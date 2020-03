DSAT exige “avaliação profunda” das falhas ocorridas no metro ligeiro

Em resposta a uma interpelação do deputado Lei Chan U, a DSAT revelou que, depois de três avarias na linha da Taipa, em Dezembro, o CPSP, o Corpo de Bombeiros e a Sociedade do Metro Ligeiro reuniram para discutir a optimização de medidas. A Sociedade do Metro Ligeiro entregou um “relatório sucinto” sobre o ocorrido, mas a DSAT exige que seja feita uma “avaliação profunda” das falhas de funcionamento do metro.

Lam Hin San, director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), revela, em resposta a uma interpelação escrita de Lei Chan U, enviada ao Governo a 30 de Dezembro, que a Sociedade do Metro Ligeiro procedeu à reavaliação do funcionamento do metro, juntamente com o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) e o Corpo de Bombeiros, após terem sucedido várias avarias em Dezembro. O responsável assinala ainda que será reforçado o mecanismo do funcionamento do metro, de modo a enfrentar futuras contingências de forma eficaz, e exige à empresa uma “avaliação profunda” das falhas de funcionamento.

As contingências em questão referem-se às três avarias registadas na Linha da Taipa dentro de um período de 20 dias desde a sua entrada em funcionamento, a 10 de Dezembro. O deputado Lei Chan U diz que essas falhas frequentes, que ocorreram dentro de um prazo curto, levaram os residentes a questionar a qualidade da infra-estrutura do metro ligeiro, tendo em conta factores como o período extenso na sua construção e avaliação, e o investimento superior a 10 mil milhões de patacas.

Segundo assinalou o vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), a MTR Coporation de Hong Kong participou, desde Abril de 2016, no projecto do Metro Ligeiro de Macau, contribuindo para a prestação de serviço de gestão e assistência técnica. Em finais de Março de 2018, a equipa de operações do metro ligeiro iniciou a primeira fase dos testes de funcionamento dinâmico. Logo, o Governo adjudicou à MTR, em Abril de 2019, os serviços de operação e manutenção da linha da Taipa, por um prazo de 80 meses e com um financiamento de 5,88 mil milhões de patacas. Antes de o metro ligeiro ter aberto ao público, o sistema de transporte já tinha sido testado durante mais de 20 meses.

Do ponto de vista do deputado, que considera “preocupante” a frequência de falhas técnicas, os sucessivos problemas com o metro ligeiro demonstram que a estabilidade das operações e a segurança ainda estão por melhorar, considerando que os mecanismos de resposta às ocorrências imprevistas continuam a ser insuficientes. Assim, Lei Chan U questionou o Governo sobre os procedimentos de análise e revisão, exigindo uma justificação para as ocorrências e a divulgação dos resultados do relatório relativo às avarias do metro ligeiro.

Em resposta, a DSAT informou que a Sociedade do Metro Ligeiro já entregou um “relatório sucinto” acerca das falhas que sucederam na linha da Taipa. Ao mesmo tempo, as autoridades exigem que se realize uma “avaliação profunda” dos motivos que originaram as falhas de funcionamento do metro, e que se publiquem as informações relevantes a respeito da segurança do público.

O vice-presidente da FAOM criticou ainda o facto de, apesar das constantes simulações realizadas pela Sociedade do Metro Ligeiro junto com o CPSP e o Corpo de Bombeiros, os responsáveis terem falhado nos recentes acidentes, incluindo na evacuação dos passageiros presos nas carruagens. “Qual é o mecanismo e plano de contingência para lidar com os incidentes imprevistos? Como é que o Governo vai assegurar a sua eficácia, tendo como referência as recentes avarias?”, questionou o deputado.

Quanto a essa questão, a companhia do Metro Ligeiro admitiu a sua inexperiência ao lidar com as últimas falhas de funcionamento, garantindo que vai proceder à reavaliação do tratamento de casos de urgência. Conforme é indicado na resposta da DSAT, a empresa vai aumentar a frequência das simulações e reforçar a formação dos profissionais, com o intuito de melhorar a sua competência para se adaptar às contingências no futuro.

A DSAT revelou que o CPSP, o Corpo de Bombeiros e a Sociedade do Metro Ligeiro reuniram-se para discussão e reflexão sobre as avarias na linha da Taipa, com o objectivo de optimizar as medidas implementadas, como o controlo da circulação de passageiros nas estações, a organização dos autocarros de auxílio em casos de urgência, bem como optimizar o mecanismo de comunicação e divulgação das informações de acidentes.