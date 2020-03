Sulu Sou pede ao Governo reforço das medidas de apoio a estudantes no estrangeiro 

O deputado pediu, em interpelação escrita, que o Governo comunique com os serviços de alfândega de Hong Kong, para que os estudantes de Macau que regressem da Europa possam cumprir quarentena na RAEM. Garantia entretanto ontem assegurada pelo Executivo. Sulu Sou apelou ainda a que as autoridades de Macau no estrangeiro mantenham um contacto próximo com os estudantes que decidirem permanecer no exterior e lhes prestem ajuda quando necessário.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita que será hoje entregue ao Governo, Sulu Sou levanta questões às autoridades sobre as medidas que serão tomadas para ajudar ao regresso e reforçar a segurança dos estudantes que se encontram no estrangeiro. O deputado solicita a possibilidade de o Governo da RAEHK autorizar a observação clínica em Macau para os estudantes que regressarem através do Aeroporto de Hong Kong. Uma possibilidade entretanto ontem assegurada, em conferência de imprensa, por Inês Chan, dos Serviços de Turismo. Sulu Sou apelou ainda, na mesma interpelação, a que as delegações de Macau no estrangeiro prestem apoio aos residentes, incluindo estudantes universitários e do ensino não superior.

O vice-presidente da Associação de Novo Macau assinalou que, dos estudantes universitários que permanecem em países europeus do Espaço Schengen, 340 estudam em Portugal, segundo dados da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) de 2019. O deputado revelou que tem recebido pedidos de apoio de estudantes universitários de Macau que se encontram em Portugal. Entre eles, acrescenta, estão estudantes de licenciatura, os financiados pelo “Plano de financiamento para a frequência de cursos de docência de português e de línguas”, estudantes do curso de Direito da Universidade de Macau e os do Instituto Politécnico de Macau, que frequentam o curso de licenciatura em Tradução e Interpretação Chinês-Português.

O Governo de Hong Kong anunciou que, a partir do dia 17 de Março, estão sujeitos a auto-quarentena os indivíduos que chegarem dos 26 países europeus que são membros do Acordo de Schengen. Perante a implementação da medida, o vice-presidente da Novo Macau receia que esses estudantes, que pretenderem regressar a Macau através do território vizinho, sejam transferidos para ficar em quarentena em Hong Kong, no centro de inspecção clínica designado pelas autoridades.

Por esse motivo, o democrata questionou o Governo acerca da possibilidade de os estudantes em questão serem autorizados a avançar com a observação clínica em Macau: “Gostaria de perguntar ao Governo se pode comunicar com as autoridades alfandegárias de Hong Kong, para poder buscar esses estudantes na Ponte de Delta, através do transporte organizado pelo Governo, e encaminhá-los para proceder à observação clínica de 14 dias em Macau?”. Uma garantia ontem comunicada pelo Governo, que assegurou, na conferência de imprensa diária dos Serviços de Saúde, que irá facultar transporte directo para estudantes e residentes que, até 22 de Março, pretendam regressar ao território via Aeroporto de Hong Kong, ficando depois sujeitos a quarentena na RAEM.

Na interpelação, Sulu Sou assinala ainda a preocupação manifestada por alguns estudantes de Macau com o eventual impacto no progresso dos seus estudos e na consequente formação. Enquanto várias universidades de Portugal, como a Universidade de Lisboa, Universidade Católica Portuguesa e Universidade de Coimbra [e a Universidade do Minho], já anunciaram a suspensão das aulas devido à propagação da epidemia, assinala o deputado, outras universidades continuam em funcionamento. Além disso, refere o deputado, houve estudantes a alegar terem recebido tratamentos antipáticos em Portugal durante este período.

Desta forma, Sulu Sou considera necessário que se reforce a comunicação entre as autoridades de Macau e os estudantes universitários, de forma a garantir que os direitos dos estudantes envolvidos “não vão ser prejudicados”. “Gostaria de perguntar se o Governo pode coordenar de forma pró-activa com as universidades em causa, através do Telegram [grupo de comunicação criado pela DSES para manter um contacto próximo com os estudantes de Macau no estrangeiro]? Em relação aos estudantes universitários que decidiram não regressar a Macau, as autoridades podem comunicar com as duas autoridades da Delegação Económica e Comercial de Macau, em Lisboa e da União Europeia, para que elas possam prestar ajuda necessária aos estudantes?”, solicitou o deputado.

Na mesma interpelação, Sulu Sou reconhece positivamente a implementação do plano de fornecimento de máscaras, o qual se destina a ajudar os estudantes que se encontram no exterior. Tendo em consideração que, além dos universitários, existem actualmente estudantes de Macau que frequentam o ensino não superior no exterior, Sulu Sou propõe a extensão desse plano: “Gostaria de perguntar se o Governo pode considerar o plano de fornecimento de máscaras, de forma a aplicar esses estudantes que recebem educação do ensino básico no estrangeiro?”

Em relação aos estudantes que estão financiados pelo “Plano de financiamento para a frequência de cursos de docência de português e de línguas” e que planeiam voltar a Macau, o vice-presidente da Novo Macau questiona também ao Governo sobre a hipótese de possibilitar cursos de equivalência académica em instalações do ensino superior de Macau, para que esses estudantes possam prosseguir os seus estudos após o regresso.