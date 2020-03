Governo aponta reinício das aulas no ensino superior para 1 de Abril

Já há uma data preliminar para o reinício das aulas no ensino superior: 1 de Abril. Além disso, também foram divulgadas as datas do recomeço das aulas do ensino não superior. O regresso às escolas será faseado e vai acontecer a 13 de Abril para o ensino secundário e a 4 de Maio para os infantários e ensino primário.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Através de um comunicado divulgado ontem, a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) anunciou que a data apontada para o reinício das aulas do ensino superior é 1 de Abril. O organismo reuniu-se com dirigentes das dez instituições do ensino superior de Macau, sugerindo que estas pudessem retomar funções no início de Abril “em condições específicas e consoante a sua situação concreta”.

As aulas de cursos com estudantes finalistas, actividades pedagógicas ministradas a estudantes locais e aulas de disciplinas e avaliações que devem ser realizadas presencialmente serão as primeiras actividades a serem realizadas pelas universidades. Segundo a nota, as instituições concordaram e garantiram que, mais tarde, vão divulgar aos docentes e estudantes as disposições concretas sobre o reinício das aulas.

A Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), através de um comunicado divulgado na passada sexta-feira, também detalhou as datas do reinício das aulas, respeitantes a cada ano de escolaridade: A 13 de Abril, vão regressar às aulas os alunos do Ensino Secundário Complementar, ou seja, os estudantes do 10.º, 11.º e 12.º anos. Ainda assim, como o Executivo já tinha explicado, os alunos finalistas do ensino secundário terão a possibilidade de regressar à escola a partir de 30 de Março, para aulas informais de apoio para os exames. Entre 30 de Março e 13 de Abril, as aulas para os alunos do 12.º não são obrigatórias.

Os alunos do 7.º ao 9.º ano de escolaridade, ou seja, os estudantes do ensino secundário geral, vão retomar as aulas no dia 20 de Abril. Os estudantes dos 4.º, 5.º e 6.º anos de escolaridade vão retomar as actividades lectivas a 27 de Abril. As crianças do 1.º, 2.º e 3.º anos regressam à escola a 4 de Maio, bem como os alunos do ensino infantil e do ensino especial. A DSEJ ressalva que este plano poderá ainda sofrer alterações, tendo em conta os desenvolvimentos da epidemia.

A DSEJ informa ainda que, quando as actividades lectivas presenciais se reiniciarem, “as escolas devem delinear medidas, particularmente para os alunos do ensino infantil, do 1.º ao 3.º ano do ensino primário e do ensino especial, para disponibilizarem a estes alunos cuidados adequados e oferecerem actividades diversificadas apropriadas”.

Recorde-se que, na semana passada, o Governo tinha indicado que as aulas do ensino não superior iriam começar, gradualmente, até ao dia 20 de Abril. Na altura, Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, tinha indicado que os alunos, antes de entrarem nas escolas, teriam de medir a temperatura, apresentar uma declaração de saúde e, na sala de aula, manter uma distância de segurança de um metro.