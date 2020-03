IAM quer apoiar PME com projecto de optimização dos sanitários públicos

O presidente do IAM anunciou ontem que o organismo vai avançar com a implementação de um projecto de optimização dos sanitários públicos, esperando que estejam concluídos, dentro deste ano, o reajuste e a renovação dessas instalações. Ao colaborar com a associação de arquitectos e empresas locais, as autoridades procuram criar oportunidades de emprego para profissionais e PME.

José Tavares, presidente do Conselho de Administração do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), apresentou ontem, em conferência de imprensa, o projecto de optimização dos sanitários públicos da cidade, prevendo iniciar a renovação destas instalações no próximo mês de Abril. Através da colaboração com a Associação dos Arquitectos de Macau (AMM), o responsável do IAM estima poder fornecer cerca de 1200 postos de trabalho ao sector de construção local, bem como beneficiar as pequenas e médias empresas (PME) do território.

Segundo o IAM, as autoridades prevêem concluir, com o apoio da AMM, o projecto de optimização dos 83 sanitários públicos dentro de 2020. Enquanto vão atribuir aos arquitectos locais a concepção e o reordenamento de 60 instalações sanitárias, e proceder à renovação das restantes (23), que têm uma escala relativamente menor.

Na conferência de imprensa, José Tavares sublinhou ainda que as iniciativas para concretizar o projecto de optimização dos sanitários públicos junto com a Associação dos Arquitectos de Macau, destinam-se a criar oportunidades de emprego para os profissionais e ajudar os trabalhadores das PME, através da “cooperação entre os governantes e os cidadãos”.

Lo Chi Kin, vice-presidente do IAM, referiu que, conforme a escala, o projecto de renovação dos 23 sanitários vai ser divido por 20 equipas, sendo que cada uma assume o trabalho de concepção de três instalações sanitárias. Quanto à agenda para a concretização desse projecto, por parte de cada equipa, o responsável estimou que a concepção dos três sanitários seja concluída em 60 dias, com a expectativa de a renovação das 23 instalações de higiene pública terminar no terceiro trimestre.

Questionado sobre o custo do projecto arquitectónico, o presidente do IAM revelou que pretende financiar a AMM com 100 mil patacas pelo projecto de renovação de cada sanitário, reforçando que o objectivo do projecto visa apoiar os profissionais do sector de construção e o melhoramento das instalações de higiene. “Propomos um valor simbólico de 100 mil patacas”, disse José Tavares.

Leong Chong In, presidente da Assembleia Geral da AMM, referiu que o projecto vai beneficiar 20 empresas de construção, que partilham a visão de contribuir para a optimização das instalações sanitárias sem valorizar os custos. Questionado sobre a selecção dessas entidades, que disse terem colaborado com a AMM, o responsável defendeu que, devido à epidemia, não seria fácil beneficiar todas as empresas. Ressalvou ainda que a maior parte dos participantes são arquitectos de Macau, prometendo dar prioridade aos profissionais locais.

Em comunicado, o IAM pormenoriza os elementos relativos à optimização dos sanitários públicos. Além de reajustar a proporção dos espaços de forma a facilitar o uso a diferentes utentes, planeia dispor de compartimentos reservados para os pais com crianças. Com o objectivo de limitar o possível contacto físico, o IAM disse que vai introduzir nos sanitários equipamentos com sensores automáticos, como dispensador automático de sabão, torneira com sensor, autoclismo com sensor e máquina automática de papel higiénico, tal como ventilação natural. Serão também instalados corrimões para as pessoas com necessidades especiais, e aparelhos de desinfecção e purificação do ar.

Por outro lado, o IAM informou que já está concluída a renovação dos sanitários na Praça Flor de Lótus, Praça do Tap Seac e na Praia de Hac Sá. Tendo em conta a prevenção da epidemia, é necessário apressar o desenvolvimento dos trabalhos de melhoramento de instalações de higiene públicas, pode ler-se no comunicado do organismo.

A reunião de ontem contou com a presença do presidente e vice-presidente do IAM, José Tavares e Lo Chi Kin, do administrador do Conselho de Administração do IAM, Mak Kim Meng, do presidente da Assembleia Geral da Associação dos Arquitectos de Macau, Leong Chong In, e do chefe do Departamento de Higiene Ambiental e Licenciamento, Fong Vai Seng.