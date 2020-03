Associação pede apoio à DSAL para trabalhadores da Melco e do Casino Golden Dragon

A Associação Poder do Povo entregou ontem uma carta à DSAL para pedir uma compensação salarial para os trabalhadores de limpeza do City of Dreams e uma fiscalização ao Casino Golden Dragon, por alegadamente ter imposto férias não pagas a cerca de 30 dos seus ‘croupiers’. Em resposta, as autoridades dizem que as medidas aplicadas pelo casino não são contrárias à lei.

Numa carta entregue ontem a Wong Chi Hong, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL), Si Tou Fai, presidente da Associação Poder do Povo, solicita às autoridades uma compensação salarial para os trabalhadores de limpeza do hotel City of Dreams, que foram forçados a trabalhar durante o período de encerramento dos casinos. Si Tou Fai apela ainda a que as autoridades acompanhem a situação do Casino Golden Dragon, que alegadamente obrigou cerca de 30 dos seus trabalhadores de jogo a tirar férias sem vencimento após a reabertura. Por parte da DSAL, as autoridades dizem não concordar com esse “tratamento injusto”, mas consideram que tal não constitui uma infracção.

O responsável da associação revelou, em declarações aos jornalistas, que nos últimos dias recebeu um pedido de apoio de trabalhadores de limpeza do hotel City of Dreams, da Melco Resorts & Entertainment. Nesse pedido, que foi incluído na carta entregue à DSAL, os trabalhadores expressam a sua insatisfação por terem tido de trabalhar durante o período de encerramento dos casinos, que decorreu entre os dias 5 e 19 de Fevereiro.

Na mesma nota, com queixas de cerca de 70 funcionários que trabalham no departamento de limpezas do hotel, os trabalhadores acusam a empresa de diferente tratamento em relação aos trabalhadores locais e trabalhadores não-residentes: “Os TNR receberem igualmente o salário durante essas férias [devido ao encerramento dos casinos], [mas] nós continuámos a trabalhar como de costume. Isto não é muito justo para nós”.

Segundo assinalaram estes trabalhadores, esse desequilíbrio no tratamento tem sido um fenómeno constante, não acontece agora pela primeira vez. Os mesmos alegam que o City of Dreams “tem tratado de forma injusta” os seus funcionários locais de diferentes maneiras, aproveitando pequenas falhas dos trabalhadores para descontarem o seu bónus anual ou penalizá-los. Apesar de terem denunciado o caso aos recursos humanos da empresa, acrescentaram, os responsáveis do departamento “não estavam interessados” em lhes prestarem ajuda.

Na conferência de imprensa de ontem, Si Tou Fai afirmou que já tinha reunido, na semana passada, com os responsáveis da DSAL, juntamente com cerca de 20 representantes dos trabalhadores envolvidos, com o objectivo de reivindicar um subsídio salarial ou 15 dias de férias para recompensar esse período. As autoridades responderam que, ainda o procedimento não tenha violado a “Lei das relações de trabalho”, concordaram que existiu, nesse caso, uma situação de “tratamento injusto”.

No comunicado da Poder do Povo entregue ontem aos jornalistas, o presidente da associação diz ter recebido um outro pedido de ajuda de trabalhadores de jogo do Casino Golden Dragon, em que estes revelaram terem sido obrigados a tirar férias longas após o retomar do funcionamento do casino. “Depois da reabertura do casino, o sector de gestão da empresa obrigou logo os ‘croupiers’ a tirar férias. Eles têm de gastar primeiro as férias longas. Quando terminarem essas férias, a empresa prossegue a cortar metade das horas de trabalho de cada mês, e obriga-os a tirar férias não pagas, em nome de ‘férias para estar com os filhos’, durante o tempo que resta. Isso implica que o salário seja reduzido para metade”, explicou Si Tou Fai no encontro de ontem, prevendo que essa tendência continue provavelmente até Julho ou quando se aliviar o quadro de epidemia.

A associação refere ter levantado essa questão à DSAL na reunião da semana passada, relativamente à eventual violação da lei por parte do Casino Golden Dragon. As autoridades informaram que, caso os trabalhadores não expressem a sua discordância, a tal obrigação de impor “férias para estar com os filhos” não incorre em contra-ordenação.

Na opinião do responsável da Poder do Povo, existe um “ponto cego” nessa situação. Si Tou Fai justifica que, por medo de perderem o emprego, os ‘croupiers’ do casino mostram-se hesitantes em expressar a sua oposição, pois a maior parte deles tem a responsabilidade de sustentar a família e pagar empréstimos de habitação. “Esse tipo de ‘férias para estar com os filhos’ aumenta, sem dúvida, a pressão sobre eles. Assim, apelamos a que as autoridades resolvam, o quanto antes, esse problema de o Casino Golden Dragon impor essas férias [aos trabalhadores de jogo]”, lê-se no comunicado da associação.