Deputados preocupados, mas concordam com reabertura das escolas até 20 de Abril

Si Ka Lon, presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Administração Pública, que reuniu com o Governo acerca do reinício das aulas, disse aos jornalistas que os deputados concordaram com a data proposta de 20 de Abril para o recomeço das aulas. Porém, José Pereira Coutinho disse discordar e pediu “mais tempo” para que as escolas reabram.

André Vinagre

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Administração Pública reuniram-se ontem com o Governo para acompanharem os trabalhos do Executivo relativamente ao reinício das aulas. Depois da reunião, Si Ka Lon afirmou que a comissão concordou com os prazos estabelecidos pelo Executivo. No entanto, José Pereira Coutinho disse discordar, já que “neste momento ainda não é seguro” retomar as aulas.

“A comissão concorda com o reinício das aulas proposto pelo Governo”, afirmou o presidente da comissão que reuniu com Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, e Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ). No entanto, Si Ka Lon também notou que houve deputados que manifestaram preocupação relativamente aos alunos mais novos e que disseram que “as medidas de prevenção devem ser mais rigorosas”. Segundo os deputados, as crianças do ensino primário deviam retomar as aulas mais tarde.

Segundo Si Ka Lon, os deputados mostraram-se preocupados com a situação dos finalistas do ensino secundário, com as medidas de prevenção da epidemia nas escolas e com os alunos transfronteiriços. O deputado indicou que, na resposta, o Governo deu a lista completa dos trabalhos de prevenção nas escolas, assumiu que poderá reajustar a data caso surjam novos casos e que os finalistas poderão frequentar aulas de apoio para os exames a partir do dia 30 de Abril.

Houve ainda deputados que sugeriram a reabertura das escolas de forma faseada. “Por exemplo, início por turmas ou por escolaridade. Iniciando-se pelo ensino secundário, até ao geral, depois é que se iniciava a primária”, explicou Si Ka Lon. Houve ainda deputados que se mostraram preocupados com o volume de máscaras do Executivo. “O Governo disse que [o stock de máscaras] é suficiente”, disse o presidente da comissão.

Ainda antes de a reunião com o Governo terminar, José Pereira Coutinho, deputado e membro da comissão, falou aos jornalistas para manifestar desagrado com o facto de, na reunião, não estarem presentes representantes dos Serviços de Saúde. “Nós não temos legitimidade para estarmos aqui a discutir uma coisa que pertence às autoridades sanitárias. Só eles é que nos podem dar garantia de que há segurança”, afirmou. O deputado aproveitou ainda para desvalorizar o trabalho da secretária Elsie Ao Ieong no âmbito da saúde: “Ela tem o ‘background’ dos Serviços de Identificação. Se fosse para falar do BIR, tudo bem, mas estamos a falar em questões de saúde pública”.

No entender de Pereira Coutinho, o Governo devia manter as escolas fechadas. “É melhor adiar por mais tempo”. Até quando? “Até que haja segurança. Neste momento ainda não é seguro em Macau”, considera o deputado.