Governo não apresentou soluções para a exclusão de deficientes do salário mínimo

O Executivo não apresentou soluções para a exclusão de cidadãos com deficiência da proposta de lei que visa o estabelecimento de um regime jurídico de salário mínimo. Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa levantaram dúvidas sobre a revisão do salário mínimo e pediram justificações ao Governo pelas escassas alterações ao diploma que está em discussão na especialidade.

O presidente da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Chan Chak Mo, afirmou ontem que “o Governo não acolheu” as opiniões dos deputados sobre a proposta de lei do salário mínimo dos trabalhadores e assinalou que não foram feitas alterações ao diploma “para além da epígrafe”. O deputado eleito por sufrágio indirecto criticou ainda a ausência de soluções para a inclusão de uma norma na lei que estabeleça medidas que garantam um rendimento equivalente ao salário mínimo aos cidadãos com deficiência.

“O Governo alterou poucas coisas”, começou por dizer Chan Chak Mo, após uma reunião com assessores do Executivo que durou perto de duas horas e meia, acrescentando que a única alteração significativa ao diploma foi a própria epígrafe. “Anteriormente era ‘Salário Mínimo para os Trabalhadores’, e agora, depois de ouvir a nossa opinião, vai passar a ser ‘Regime Jurídico do Salário Mínimo’. Quanto às alterações no corpo da proposta de lei, essas alterações foram poucas. Muitas das nossas propostas, o Governo não acolheu”, frisou Chan Chak Mo.

Uma das propostas da 2.ª Comissão Permanente era a inclusão na lei de uma norma que estabelecesse a existência de medidas para garantir que os cidadãos com deficiência auferissem um rendimento equivalente ao salário mínimo. De acordo com Chan Chak Mo, o Governo ainda não conseguiu apresentar uma solução para a exclusão de pessoas com deficiência nesta proposta de lei. “Entendemos que o Governo pode não aceitar, ou não acolher, as nossas opiniões, mas deve pelo menos explicar claramente como é que vai ser tratada esta questão das pessoas com deficiência”, assinalou o deputado eleito pelos sectores cultural e desportivo, referindo depois que o Governo “não fez qualquer alteração” no texto sobre o assunto.

“O Governo também não explicou ou disse qual é a dificuldade. Alguém disse ainda que não temos ainda em Macau um regime de avaliação de produtividade das pessoas com deficiência, e que só temos um regime de avaliação do grau de deficiência. O Governo diz que vai fazer, mas não sabemos quando é que vai fazer. Se assim for, será que, no futuro, o Governo vai concretizar isso?”, questionou.

Outro dos assuntos que ficaram sem resposta foi a questão da primeira revisão do salário mínimo prevista no Artigo 9º. “Alguns deputados do sector laboral questionaram sobre o Artigo 9º, que tem a ver com a revisão. A primeira revisão do valor do salário mínimo ocorre dois anos após a entrada em vigor da presente lei e, posteriormente, uma vez em cada dois anos”, referiu Chan Chak Mo, explicando que os deputados têm dúvidas sobre o texto apresentado pelo Governo. “Depois de receber esta nova versão de trabalho, o Governo não explicou porque é que algumas coisas não foram alteradas. Será que o Governo nos pode facultar mais alguma coisa? Algum documento para explicar?”, acrescentou.

Assinado parecer da proposta de lei sobre o posto fronteiriço da Ilha da Montanha

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa assinaram ontem o parecer sobre a proposta de lei que estabelece as normas fundamentais para a aplicação do Direito da RAEM na zona do posto fronteiriço, da parte de Macau, na Ilha da Montanha e zonas contíguas, revelou Chan Chak Mo.

O presidente da comissão esclareceu que os deputados assinaram o parecer depois de o Governo ter garantido que irá proceder às alterações sugeridas. “Hoje [ontem] assinámos o parecer em causa. O Governo aceitou as nossas opiniões no sentido de alterar a redação do número 1 do artigo 2º da proposta de lei”, afirmou o presidente da comissão, explicando que, neste caso, foi alterada uma repetição de palavras semelhantes (publicada e publicar) e introduzidas “melhorias técnicas” sem alterar o sentido da versão da proposta de lei.

Chan Chak Mo disse ainda que foi retirada a expressão “por fases” na proposta de lei.

“Na nossa proposta de lei não se pode definir ‘determinadas por fases pelo Conselho de Estado’. O Conselho de Estado pode determinar que tudo seja feito de uma vez, ou por fases. Por isso, na nossa proposta de lei não se pode dizer que ‘as coordenadas e área sejam determinadas por fases pelo Conselho de Estado’. Por isso, esta expressão ‘por fases’ foi eliminada”, disse o deputado.