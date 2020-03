Cidadão do interior da China obrigado a quarentena por falsificar declaração de saúde

As autoridades detectaram um caso de falsificação numa declaração de saúde, à entrada de Macau, e encaminharam o processo para o Ministério Público. Um indivíduo do interior da China vai ser obrigado a cumprir quarentena depois de ter omitido uma passagem pela Coreia do Sul quando tentou entrar em Macau. Para além de pagar as despesas na Pousada Marina Infante, o infractor arrisca ainda uma pena até seis meses de prisão ou pena de multa de 60 dias.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A omissão de dados relevantes na declaração de saúde pode sair cara a um cidadão do interior da China que tentou entrar em Macau, na passada segunda-feira, através de Zhuhai, para uma visita ao território de 14 dias. O caso foi anunciado ontem pelas autoridades, na conferência de imprensa de actualização do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, com Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, a garantir que todos os infractores serão responsabilizados criminalmente.

“No dia 9 de março, uma pessoa do interior da China que visitou a Coreia do Sul entrou em Macau através de Zhuhai. De acordo com as instruções dos Serviços de Saúde, a partir de 26 de Fevereiro todas as pessoas que tenham passado pela Coreia do Sul são sujeitas a uma quarentena de 14 dias e, na sua declaração de saúde, esta pessoa não referiu nenhuma situação em relação à visita à Coreia do Sul”, começou por dizer Leong Iek Hou, acrescentando que, depois de assinalada a infracção, o indivíduo foi obrigado a fazer quarentena e que deverá ser responsabilizado criminalmente. “A pessoa já foi obrigada a fazer quarentena, e, de acordo com a lei da prevenção e controlo de doenças transmissíveis, a falsa declaração de saúde constitui um crime que pode incorrer em pena de prisão até 6 meses, ou pena de multa até 60 dias”.

Perante esta situação, Leong Iek Hou fez um apelo para o preenchimento correcto da declaração de saúde, sob pena de responsabilização criminal. “Apelamos a todas as pessoas que entrem em Macau através das fronteiras para fazerem uma declaração de saúde correcta, senão serão responsabilizadas criminalmente. Os Serviços de Saúde têm mantido uma comunicação muito estreita com o interior da China e com outras regiões, e podemos saber de forma muito fácil se a declaração de saúde é falsa ou correcta”, disse.

Já Ma Chio Hong, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), explicou que este foi o primeiro “caso de declaração falsa” identificado pelas autoridades desde a implementação de medidas para as zonas de alta incidência, e que o Ministério Público já está ao corrente da situação. “Já transferimos o caso ao Ministério Público, tendo em conta que a pessoa visitou a Coreia do Sul nos últimos 14 dias. A pessoa em questão já foi levada à Pousada Marina Infante para fazer quarentena”, afirmou Ma Chio Hong.

Sobre o indivíduo que falsificou a declaração de saúde, o representante do CPSP adiantou também que o infractor apresentou passaporte chinês e que deveria ficar em Macau até 13 de Março como turista. “[O indivíduo que falsificou a declaração de saúde] é de nacionalidade chinesa e entrou em Macau com passaporte chinês. Deveria ficar em Macau até ao da 13 de Março, mas antes de entrar em Macau esteve na Coreia do Sul e, segundo as regras actuais, precisava de fazer quarentena no hotel indicado. Os Serviços de Migração estão a acompanhar a situação. Sobre as despesas, terá de ser ele a pagar todas as despesas”, clarificou Ma Chio Hong.

Em relação à actualização dos números do novo tipo de coronavírus, U Sio On, coordenador do Centro Clínico de Saúde Pública, adiantou que o 10º caso recuperado fará hoje “o terceiro teste de ácido nucleico”, e que, caso o resultado seja negativo, poderá suspender a quarentena obrigatória amanhã para começar o isolamento domiciliário de 14 dias. Sobre as pessoas que estão no Centro Clínico de Saúde Pública no Alto de Coloane, nomeadamente os 57 residentes retirados de Hubei, U Sio On garantiu que “todos estão em boa condição, sem manifestação de tosse, febre, pneumonia e sintomas pertinentes”.

Segundo Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo, Macau tem, neste momento, 121 residentes na província de Hubei e 257 pessoas sob observação na Pousada Marina Infante, das quais 232 são trabalhadores não-residentes, 18 são residentes de Macau e sete são turistas.