Efeitos do Covid-19 na economia preocupam deputados

Na primeira sessão plenária da Assembleia Legislativa em quase dois meses, os deputados debruçaram-se sobre o novo coronavírus. Nas intervenções antes da ordem do dia, os parlamentares demonstraram a sua preocupação face aos efeitos do Covid-19 na economia da região. “A epidemia veio destacar a crise com que nos deparamos”, alertou Ella Lei.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O Covid-19 foi o tema central da sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL). Depois de quase dois meses sem reuniões plenárias, devido precisamente ao novo coronavírus, os deputados focaram-se na epidemia e nos seus efeitos na economia da região. Ella Lei pediu que o Governo continue a implementar medidas de apoio às empresas, Ma Chi Seng e Joey Lao dizem que as PME estão “a enfrentar grandes desafios” e Ho Ion Sang afirmou que “esta epidemia demonstrou que a economia de Macau está excessivamente dependente do sector do jogo”.

Na sua intervenção antes da ordem do dia, Ella Lei começou por citar os dados do desemprego entre os meses de Novembro de 2019 e Janeiro deste ano, que foi de 1,7%. Segundo a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), estes números já estarão desactualizados: “Não reflecte a situação real do emprego durante a epidemia, pois, na realidade, já se registaram dezenas de despedimentos”.

“O Governo lançou várias medidas para o benefício da população, mas há que acompanhar de perto a evolução do ambiente económico e do mercado de trabalho, continuar a implementar medidas de apoio às empresas, manter o emprego e, em especial, assegurar a prioridade dos locais no acesso ao emprego”, frisou a deputada da FAOM. Ella Lei notou que “a estrutura económica de Macau é pouco diversificada” e, assim, “tem grande impacto” para a economia de Macau, “visto que os sectores do jogo, turismo, hotelaria, restauração e serviços estão a ser gravemente afectados”.

Ma Chi Seng, numa intervenção em conjunto com Joey Lao, fez dois apelos. O primeiro, para que os residentes de Macau se mantenham “vigilantes e disciplinados”. “Devemos ainda continuar a contribuir, de alma e coração, para o país vencer esta guerra”, pediram os deputados. Depois, Ma Chi Seng fez um segundo pedido, desta vez para estimular a economia: “As PME predominam na estrutura empresarial de Macau, e os seus negócios foram afectados pelos acontecimentos sociais do ano passado na região vizinha, e voltaram agora a ser gravemente afectados por esta pandemia”. O deputado nomeado frisou que as PME enfrentam “grandes desafios”.

“Esta epidemia demonstrou que a economia de Macau está excessivamente dependente do sector do jogo, em queda acentuada neste momento, com impacto para todos os sectores”, afirmou Ho Ion Sang. O deputado eleito pela via directa indicou que “a diversificação adequada da economia e a alteração dessa dependência num único sector económico são assuntos que têm de ser resolvidos com urgência”. Assim, Ho Ion Sang pede mais medidas por parte do Governo para “desenvolver as indústrias emergentes”, como as “convenções e exposições, a medicina tradicional chinesa e o sector financeiro com características próprias”.

Por seu lado, Ip Sio Kai pediu que se aumentasse o investimento em infra-estruturas públicas “de grande envergadura” e que se eleve a eficiência administrativa. Já Leong Sun Iok, apresentou uma visão mais optimista: “Mesmo que a economia de Macau tenha de passar por um período de Inverno, com os frutos do desenvolvimento acumulados ao longo dos últimos 20 anos, acredito que o Governo pode aproveitar as suas próprias condições e vantagens para ultrapassar este período difícil”.