IPIM garante optimização dos regulamentos  para pedidos de fixação de residência

A presidente do IPIM afirmou, em resposta à deputada Ella Lei, que já foram optimizados os regulamentos e os procedimentos para pedidos de imigração por fixação de residência, acrescentando ainda que fornece bolsas de estudos e cursos de formação para estudantes e profissionais.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmai.com

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, entregue ao Executivo a 13 de Dezembro de 2019, Irene Lau, presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), garantiu medidas para optimizar o regime de avaliação dos pedidos de fixação de residência. Irene Lau enalteceu ainda o efeito positivo do Plano Quinquenal de Desenvolvimento, que inclui a atribuição de bolsas de estudo, fornecimento de cursos de formação e a criação de protocolos com universidades e instalações internacionais.

Na sua interpelação, Ella Lei acusou o Governo de não dispor de medidas suficientes e concretas para a formação de talentos a longo prazo, considerando que os resultados do Plano Quinquenal de Desenvolvimento entre 2016 e 2020 “não são significativos”. Apesar de constarem no plano medidas para a importação de talentos, existem em Macau, diz a deputada, políticas de importação de mão-de-obra e um regime de fixação de residência, denominado por “imigração por fixação de residência de técnicos especializados”, que permite a importação adequada de quadros qualificados.

Para concretizar os objectivos da estratégia de desenvolvimento da formação de talentos do plano quinquenal, Ella Lei interpelou o Governo sobre a possibilidade de definir políticas claras e formar profissionais e talentos vocacionados para a prática nos diversos sectores de actividades. “O plano quinquenal exige que, entre 2019 e 2020, sejam concretizadas, preliminarmente, as medidas de formação de talentos a médio prazo, com vista a consolidar as bases da formação de talentos a longo prazo. Que medidas concretas estão em curso para o efeito?”, solicitou.

Em resposta, o IPIM referiu que, após ter consultado a Comissão de Desenvolvimento de Talentos, elaborou o “Plano de Acção Quinquenal do Programa de Formação de Quadros Qualificados a Médio e Long Prazo em Macau”, de forma a complementar o Plano de Acção Quinquenal e orientar outros organismos envolvidos na formação de talentos. Até Julho de 2019, informou o IPIM, 90% das medidas incluídas desse plano “cumpriram o efeito previsto”, segundo os dados da Comissão de Desenvolvimento de Talentos. Esta comissão, que é responsável pela concretização dos elementos do plano em causa juntamente com outros departamentos, implementa um conjunto de 16 medidas, divididas em três categorias principais: a atribuição de bolsas de estudo, o programa de tutoria e a criação de recursos para motivar a formação profissional.

Em relação ao programa de bolsas, a Comissão de Desenvolvimento de Talentos dispõe de uma série de medidas, como o aumento do limite máximo de bolsas de empréstimo e o fornecimento de bolsas destinadas à formação de talentos. Quanto ao programa de tutoria, a Comissão de Desenvolvimento de Talentos visa fornecer aos estudantes e profissionais das empresas um conjunto de oportunidades de estágio e intercâmbio no estrangeiro, incluindo nos países de língua portuguesa, através de protocolos com universidades e organizações internacionais.

Irene Lau acrescenta que o IPIM procura estimular os residentes à formação e aos exames de credenciação através da implementação de várias medidas, incluindo a criação de uma plataforma de informações relativas aos exames de credenciação, um programa dedicado a estimular a realização de exames de credenciação, e a abertura de cursos de formação para profissionais através da colaboração com instalações de educação e empresas.

Optimizar o plano e eliminar lacunas

Na interpelação de Ella Lei, a deputada criticou as “lacunas na apreciação e fiscalização” do Plano Quinquenal de Desenvolvimento, conduzindo a um “abuso constante”. Criticou ainda o facto de o IPIM não ter concluído a melhoria do mecanismo de fiscalização, lembrando que passou cerca de ano de meio desde a publicação do relatório do CCAC, no qual foram questionadas as irregularidades na atribuição de autorizações de residência temporárias. Assim, questionou as autoridades: “Qual é o ponto de situação dos trabalhos de ajustamento e revisão da lei sobre o regime de avaliação de imigrantes? Quando é que vão estar concluídos?”.

Em resposta, Irene Lau explica que serão implementadas uma série de medidas de optimização englobadas em três partes: a reavaliação e alteração dos critérios de avaliação e análise dos elementos, a normalização e digitalização dos procedimentos da avaliação, e o ajustamento do enquadramento da avaliação.

No mesmo documento, o IPIM revela que foram já modificados os regulamentos de “imigração por investimentos relevantes” e “imigração por fixação de residência de técnicos especializados”, juntamente com a definição das exigências para os sectores relativas à “lista dos sectores industriais para a introdução prioritária de talentos por ano” da “imigração por investimentos relevantes”. A presidente do IPIM acrescenta que existem já informações relevantes para consulta na página oficial do organismo.

Ao mesmo tempo, Irene Lau promete fazer reajustes adequados dessas exigências que correspondam à actualidade da economia de Macau, afirmando ter procedido à análise de dados e sugestões recolhidos após consultas e troca de opiniões com as autoridades do Conselho para o Desenvolvimento Económico, da Comissão de Desenvolvimento de Talentos e de outras equipas especialistas.

Quanto à questão da digitalização, o IPIM justifica a normalização como forma de reduzir as falhas manuais e facilitar os procedimentos de pedidos, tendo já implementado vários sistemas electrónicos, incluindo a auto-avaliação antes do pedido, marcação, entrega de documentos e a consulta dos resultados do pedido. No que diz respeito ao ajustamento dos regulamentos, foi revelado que já se encontra concluída a fase inicial do enquadramento, sendo que os detalhes serão publicados assim que estiverem disponíveis.

O IPIM considera, por fim, que a optimização do regime de fixação de residência temporária também está dependente da alteração necessária na legislação, nomeadamente em relação ao Regulamento Administrativo n.º 3/2005 intitulado “regime de fixação de residência temporária de investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados”.