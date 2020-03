Aulas recomeçam até dia 20 de Abril

Já existe uma data limite para o recomeço das aulas nas escolas do ensino não superior: 20 de Abril. Elsie Ao Ieong justificou a data com a situação “estável e segura” tanto em Macau como em Zhuhai e Zhongshan. A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura explicou ainda que, caso ocorram casos nas cidades vizinhas, a data do recomeço das aulas será repensada. A data limite não conta para os infantários nem para as universidades.

As aulas do ensino não superior deverão recomeçar até 20 de Abril. A data limite foi anunciada ontem pelo Governo. Elsie Ao Ieong, secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, explicou que o Executivo chegou a esta data porque Zhuhai e Zhongshan “estão numa situação estável e segura”. Contudo, a data poderá vir a sofrer alterações, caso se verifiquem novos casos em Macau ou nas cidades vizinhas. Os finalistas do ensino secundário vão poder ir às escolas a partir do dia 30 de Março, caso queiram ter aulas de apoio para preparação para os exames nacionais. A data de reinício da actividade dos infantários e do recomeço das aulas nas universidades ainda está a ser ponderada pelo Governo.

“Nós pretendemos que as aulas não comecem depois do dia 20 de Abril”, afirmou a secretária, após a reunião com a Comissão de Acompanhamento para os Assuntos de Administração Pública da Assembleia Legislativa (AL). Até à data agora apresentada, a secretária assume que: “vamos observar as situações das regiões vizinhas, nomeadamente de Zhuhai e Zhongshan”. “Existem estudantes transfronteiriços que moram nessas duas cidades, portanto, nós temos de observar as situações epidémicas dessas duas cidades”, justificou.

Inicialmente, o Governo tinha definido dois critérios para que as aulas recomeçassem em Macau: se em Macau e em Guangdong se passassem 14 dias sem novos casos de coronavírus confirmados; e se nas cidades vizinhas de Zhuhai e Zhongshan também retomassem as aulas nas suas escolas. Agora, o Executivo deixou cair esses critérios e apontou o facto de nas cidades vizinhas não se registarem casos novos há mais de 20 dias. “Portanto, nós achamos que essas duas cidades estão numa situação estável e segura”, afirmou Elsie Ao Ieong. Em Guangdong, registou-se um caso importado, vindo de Itália, mas, segundo a secretária, os casos importados não entram nas contas e, caso haja casos de coronavírus em Macau ou nas regiões e cidades vizinhas, o Governo vai reavaliar a data do recomeço das aulas.

A secretária explicou que, quando as aulas recomeçarem, os alunos, antes de entrarem nas escolas, terão de medir a temperatura e apresentar a declaração de saúde. Além disso, cada estudante terá de manter uma distância de um metro nas salas de aula. Elsie Ao Ieong também explicou que todos os alunos terão de levar máscara própria para as aulas e que, caso esta se suje ou se estrague, as escolas terão máscaras em reserva para dar aos alunos.

Na conferência de imprensa de ontem dos Serviços de Saúde, Kong Chi Meng, subdirector da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), também falou sobre a medida e fez saber que a data concreta do recomeço das aulas será anunciada no final deste mês. O responsável disse também que as escolas deverão reforçar as medidas de prevenção da epidemia, como desinfectar as salas antes das aulas, proceder à medição de temperatura, impor a utilização de máscaras e a lavagem das mãos.

O representante da DSEJ afirmou ainda que, no início, não serão dadas matérias novas, serão apenas revistos os conteúdos que tinham sido leccionados até à suspensão das aulas. Sobre a possibilidade de estender o final do ano lectivo, para compensar os meses em que não houve aulas, Kong Chi Meng reiterou aquilo que já tinha sido referido pelo Governo, que as escolas podem alargar o prazo das aulas até, no máximo, dia 31 de Julho. O subdirector da DSEJ disse ainda que “a epidemia é uma boa lição para todos os estudantes”.

FINALISTAS COM AULAS DE APOIO A PARTIR DE 30 DE MARÇO

Elsie Ao Ieong adiantou também, após a reunião com a comissão, que os alunos do 12.º ano, que têm de fazer exames para acesso ao ensino superior, poderão ter aulas de apoio nas escolas a partir do dia 30 de Março: “Nós pretendemos que, por volta de 30 de Março, esses finalistas possam ir à escola para se preparar para os exames nacionais”. “Nós vamos tentar arranjar mais tempo para que eles possam ter apoio especial”, notou. Estas aulas de apoio não serão obrigatórias, ressalvou a secretária.

Sobre os exames para o ensino superior, Elsie Ao Ieong afirmou: “As inscrições para universidades do interior da china foram ajustadas e também são aceites inscrições online. Em relação aos exames para as universidades de Macau, também vão ser ajustados, mas isso depende muito de cada universidade”.

Para as universidades, ainda não há uma data do recomeço das aulas. A secretária justificou a demora no recomeço das aulas do ensino superior com o facto de haver estudantes que vêm de zonas de risco epidémico: “Não podemos considerar apenas a situação epidémica de Macau, mas também temos de considerar as situações epidémicas daqueles países em que os nossos estudantes estão”. Elsie Ao Ieong voltou a dizer que a data do recomeço das aulas do ensino superior será anunciada com 14 dias de antecedência. Também os infantários esperam ainda por uma data para poderem recomeçar a funcionar.

Recorde-se que as aulas deveriam ter sido retomadas após os feriados do Ano Novo Chinês, no início de Fevereiro, mas foram suspensas na altura, como medida de prevenção do novo coronavírus.

