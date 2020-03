Só o Macau Jockey Club Casino ainda não apresentou pedido para retomar actividade

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) registou, desde 20 de Fevereiro, a reabertura de 38 casinos e o reinício de exploração de 3100 mesas de jogo, o que corresponde a 46% do total de mesas de jogo existentes. De acordo com um comunicado da DICJ, apenas um casino ainda não apresentou pedido para retomar a actividade, o organismo disse ao PONTO FINAL tratar-se do Macau Jockey Club.

“Até 9 de Março registou-se a reabertura de 38 casinos, sendo que apenas um casino não apresentou pedido para retomar a actividade e 2 casinos mantêm a suspensão concedida anteriormente à situação epidémica. Foi registado o reinício de exploração de 3100 mesas de jogo, o que corresponde a 46% do número de mesas de jogo existentes”, pode ler-se no comunicado.

Ao PONTO FINAL, a DICJ adiantou que “o único casino afectado pelo surto epidémico que ainda não apresentou o pedido para retomar a actividade foi o Casino Macau Jockey Club”, enquanto que o “Casino Macau Palace e o Greek Mythology” já estavam encerrados antes das medidas de prevenção e controlo da epidemia. Recorde-se que, a 5 de Fevereiro, o Chefe do Executivo decretou a suspensão da actividade de todos os casinos como medida de prevenção e controlo do surto epidémico, e que, desde 20 de Fevereiro, as concessionárias têm 30 dias para reabrir em pleno os seus casinos.

No comunicado, a DICJ assinalou ainda que foram realizadas várias acções de fiscalização desde a reabertura dos casinos, tendo sido detectados casos de irregularidades por falta de cumprimento das orientações dos Serviços de Saúde. “A DICJ tem levado a cabo várias acções de fiscalização nos casinos, tendo detectado e dado acompanhamento a 28 casos de falta de cumprimento às orientações dos Serviços de Saúde, designadamente aglomeração de clientes, fornecimento de máscaras de protecção respiratória e desinfectantes, distância e disposição das mesas de jogo e dos assentos, a não utilização de máscaras por clientes; e atendido 9 queixas, as quais foram todas dadas acompanhamento e tratadas”, refere o organismo.

No sentido de assegurar as “boas condições de higiene e a segurança nos casinos”, a DICJ assegurou também que irá reforçar as acções de fiscalização da execução das medidas de prevenção e controlo da epidemia.

E.S.