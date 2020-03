Aprovado voto de saudação para profissionais da linha da frente 

Foi ontem aprovado por unanimidade um voto de saudação dirigido aos profissionais que têm combatido o novo coronavírus na linha da frente. A proposta foi dos deputados Leong Sun Iok, Wong Kit Cheng e Ho Ion Sang, que elogiaram os trabalhadores dos Serviços de Saúde e das forças de segurança da região. Todos os deputados votaram favoravelmente a proposta dos deputados ligados à Federação das Associações dos Operários de Macau.

Nas declarações de voto, Ma Chi Seng destacou “a solidariedade da população, especialmente do pessoal da linha da frente”, que, na opinião do deputado nomeado, “têm dado o seu esforço para manter a integridade da saúde das pessoas de Macau”. A deputada Song Pek Kei começou por lembrar que, no domingo, foi confirmado o 11.º caso de infecção pelo Covid-19 em Macau, mas que os profissionais da linha da frente conseguiram “proteger a população”. “Sabemos que temos ainda de seguir as regras, por forma a evitar novos casos”, terminou Song Pek Kei.

José Pereira Coutinho disse concordar “perfeitamente” com a saudação, frisando que esta epidemia “é uma situação muito mais grave do que a SARS e que a passagem do tufão Hato”. “Quando estes trabalhadores tiverem dificuldades, espero que o Governo os possa ajudar”, afirmou o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM), sublinhando: “Espero alertar o Governo para que não se esqueça deles e que, aquando da revisão do ETAPM [Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau], possa ter em conta os seus interesses”.

A.V.