Cruz Vermelha quer juntar-se às instituições bancárias para colocar desfibrilhadores em caixas multibanco

No ano passado, a Cruz Vermelha de Macau já tinha começado por colocar desfibrilhadores no aeroporto, nos terminais marítimos do Porto Exterior e da Taipa e nos Serviços de Identificação. Agora, está em negociações com o BNU e com o Banco da China para colocar os aparelhos também em caixas multibanco. Quin Va, presidente do conselho directivo da Cruz Vermelha de Macau, quer que haja entre 20 a 30 desfibrilhadores nas instalações bancárias da região.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Cruz Vermelha de Macau quer juntar-se às instituições bancárias para colocar desfibrilhadores junto às caixas multibanco. Para isso, tem estado em negociações com o BNU e com o Banco da China, que se têm mostrado receptivos à ideia. Quin Va, presidente do conselho directivo da Cruz Vermelha de Macau, quer colocar entre 20 a 30 desfibrilhadores junto às máquinas ATM. O representante da Cruz Vermelha indicou também que a instituição quer começar a levar computadores portáteis usados para os países africanos de língua portuguesa, mas que, para isso, terá de depender de quem for lá de férias.

Um desfibrilhador automático externo (AED, na sigla em inglês) é um aparelho destinado à aplicação de choques eléctricos a quem for vítima de uma paragem cardiorrespiratória. Quin Va explicou ao PONTO FINAL a ideia da Cruz Vermelha de Macau: “Um ataque cardíaco pode suceder a qualquer hora e a qualquer pessoa. E nós pensámos onde é que devíamos colocar, uma vez que Macau é uma cidade turística onde está muita gente”. “Pensámos nos ATM, por eles estarem disponíveis 24 horas por dia”. A ideia é instalar os aparelhos naquelas caixas multibanco dentro das instalações bancárias, que estejam abertas 24 horas por dia.

O representante da Cruz Vermelha indicou que está agora a abordar as instituições. “O Banco da China está aberto a que sejam instalados, mas ainda estamos em negociações relativamente às instalações. Esperamos que a administração aprove”, afirmou. Em relação ao BNU, Quin Va diz que as negociações “estão numa primeira fase”. Para já, segundo o representante da Cruz Vermelha, apenas estes dois bancos se mostraram disponíveis, mas a Cruz Vermelha vai abordar mais instituições. “Vamos tentar ir aos que têm maiores redes ATM em Macau”, disse. “Queremos instalar os aparelhos o mais rapidamente possível”, afirmou Quin Va. Porém, “vai depender das reuniões com os bancos”. Os aparelhos são comprados pela Cruz Vermelha e, segundo Quin Va, cada um custa cerca de 25 mil patacas.

No último trimestre do ano passado, a Cruz Vermelha instalou desfibrilhadores no Aeroporto Internacional de Macau, no Terminal Marítimo do Porto Exterior, no Terminal Marítimo da Taipa e nos Serviços de Identificação, no edifício China Plaza. “Felizmente, ainda não foram necessários”, referiu Quin Va.

O responsável falou ainda sobre outra iniciativa da Cruz Vermelha, que pretende levar computadores portáteis para os países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP). A ideia é levar computadores portáteis usados, “mas em funcionamento”, para os PALOP, através de residentes que possam ir de férias a África, já que “o transporte é uma das grandes dificuldades que nós vamos ter”. “Esperamos que as pessoas que vão de férias para os respectivos países possam, voluntariamente, levar um ou dois”. No total, o objectivo é levar cerca de 30 computadores portáteis para África.