Sulu Sou e Pereira Coutinho esperam mais diálogo com os cidadãos

Foi aprovado na especialidade o diploma da governação electrónica. Durante a discussão com o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, os deputados Sulu Sou e José Pereira Coutinho pediram que o Governo, através das tecnologias, pudesse responder mais às questões dos cidadãos.

A proposta de lei agora aprovada por unanimidade no hemiciclo tem como objectivo reforçar a confiança relativamente aos efeitos jurídicos de formalidades feitas através de meios electrónicos, fazer com que serviços públicos passem a disponibilizar certidões electrónicas e fazer com que haja um serviço de notificações administrativas em forma electrónica.

Ainda na discussão, Sulu Sou disse: “Não basta meramente simplificar as formalidades para que a população possa ter facilidade no acesso aos serviços públicos”. Para o deputado, “é muito importante recolher o grau de satisfação dos residentes”. “Na recolha de opiniões através de meios electrónicos, parece-me que o Governo ainda é desactualizado”, afirmou o democrata. “É através da via electrónica que vamos ouvir as opiniões dos residentes. Por exemplo, em termos de lançamento de políticas, os residentes podem apresentar as suas opiniões pela via electrónica”, respondeu André Cheong.

“Esta proposta de lei inclui serviços electronizados. Se calhar, no futuro, um serviço público pode receber um email e responder directamente. Neste momento, temos de andar atrás dos serviços públicos para obter respostas”, afirmou José Pereira Coutinho. Na resposta, o secretário afirmou: “Uma vez aprovada esta proposta de lei, os residentes vão poder contactar com o Governo. Os serviços públicos vão poder consultar a página electrónica e saber a configuração e onde é o meio para contactar os serviços públicos”.

