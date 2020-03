Autoridades seguem com atenção evolução epidémica em Portugal

Devido à situação epidémica na Europa, os Serviços de Saúde não excluem a possibilidade de colocar Portugal na lista de países considerados zonas de alta incidência. Com o agravamento da situação nas regiões vizinhas, Lei Chin Ion assume que podem surgir casos importados em Macau e que as autoridades estão a acompanhar a situação de vários países. Sobre os 123 residentes de Macau ainda retidos em Hubei, a Direcção dos Serviços de Turismo diz não ter data para o segundo voo fretado.

A coordenadora do Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença, Leong Iek Hou, admitiu ontem que as autoridades estão a acompanhar, com muita atenção, a evolução epidémica do Covid-19 em vários países europeus, e não descartou a possibilidade de incluir Portugal na lista de países considerados zonas de alta incidência. “O número de casos confirmados em Portugal ainda não é elevado, pois têm dezenas. Temos uma ligação com Portugal e, portanto, também estamos atentos à evolução epidémica de Portugal. Caso haja um aumento de casos confirmados, não excluímos a possibilidade de incluir Portugal na nossa lista de países considerados zonas de alta incidência”, disse Leong Iek Hou, em conferência de imprensa, um dia depois da Organização Mundial de Saúde ter classificado o Covid-19 como pandemia.

Macau não tem novos casos registados de infecção há 37 dias, depois de uma série de medidas de prevenção e controlo nas fronteiras. Para além disso, os visitantes que tenham passado por Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, Alemanha, França e Espanha nos últimos 14 dias são obrigados a uma avaliação médica e à realização de quarentena. Já os visitantes da Noruega estão sujeitos a exame médico desde ontem. Segundo Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, a Dinamarca poderá ser considerada brevemente uma zona de alta incidência, tendo já mais de 600 casos registados.

“Não conseguimos prever quais são os países que serão incluídos na nossa lista de zonas de alta incidência, mas estamos atentos às situações dos países como a Dinamarca. Estamos a seguir com atenção a evolução epidémica da Dinamarca, que poderá ser considerada uma zona de alta incidência”, afirmou Lei Chin Ion, explicando depois os critérios para a inclusão dos países afectados pelo Covid-19 nesta lista e que os “factores económicos ou de política externa” não fazem parte dos critérios de avaliação. “Temos que ver o número de casos de infectados, o ritmo de infecção e as medidas que são tomadas para prevenção e controlo no local”, referiu Lei Chin Ion, acrescentando que um país pode ser incluído nesta lista caso as medidas de prevenção sejam precárias e haja poucos casos.

Apesar das medidas de prevenção para travar casos importados da Europa, as autoridades de Macau estão a acompanhar o agravamento da situação nos países vizinhos, nomeadamente Singapura, Malásia e Hong Kong. “O Governo da RAEM está a fazer trabalhos de contenção principalmente em relação aos países vizinhos e arredores como Singapura, Malásia ou Hong Kong, que têm registado um agravamento da situação”, revelou Lei Chin Ion, admitindo, que há sempre a possibilidade de surgimento de casos importados em Macau. “Por isso não afastamos a possibilidade de haver casos importados a surgirem em Macau. Há sempre casos importados noutros países. No interior da China e Hong Kong houve casos importados, de pessoas que estão a voltar de países europeus, e por isso não podemos baixar a guarda”, acrescentou.

Segundo voo fretado sem data marcada

Em relação aos 123 residentes de Macau ainda retidos na província de Hubei, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da DST, assumiu que não há novidades sobre o agendamento do segundo voo fretado pelas autoridades. “Temos avaliado a primeira operação de voo fretado e também estamos a avaliar a situação de Macau e Hubei. Quanto aos residentes retirados de Hubei, estão com boa condição de saúde, mas ainda não ultrapassaram os 14 dias de observação médica”, afirmou Inês Chan, explicando que ainda há muitos factores a ponderar. “Durante este período iremos realizar mais testes e observar melhor a situação dos residentes retirados. Para além disso, temos de avaliar o suporte às condições que temos, e se serão suficientes para recolher todos os residentes de Macau que estão espalhados pela província de Hubei. Também vamos estudar a data mais adequada para recolher estes residentes que estão em Hubei. Por isso não temos uma data concreta”, frisou.

Sexta ronda de venda de máscaras arranca hoje

Na conferência de imprensa, Lei Chin Ion falou também da sexta ronda de distribuição de máscaras, que começa hoje. De acordo com o director dos Serviços de Saúde, a evolução epidémica mundial está a dificultar o acesso a máscaras, mas frisou que o Governo vai garantir o material a todos os cidadãos. “A situação está a agravar-se em muitos lugares e está a ser cada vez mais difícil a aquisição em vários lugares do mundo por causa da situação epidémica, mas estamos preparados para a sexta ronda de distribuição de máscaras. Nas primeiras cinco rondas comprámos 28 milhões de máscaras. Quanto ao montante despendido, ainda não sabemos o número exacto, mas esse número ainda temos tempo para calcular quando esta epidemia tiver terminado”, assinalou.