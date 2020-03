Salário médio dos ‘croupiers’ aumentou 3,1% em 2019

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC) divulgou ontem os resultados do inquérito às necessidades de mão-de-obra e às remunerações do sector das lotarias e outros jogos de apostas, referentes ao quarto trimestre de 2019, que mostram que, em comparação com 2018, o número de ‘croupiers’ aumentou 3% e a média dos seus salários subiu 3,1%.

Segundo a mesma nota, no final do quarto trimestre de 2019, o sector das lotarias e outros jogos de apostas tinha um total de 58.225 trabalhadores a tempo inteiro, o que se traduz num aumento de 1,7% face a 2018. Relativamente apenas aos ‘croupiers’, há agora 25.459, mais 3% do que em Dezembro de 2018.

Em Dezembro do ano passado, a remuneração média dos trabalhadores a tempo inteiro do sector do jogo era de 24.640 patacas, o que corresponde a um aumento de 3,8% em termos anuais. Os ‘croupiers’ receberam, em média, 21.080 patacas, ou seja, mais 3,1% do que em 2018.

No final do quarto trimestre de 2019, indica a DSEC, havia 443 postos vagos no sector das lotarias e outros jogos de apostas, menos 878 face ao final do quarto trimestre de 2018. A maioria destas vagas era destinada a empregados administrativos e a pessoal de serviços e vendedores. A DSEC analisou ainda os requisitos para o recrutamento: 48,8% das vagas requeriam experiência profissional, 74,7% exigiam habilitações académicas inferiores ou iguais ao ensino secundário complementar, 68,4% requeriam o domínio do mandarim e 49,4% exigiam o do inglês. Durante o quarto trimestre de 2019 foram recrutados 1.294 trabalhadores, registando-se um decréscimo significativo de 25,5%, face ao quarto trimestre de 2018. A nota refere que houve um abrandamento na procura de mão-de-obra no sector.

A participação em cursos organizados pelas empresas ou realizados em conjunto com outras instituições, ou subsidiados pelas empresas aumentou 38,3% em 2019, comparativamente com 2018. A maioria dos formandos participou nos cursos de “comércio e gestão” (51%), seguindo-se os formandos dos cursos de “lotarias e entretenimento” (20,7%).

A.V.