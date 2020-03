Equipa da MUST apresenta nova técnica para diagnosticar Covid-19 em crianças

Segundo um comunicado da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), ontem divulgado, a equipa de estudo científico da Faculdade de Medicina da universidade, junto com colaboradores, descobriu eficácia numa técnica por esfregaço rectal para diagnosticar a infecção por Covid-19 em crianças. Os resultados da investigação foram apresentados na dissertação intitulada “Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding”, publicada na revista médica mensal “Nature Medicine”.

Manson Fok, director da Faculdade de Medicina da MUST, explica que, quanto ao diagnóstico do novo coronavírus, e em análise ao efeito do tratamento médico, o esfregaço rectal consegue melhores efeitos do que o teste respiratório, uma vez que foi detectado o ácido nucleico do coronavírus em fezes de crianças em que foi confirmada a infecção, enquanto os testes nasofaríngeos realizados deram negativos. Essa prova, refere, aumenta a possibilidade da transmissão fecal-oral.

Com base nos resultados recolhidos pela equipa de investigação da MUST, as condições clínicas apresentadas em crianças infectadas pelo coronavírus são menos graves em relação a doentes adultos, sendo que as crianças não mostram os sintomas gerais de febre alta, tosse, cansaço ou pneumonia. Conforme é referido no comunicado, a investigação do diagnóstico das crianças tem sido difícil, devido a factores como o número limitado de casos.

A equipa de estudo científico, orientada pelo professor Zhang Kang da Faculdade de Medicina da MUST, e em colaboração com o Centro Clínico de Mulheres e Crianças da província de Guangzhou, tem-se dedicado à investigação do diagnóstico e tratamento do novo coronavírus em crianças infectadas. Esse avanço científico, diz Manson Fok, vai contribuir para o tratamento médico do Covid-19 em crianças em instalações clínicas nacionais e internacionais.

