Edifícios históricos de Macau reabrem parcialmente ao público

As Ruínas do Colégio de São Paulo, a Fortaleza de Nossa Senhora da Guia e a Casa do Mandarim são alguns dos monumentos históricos de Macau que reabrem hoje parcialmente ao público, anunciou ontem o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

Depois da reabertura de diversas bibliotecas e museus no início de Março, o IC reabre agora mais edifícios históricos considerados Património Mundial, como a Casa do Mandarim (apenas abertos o piso do rés-do-chão e a Loja de Presentes), as Ruínas do Colégio de São Paulo (apenas aberto o Largo da Companhia de Jesus) e a Fortaleza de Nossa Senhora da Guia (apenas aberto o espaço ao ar livre da Fortaleza), e outras instalações culturais, como a Galeria Tap Seac, o acesso à Fortaleza do Monte e o Museu Memorial de Xian Xinghai.

Apesar de os serviços de visitas guiadas, workshops e palestras nos recintos continuarem suspensos, a partir de amanhã irá reabrir a Casa de Lou Kau (apenas aberto o piso do rés-do-chão), Casas da Taipa (incluindo o Museu Vivo Macaense, a Casa de Nostalgia e a Galeria de Exposições), o Museu da História da Taipa e Coloane e o Museu das Ofertas Sobre a Transferência de Soberania de Macau, e espaços culturais e criativos, como a Galeria de Moda de Macau.

O IC garantiu que serão implementadas medidas de controlo de fluxo de pessoas, assim como o reforço de limpeza e desinfecção nos recintos antes da reabertura. Os residentes têm de usar máscara própria e ser submetidos à medição da temperatura corporal, bem como apresentar a declaração de saúde pessoal do dia para poderem aceder aos espaços, acrescenta o instituto.

Vão ser lançadas também uma série de obras de recuperação e melhoramento em algumas instalações culturais. Actualmente, os locais em obras incluem o Museu de Arte Sacra e Cripta, o Tesouro de Arte Sacra da Igreja de São Domingos e a Antiga Residência do General Ye Ting.

E.S.