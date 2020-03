Direitos humanos: Macau acusa EUA de interferir nos assuntos internos do território e da China

O relatório sobre direitos humanos do Departamento de Estado norte-americano “procura interferir nos assuntos internos” de Macau e da China, acusou ontem o Executivo. “O Governo da RAEM reitera a sua firme oposição ao Departamento de Estado, o qual através do ‘Relatório sobre Direitos Humanos’ procura interferir nos assuntos internos da RAEM e da política doméstica da República Popular da China”, pode ler-se num comunicado do Gabinete de Comunicação Social. Na mesma nota é salientado que a “secção referente a Macau, no relatório da parte norte-americana, é tendenciosa, produto de arrogância e preconcepções políticas”. Nos 20 anos desde a transferência de soberania, “o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ tem conquistado inúmeros sucessos a olhos vistos”, refere o Governo. “A Constituição [chinesa] e Lei Básica concederam amplos direitos e liberdades, de forma inaudita, aos cidadãos da RAEM. Trata-se de um facto reconhecido publicamente, por qualquer pessoa livre de preconceitos”, acrescenta o comunicado.

Divulgado na quarta-feira, o relatório do Departamento de Estado norte-americano destacou que Macau levanta questões em direitos humanos devido a “interferência nos direitos de reunião pacífica e restrições à participação política”. De acordo com o relatório, a lei da RAEM “prevê as liberdades de reunião pacífica e associação, mas o Governo limitou a liberdade de reunião pacífica”, através da intimidação. O mesmo aconteceu com a liberdade de expressão, que está prevista na lei, inclusive para a imprensa, mas que, “ocasionalmente, o governo procurava restringir”.

Já em termos de participação política em Macau, os Estados Unidos declararam que “a lei limita a capacidade dos eleitores de mudar o seu Governo através de eleições periódicas livres e justas, porque não há sufrágio universal nas eleições para a maioria dos cargos eleitos”. O capítulo dedicado a Macau apontou que, no ano passado, “os críticos alegaram que as autoridades faziam um esforço conjunto para usar a intimidação e procedimentos criminais contra os participantes de manifestações pacíficas, para desencorajar o seu envolvimento”.

Com referências aos protestos e movimentos de contestação em Hong Kong, iniciados em Junho de 2019, é referido no relatório “o Governo proibiu a entrada de vários activistas de Hong Kong em Macau ao longo do ano, alegando que representavam ameaças à segurança interna”. O relatório acrescentou que a polícia do território “não permitiu um protesto silencioso contra a brutalidade policial em Hong Kong” e que, apesar de os organizadores terem cancelado o protesto, “a polícia revistou as pessoas no local pretendido para a concentração, de acordo com relatos noticiosos”. Os EUA acusaram a administração de Macau de “tomar medidas para restringir a cobertura noticiosa desfavorável”, apesar de se verificar a existência de uma “ampla gama” de pontos de vista na imprensa local.