Anima pede apoio à Assembleia da República pelo fim das corridas de cães em Portugal

A Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau, enviou uma carta aos grupos parlamentares da Assembleia da República, em Portugal, a pedir que estes legislem no sentido de proibir as corridas de cães. A iniciativa junta a associação de Macau, presidida por Albano Martins, à Liga Portuguesa dos Direitos dos Animais (LPDA), à GREY2K USA Worldwide e à Pet Levrieri.

“Solicitamos veementemente que legisle no sentido de proibir corridas de cães em Portugal”, lê-se na carta enviada aos deputados. Segundo as associações, “as leis gerais de protecção animal não são suficientes para evitar os inúmeros problemas associados às corridas de cães”. “O comércio de cães inocentes deve parar e é necessária legislação específica”, consideram os signatários, que acrescentam: “Lançámos uma campanha internacional apelando à proibição total das corridas de cães em Portugal e esperamos que nos apoie e se junte a nós na defesa deste importante passo”.

De acordo com a missiva enviada, em Portugal existem mais de duas dezenas de canis de corrida. “Nessas instalações, cães gentis e delicados são criados e treinados de maneira desumana, sendo-lhes negada assistência médica quando ficam feridos e muitas vezes destruídos quando não são mais úteis”, refere a carta, alegando que, em Portugal, as corridas de cães “envolvem o uso de dopagem e métodos de treino cruéis com coleiras eléctricas e exploração física extrema até à própria morte”.

“A ideia de normalizar tal crueldade deve ser rejeitada. Isso representaria um retrocesso cultural e humanitário e poria em causa as ancestrais tradições humanas de Portugal”, consideram as associações.

Na carta, é ainda recordado que, em 2018, em Macau, o Canídromo foi encerrado depois das pressões das associações de protecção animal. “No final, 647 cães sobreviventes foram libertados para adopção em todo o mundo”, lembram os signatários.

A.V.